L’olio di vinaccioli: come si fa e come viene utilizzato

L’olio di vinaccioli è uno di quegli ingredienti che non dovrebbero m ai mancare nelle nostre case. Ricavato dai semi dell’uva, questo olio non nutre solo il corpo, ma si prende cura anche della tua pelle e dei tuoi capelli, idratandoli e rinforzandoli giorno dopo giorno.

Fonte immagine: iStock

Con la sua consistenza leggera e la lunga lista di benefici che è in grado di offrire, l’olio di vinaccioli è uno di quegli “ingredienti” che non dovrebbero mai mancare nel nostro kit di rimedi naturali. Ma si tratta anche di un ottimo condimento da usare in cucina, un vero e proprio alleato multitasking capace di migliorare la salute a 360 gradi.

Ma esattamente come viene fatto l’olio di vinacciolo? E quali benefici può regalare alla nostra salute?

Oggi vogliamo fare un piccolo viaggio alla scoperta di questo olio alimentare e cosmetico dalle proprietà straordinarie, scopriremo come viene prodotto, come usarlo e quali sono le possibili controindicazioni che è sempre bene conoscere.

Prima, però, sarà il caso di capire cosa siano effettivamente questi famosi “vinaccioli”. Di cosa si tratta esattamente?

Cosa sono e dove si trovano i vinaccioli?

La risposta è semplicissima: i vinaccioli sono quei piccoli semini contenuti negli acini d’uva (Vitis vinifera). Proprio questi semini, che spesso consideriamo fastidiosi e sgradevoli quando mangiamo la nostra ciotola d’uva, in realtà contengono diverse sostanze benefiche per la salute, alcuni tipi di grassi sani, acido linoleico (uno degli acidi grassi essenziali Omega 6 più importanti) e altri composti utili per il nostro organismo.

In poche parole, l’olio ricavato dai semi, proprio come la farina di vinaccioli, non è altro che un sottoprodotto del processo di vinificazione.

Come si fa l’olio di vinaccioli?

Abbiamo appena detto che l’olio di vinaccioli è un sottoprodotto della produzione del vino. Dopo che gli acini d’uva vengono accuratamente schiacciati, rimangono infatti tutti i semini, dai quali verrà estratto l’olio in modo meccanico (mediante l’uso di presse) o mediante l’uso di acqua calda o di sostanze chimiche e solventi.

Come vedremo, la modalità di estrazione e di lavorazione dell’olio ne determina fortemente le qualità e proprietà benefiche.

Allo stesso modo, anche le modalità di conservazione rivestono un importante ruolo, in quanto l’olio tende a deteriorarsi se conservato in modo improprio. È dunque consigliabile riporre la bottiglia lontano da luce e fonti di calore, in un punto fresco della casa.

Valori nutrizionali

Sappiamo ora cos’è e come viene prodotto l’olio di vinaccioli, ma quali saranno le proprietà nutrizionali di questo ingrediente?

In un cucchiaio di olio sono contenute circa 120 calorie, 14 grammi di grassi (perlopiù monoinsaturi e polinsaturi), minerali, acidi grassi Omega-6, acido linoleico, vitamina E (4 milligrammi per un cucchiaio di olio) e sostanze antiossidanti.

Riguardo l’apporto di vitamina E, la quantità contenuta nell’olio di vinaccioli supera di gran lunga quella che possiamo trovare in altri oli pur sempre benefici, come quello di oliva.

Ma bada bene: come abbiamo anticipato, alcuni oli di vinacciolo in commercio vengono prodotti utilizzando sostanze chimiche e solventi, o mediante processi di riscaldamento che possono alterarne le caratteristiche. Si consiglia quindi di scegliere un olio di vinaccioli bio, puro e spremuto a freddo.

Olio di vinaccioli: proprietà per pelle, capelli e non solo

A cosa serve l’olio di vinaccioli? E quali sono i benefici per la pelle, i capelli e per la salute in generale?

