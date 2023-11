8 fiori rampicanti perenni resistenti al freddo per giardini o balconi

Per creare un giardino d'inverno da fiaba, i fiori rampicanti perenni e resistenti al freddo sono la soluzione ideale. Passiflora, Edera irlandese, gelsomino d'inverno, l'immancabile glicine e tante altre varietà possono portare colore e profumo nel tuo giardino e anche in balcone.

Decorare un giardino o un balcone è un’esperienza gratificante e divertente, e per farlo, una delle soluzioni più sagge è senz’altro quella di scegliere piante e fiori rampicanti perenni che siano anche resistenti al freddo. Le rampicanti, infatti, sono piante ottime per tanti motivi.

Per prima cosa, il più delle volte richiedono una bassa, bassissima manutenzione. In più, si tratta di piante molto decorative, perfette per realizzare divisori fioriti, nascondere muri o pareti dall’aspetto sgradevole, tenere alla larga occhiate di vicini indiscreti o semplicemente per realizzare pergole o meravigliosi muri verdi e vivi.

Il bello delle rampicanti è che puoi utilizzare qualsiasi supporto per sostenerne lo sviluppo. Solitamente, queste piante si aggrappano di buon grado a pareti, archi, inferriate, balconi, porte, apposite griglie in legno o tetti. Insomma, diamole un supporto, e la nostra rampicante saprà cosa farne.

Per poter realizzare un balcone o un giardino invernale e fiorito, però, dovremo scegliere piante rampicanti perenni con fiori che siano anche resistenti alle basse temperature. La buona notizia è che esistono decine di piante adatte a questo scopo. Scopriamo dunque quali sono le piante rampicanti sempreverdi più belle per decorare il balcone e il giardino.

8 fiori rampicanti perenni resistenti al freddo

In questo spazio dedicato al giardinaggio, abbiamo selezionato una lista di piante rampicanti che resistono al freddo, e che – punto a favore – richiedono pochissima manutenzione.

Prima di iniziare, però, un veloce promemoria: le rampicanti necessitano di spazio per poter crescere al meglio. Inoltre, bisognerà predisporre un supporto per sostenere la pianta, e provvedere a delle potature di tanto in tanto, così da farle crescere in modo ordinato.

Vediamo ora quali sono le più belle piante rampicanti sempreverdi resistenti al freddo invernale.

Glicine

Pergolati ricoperti di glicine, archi e inferriate traboccanti di colori: questa pianta riesce a dare enormi soddisfazioni. Con la sua altezza di circa 20 metri, il glicine è considerato una delle piante rampicanti più conosciute al mondo.

Si tratta di una varietà caratterizzata da steli robusti e splendidi grappoli di fiori dalle tonalità azzurre, lilla, bianche.

Il glicine resiste bene al freddo, e con il giusto supporto può regalare decorazioni davvero spettacolari.

Fiori rampicanti perenni resistenti al freddo: la Bougainvillea

Quando si pensa alle piante rampicanti, viene subito in mente lei, la Bougainvillea, una sempreverde capace di ergersi per oltre 8-10 metri in altezza.

La pianta presenta foglie persistenti di colore verde e fiori che possono andare dal classico rosa al bianco, fino all’arancio, al rosso e al giallo.

Beaumontia Grandiflora

Con i suoi grandi e profumati fiori bianchi, la Beaumontia Grandiflora è una delle sempreverdi rampicanti preferite dagli amanti del giardinaggio. La pianta predilige un’esposizione in pieno sole e al riparo dal vento.

Jasminum Nudiflorum

Anche noto con il nome di “gelsomino d’inverno”, questo particolare gelsomino presenta adorabili fiorellini gialli che fanno la loro comparsa al termine della stagione fredda.

Come si può intuire dal nome, la pianta se la cava egregiamente con le basse temperature, e raggiunge di solito i 2-3 metri in altezza.

Edera irlandese

Per chi si stesse chiedendo quale rampicante non perde le foglie, la risposta è “l’edera irlandese“. Questa varietà è infatti adatta per chi non vuol raccogliere foglie in giardino ogni 3 giorni.

L’Hedera Hibernica, nota appunto come “edera irlandese”, è una rampicante sempreverde molto resistente al freddo. La pianta è caratterizzata da foglie di un verde profondo e piccoli fiorellini bianchi che fanno capolino nella stagione estiva.

Passiflora (Passiflora caerulea)

La passiflora è una rampicante sempreverde che arriva dal Perù e dal Brasile, è nota come il “fiore della passione” ed è in grado di svilupparsi fino a 16 metri in altezza.

Questo splendido dono della natura fa parte del gruppo di piante rampicanti resistenti al freddo e al caldo da coltivare anche in vaso.

La passiflora presenta foglie verdi e fiori blu, che si mostrano in tutta la loro bellezza nei mesi estivi, da Giugno a Ottobre.

Caprifoglio rampicante

Direttamente dall’Asia arriva una pianta apprezzata in tutto il mondo: il caprifoglio. Questo rampicante è resistente al freddo, ed è caratterizzato da fiori dalla forma molto particolare.

Il caprifoglio rampicante non supera i 2 metri in altezza, ma riesce comunque a decorare qualsiasi ambiente. In più, resiste egregiamente alle basse temperature.

Piombaggine

La Plumbago auriculata, o piombaggine, è un arbusto a portamento rampicante che arriva dall’Africa. La pianta produce piccoli fiorellini azzurro cielo che, come puoi vedere nella foto in apertura, ricordano un po’ quelli del “Non ti scordar di me”.

Si tratta di una pianta molto versatile, in quanto può essere coltivata sia come rampicante che come ricadente. A te la scelta!