8 piante con fiorellini rosa (con foto)

Quali sono le più belle piante con fiorellini rosa per decorare la casa e il giardino? Dall’ortensia alle primule, passando per la pianta dell’aglio, le varietà da accogliere in casa sono tantissime, e tutte profumatissime!

Fonte immagine: Pixabay

Quali sono le piante con fiorellini piccoli rosa più belle per decorare casa? Simbolo di eleganza e delicatezza, i fiori rosa evocano da sempre sentimenti positivi e piacevoli. Se anche tu desideri portare una pennellata di rosa nel tuo giardino, in casa o in balcone, sarai felice di sapere che esistono decine di piante con fiori rosa da esterno e da interno perfette per te.

Alcune varietà probabilmente le conoscerai già, come ad esempio la primula o le ortensie. Altre, come le piante di aglio o il famoso “Phlox”, potrebbero sorprenderti.

Il bello di queste piante è che, proprio grazie ai loro fiori piccolissimi, possono risultare estremamente decorative. Una singola pianta potrebbe adornarsi di migliaia di fiorellini rosa piccoli e super profumati.

Seguici in questo colorato viaggio alla scoperta delle piante rosa più belle per rallegrare la tua casa.

Quali sono le più belle piante con fiorellini rosa?

Fonte: Pixabay

Ortensie, aglio, primule e gli immancabili (o per meglio dire, indimenticabili) “Non ti scordar di me“: se sei in cerca di una pianta con fiorellini piccoli rosa per la tua casa, non hai che l’imbarazzo della scelta.

Vediamo quali sono le varietà più belle e decorative.

Ortensia

Caratterizzata da piccoli fiorellini raccolti in una forma sferica, l’ortensia è la candidata perfetta se sei in cerca di una pianta sempreverde con fiori rosa.

Si tratta di una varietà da esterno capace di offrire mille diversi colori, incluso il rosa naturalmente, insieme a bianco, viola, blu e rosso.

Fonte: Pixabay

Allium scorodoprasum

Dalle grandi ortensie, passiamo a una pianta ben più minuta, quella dell’aglio (Allium scorodoprasum).

Eh si, avresti mai detto che questo condimento tanto amato in cucina potesse offrire fiori dai colori così belli?

I fiori dell’aglio romano hanno una caratteristica forma ad ombrello, e sono di un elegante rosa che vira verso il porpora.

Bistorta

Fonte: Pixabay

“Bistorta“: sembra il modo in cui chiederemmo il “bis” di una buona fetta di torta, non è vero?

In realtà, si tratta di una pianta piccola e perenne, la Bistorta officinalis Delarbre, caratterizzata da piccoli fiori rosa che sbocciano in estate e che assumono la forma di una spiga o di un piumino.

Phlox

Fonte: Pixabay

Anche note come “floghi” o Flox, si tratta di piante che appartengono al genere delle Polemoniaceae, delle erbacee annuali che si colorano dei loro simpatici fiorellini rosa e porpora. Per le sue peculiarità, la pianta viene utilizzata per decorare aiuole, giardini, balconi e terrazzi.

La bella di notte

Fonte: Pixabay

Nome scientifico “Mirabilis jalapa”, la Bella di notte è una pianta erbacea che può raggiungere quasi un metro di altezza.

La pianta è caratterizzata da piccoli fiorellini rosa a forma di imbuto. Oltre alla varietà rosa, puoi circondarti anche delle versioni gialle, bianche e rosse o bicolore.

Se ti chiedi perché la Bella di notte si chiama così, beh, il nome è ispirato al delicato profumo emanato dalla pianta proprio al calar della sera.

Dicentra spectabilis: il Cuore di Maria

Fonte: Pixabay

Anche nota con il nome di “Cuore di Maria”, la Dicentra spectabilis è una perenne di piccole dimensioni che arriva dall’Asia.

I suoi fiori hanno una forma molto particolare: sono infatti pendenti e a forma di cuore, di un bellissimo colore rosa scuro e bianco.

Primula

Se sei in cerca di una pianta da vaso con fiori rosa, la Primula è la candidata che fa al caso tuo!

Queste delicate piantine, così chiamate perché per prime fioriscono alla fine dell’inverno, offrono un ventaglio di colori frizzanti, dall’arancio al rosso, dal blu fino a un delicato rosa.

Non ti scordar di me

Fonte: Pixabay

Terminiamo il nostro viaggio in rosa con una pianta romantica e tenerissima, la Non ti scordar di me (nome latino: Myosotis), una pianta con fiori rosa che fiorisce in primavera, e più esattamente nei mesi che vanno da Marzo a Giugno.

Sebbene sia certamente più nota nella sua versione blu, la Myosotis regala anche bellissimi fiorellini rosa, gialli e bianchi.