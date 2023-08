A cosa serve bere acqua e bicarbonato?

Perché bere acqua con bicarbonato? E a cosa serve questo rimedio naturale? Molte persone scelgono di bere acqua con bicarbonato per alleviare i sintomi dell’indigestione, per ridurre il bruciore di stomaco e persino per aumentare le energie durante l’attività fisica. Ma sarà davvero un rimedio sicuro ed efficace per la salute?

A cosa serve bere acqua e bicarbonato? E perché tante persone scelgono di assumere tutti i giorni questa sorta di “bevanda” dal sapore non propriamente piacevole? Da molti secoli, il bicarbonato è considerato uno degli ingredienti naturali più versatili ed efficaci al mondo.

Lo utilizziamo per pulire la casa in modo green, c’è chi lo utilizza per sbiancare i denti, chi per eliminare i cattivi odori dal frigo o dalla scarpiera, e si, c’è anche chi decide di bere acqua e bicarbonato al mattino o dopo i pasti, per migliorare la propria salute.

Ma a conti fatti, quali dovrebbero essere i benefici di questo trattamento? E siamo proprio certi che il mix a base di bicarbonato e acqua non comporti dei rischi per la salute?

Vediamo a cosa serve bere acqua e bicarbonato tutti i giorni, i possibili benefici e le controindicazioni che è bene non sottovalutare.

A cosa serve bere acqua e bicarbonato?

Secondo i sostenitori di questo rimedio naturale, bere acqua e bicarbonato potrebbe offrire una vasta gamma di vantaggi alla nostra salute.

Probabilmente avrai già sentito dire che il bicarbonato può combattere il reflusso gastroesofageo, riducendone temporaneamente i sintomi. Ma non è tutto.

Si ritiene che bere acqua e bicarbonato tutti i giorni possa fornire numerosi altri vantaggi, come:

Ridurre la stanchezza muscolare durante l’attività fisica Ridurre i sintomi dell’indigestione e il bruciore di stomaco Migliorare la salute del cuore Combattere il gonfiore, la formazione di gas, meteorismo e flatulenza Favorire il dimagrimento Migliorare la salute dei reni e rallentare la progressione della malattia renale cronica.

La lista dei potenziali benefici legati al consumo regolare di acqua e bicarbonato è senz’altro interessante e promettente. Ma cosa ne pensa la scienza al riguardo?

Acqua e bicarbonato: funziona davvero?

Come spesso accade, purtroppo, non tutti i benefici attribuiti al trattamento hanno trovato un riscontro oggettivo. Ad esempio, sebbene esistano persone che assumono acqua e bicarbonato per dimagrire, al momento non esistono prove a conferma di un simile effetto.

Qualora si dovesse sperimentare una perdita di peso, spiegano gli esperti, questo potrebbe essere dovuto più alla maggiore assunzione di acqua, piuttosto che al consumo di bicarbonato di sodio.

Insomma, non esistono sufficienti prove scientifiche che confermino gran parte degli effetti attribuiti al bicarbonato per la salute. In più, non bisogna dimenticare che, se assunto in quantità eccessive, questo composto può anche causare seri danni e gravi effetti collaterali.

Effetti indesiderati

Chi sceglie di bere acqua e bicarbonato nel tentativo di migliorare la propria salute, dovrebbe prima conoscere i possibili rischi ed effetti indesiderati di questo trattamento.

L’assunzione continuativa di bicarbonato di sodio, ad esempio, potrebbe causare un aumento della minzione, di conseguenza potresti urinare di più rispetto al solito. Il che, a sua volta, potrebbe causare disidratazione.

Se assunto in quantità eccessive e per prolungati periodi di tempo, il rimedio potrebbe anche causare effetti avversi come vomito e diarrea (l’alto quantitativo di sodio, infatti, attira l’acqua nel tratto digestivo per favorirne l’assorbimento, e può scatenare tali disturbi).

Fra i possibili effetti collaterali, si possono avvertire anche:

Crampi addominali

Aumento della sete

Gonfiore

Debolezza.

Se dovessi avvertire questi o altri disturbi, interrompi il trattamento e consulta al più presto il tuo medico curante.

Acqua e bicarbonato: controindicazioni

Oltre a conoscere i possibili effetti indesiderati, chi pensa di assumere acqua e bicarbonato per prevenire o trattare delle condizioni mediche dovrebbe essere consapevole anche delle controindicazioni di questo rimedio.

Alcune persone, infatti, corrono maggiori rischi di manifestare gli effetti collaterali che abbiamo appena esaminato. Fra queste rientrano soprattutto:

Persone anziane

Bambini piccoli (di età inferiore ai 6 anni)

piccoli (di età inferiore ai 6 anni) Persone con condizioni mediche come ipertensione, malattie renali, cardiache o polmonari.

Il rimedio è inoltre sconsigliato per le donne in gravidanza e andrebbe evitato durante il periodo dell’allattamento al seno, a meno che non lo consigli lo stesso pediatra o ginecologo.

Evita di assumere acqua e bicarbonato poche ore prima o dopo aver assunto dei medicinali. Il composto, infatti, potrebbe influenzare e rallentare l’assorbimento dei farmaci.

In tutti i casi, prima di adottare questo rimedio per trattare condizioni mediche, ti consigliamo di chiedere un parere al medico curante, in modo da trovare la soluzione più adatta a te.

