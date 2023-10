Come si cura la violaciocca in giardino e in vaso

La violaciocca è una pianta che simboleggia la bellezza durevole, ma sai come farle durare? Per coltivare la pianta in modo corretto, bisogna sapere come prendersi cura della violaciocca sia in giardino che in vaso, scegliendo il terreno più adatto e provvedendo a un’adeguata concimazione.

Come prendersi cura della violaciocca in giardino e in vaso? La violacciocca (Matthiola incana), comunemente nota anche con il nome di “violaciocca” (con una sola “c”), è una pianta relativamente semplice da coltivare, tanto da essere impiegata spesso per decorare aiuole e giardini. Tuttavia, puoi prenderti cura della violaciocca anche in vaso, per rendere più colorato e allegro il tuo terrazzo.

Ma come si coltiva la Violaciocca? E quali saranno le attenzioni da dedicare a questa profumata pianta? In questo articolo scopriremo come prenderci dura della Violaciocca in vaso e in giardino, quante volte bisogna innaffiare la pianta, quanto e quale concime utilizzare e quale potrebbe essere il terriccio più adatto.

Violacciocca: caratteristiche della pianta

Simbolo di bellezza durevole e di fedeltà, la Violaciocca è nota anche con il nome scientifico di “Matthiola incana”, ispirato al medico e botanico Pietro Andrea Mattioli, autore di uno dei primi trattati di botanica.

La pianta è una varietà erbacea perenne che fa parte della famiglia della “Brassicacee”, e cresce perlopiù nelle regioni mediterranee. Di solito, la violaciocca non supera i 40-60 cm in altezza, presenta un fusto cilindrico e legnoso alla base, e le sue foglie sono color cenere, lanceolate e vellutate.

Un altro nome con cui viene indicata la Violaciocca è quello di “Viola di Pasqua” o violaciocca di Pasqua, in riferimento al periodo di fioritura della pianta.

Quando fiorisce la violacciocca?

La fioritura della violaciocca avviene solitamente nei mesi che vanno da Marzo a Maggio. I fiori, dalla caratteristica forma a spiga, possono assumere diversi colori, andando dal bianco al rosa, fino al viola, ma puoi trovare anche vivaci violacciocche gialle o rosse.

I fiori presentano 4 petali che formano un calice con bordo leggermente incurvato. In natura, la pianta cresce perlopiù su terreni calcarei e vicino al mare.

Come abbiamo anticipato, però, puoi decidere di coltivare la violaciocca sia in vaso che in giardino. Solitamente questa pianta viene impiegata per decorare balconi e terrazzi, o anche per creare “macchie” di colore e aiuole profumate.

Come prendersi cura della violaciocca in giardino e in vaso

Fonte: Pixabay

E a questo punto, vediamo come coltivare la violacciocca sia in casa che in giardino. Di quali cure avrà bisogno questa colorata e profumatissima pianta?

Dove piantare la Violaciocca?

Per prima cosa, bisognerà scegliere un terreno adatto, che sia ben drenato con un pH neutro o comunque non molto acido. Il terreno dovrebbe essere ricco di sostanze organiche, e la pianta dovrebbe essere posizionata in un’area fresca e leggermente umida. La violaciocca, infatti, resiste bene al freddo, mentre al contrario mal sopporta le temperature eccessivamente elevate.

Quando coltivare la violaciocca in vaso e in giardino?

Solitamente la semina avviene nei mesi primaverili e autunnali, per ottenere rispettivamente una fioritura estiva o primaverile. In linea di massima, è sempre meglio coltivare e seminare la pianta nei periodi dell’anno in cui le temperature sono più miti.

Violaciocca: annaffiature

Riguardo l’irrigazione, tieni a mente che la violaciocca predilige un terreno perlopiù umido ma ben drenato; può resistere a brevi periodi di siccità, ma bisogna provvedere a irrigare il terreno quando questo appare troppo asciutto.

Naturalmente, bisognerà evitare di irrigare eccessivamente la pianta (specialmente in vaso), per evitare ristagni idrici con conseguente marcescenza delle radici e sviluppo di malattie fungine.

Quando potare la Violaciocca?

Di solito si consiglia di potare la viola di Pasqua al termine della stagione di fioritura, in modo da rinforzare la pianta e favorirne un più rigoglioso sviluppo.

Come concimare la violaciocca?

Sempre per favorire uno sviluppo rigoglioso della pianta, durante al primavera è possibile versare un buon concime per piante fiorite. Oltre al fertilizzante, dovrai assicurare alla pianta protezione dai suoi nemici più comuni, come afidi, lumache e parassiti.

Sebbene si tratti di una pianta piuttosto resistente, la violaciocca potrebbe infatti necessitare di un intervento con eventuali insetticidi o repellenti.

Come riprodurre la Violaciocca?

Questo tipo di pianta tende a moltiplicarsi spontaneamente per seme. In alternativa, potresti intervenire manualmente e moltiplicare la pianta mediante divisione dei cespi, da interrare in vaso o direttamente sul terreno.