Probabilmente avrai sentito dire che applicare l’olio di vinaccioli puro sul viso può aiutare a rendere la pelle più elastica, levigata e a pulirla in profondità. Questo, però, è solo uno dei tanti effetti benefici di questo portentoso dono di Madre Natura.

Diamo un’occhiata da vicino agli altri benefici dell’olio di vinaccioli:

Riduce il rischio di sviluppare malattie cardiache, grazie alla presenza di composti antiossidanti e agli elevati livelli di vitamina E Abbassa i livelli del colesterolo LDL (anche detto colesterolo cattivo), grazie all’azione degli acidi grassi omega 6 Aiuta a ridurre l’infiammazione e migliora la resistenza all’insulina Protegge la pelle riducendo persino i danni causati dai raggi UV e dagli agenti atmosferici Previene l’invecchiamento della pelle Se applicato sui capelli, l’olio di vinaccioli li mantiene idratati, li rinforza e li rende più facili da pettinare È utile anche per chi ha una pelle grassa e con tendenza acneica, in quanto si tratta di un olio dalle proprietà antimicrobiche e non comedogenico Aiuta a ridurre la comparsa di cicatrici L’olio di vinaccioli è impiegato anche per prevenire o ridurre le macchie della pelle È utile per rimuovere il trucco senza lasciare la pelle unta e oleosa.

Oltre agli effetti benefici per la salute e la bellezza, l’olio di vinaccioli sembra trovi impiego anche in un ambito ben differente, vale a dire quello della produzione di vernici.

Come si usa l’olio di vinaccioli?

Da bravo rimedio multitasking quale è, l’olio di semi d’uva può essere impiegato in molti modi differenti.

Ad esempio, puoi utilizzarlo in cucina, a crudo, per condire insalate e piatti a base di carne, pesce, verdure e legumi. Ma prima sarebbe meglio capire che sapore ha l’olio di vinacciolo. A differenza di molti altri oli, infatti, quello di vinacciolo ha un gusto neutro, fresco e leggero, leggermente tendente al fruttato.

Rispetto ad altri oli più popolari, dunque, non copre assolutamente il sapore dei cibi.

Tornando alle modalità di utilizzo, se intendi invece sfruttarne le proprietà benefiche per pelle e capelli, puoi applicare l’olio di vinaccioli utilizzandolo in purezza o come olio vettore, mescolandolo con oli essenziali e altri ingredienti.

Quanto costa l’olio di vinaccioli?

Se ti stai chiedendo quanto costa e dove si compra l’olio di vinaccioli, il prezzo di questo prodotto può variare molto in base alla qualità, alle modalità di produzione e al fatto che si tratti di un olio alimentare o solamente per uso cosmetico.

L’olio di vinaccioli alimentare può costare circa 10 euro per una bottiglia da mezzo litro, ma a incidere sul prezzo sono, come abbiamo detto, molti fattori.

In generale, è sempre meglio scegliere un prodotto di ottima qualità, biologico e spremuto a freddo. Puoi trovare ottime opzioni nelle erboristerie, nei supermercati (negli scaffali dedicati ai prodotti biologici), o anche nelle farmacie e on line.

Olio di vinacciolo: controindicazioni

Sebbene sia considerato un olio piuttosto sicuro per la salute, anche in questo caso bisognerà adottare qualche precauzione.

È importante evitarne un consumo eccessivo, sia per l’elevato apporto calorico, sia per l’alto contenuto di acidi grassi Omega 6. Se assunti in grandi quantità, infatti, questi possono provocare infiammazioni e aumentare il rischio di sviluppare gravi malattie croniche.

Infine, l’olio di vinaccioli è naturalmente controindicato per le persone allergiche all’uva. Se dovessi avvertire sintomi come prurito, rossore o sfoghi cutanei dopo aver consumato o applicato questo olio, consulta immediatamente il medico.

