Monopattini elettrici: i migliori modelli scontati al Prime Day 2021

Fonte immagine: Segway via Amazon

I monopattini elettrici sono molto di più che una moda degli ultimi tempi in quanto incarnano perfettamente un nuovo modo di muoversi agilmente nelle città evitando di andare a congestionare ulteriormente le strade. Facili da guidare, offrono autonomie di tutto rispetto e soprattutto non costano molto. Ottimi mezzi di trasporto per il tragitto casa – lavoro o casa – scuola, anche quando la distanza supera una manciata di chilometri, senza dover utilizzare motorini o macchine. Il tutto nel massimo rispetto dell’ambiente.

Monopattini elettrici ce ne sono di tantissime tipologie con differenze tecniche anche di una certa rilevanza che possono fare la differenza sulla scelta del proprio mezzo di trasporto.

Ecco una guida con i migliori modelli oggi presenti sul mercato, in super sconto in occasione del Prime Day 2021.

Ninebot by Segway KickScooter ES1

Ninebot by Segway KickScooter ES1 è uno dei più noti ed apprezzati monopattini elettrici oggi presenti sul mercato. Il brand “Segway” la dice lunga sulla qualità realizzativa di questo prodotto. Leggero, solo 11,3 Kg di peso, si ripiega con facilità e può quindi essere trasportato con estrema facilità. La batteria permette di raggiungere i 20 Km/h e di offrire sino a 25 Km di autonomia. Opzionalmente è possibile aggiungere una seconda batteria da collegare al manubrio che porta il range a 45 Km e che permette di aumentare la velocità massima sino a 25 Km/h. Ruota frontale ammortizzata, luci a LED, mini display a LED e app che permette di gestire alcuni parametri di utilizzo. Da evidenziare le ruote piene senza camera d’aria. Più sicure in quanto non si possono bucare ma meno comode sullo sconnesso. Freno elettrico anteriore e posteriore a pedale. Prezzo di listino di 449 euro ma lo street price è più basso.

Ninebot by Segway KickScooter ES2

Fratello maggiore del precedente modello, Ninebot by Segway KickScooter ES2 si caratterizza per disporre di una batteria in grado di offrire 25 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h possibile grazie ad un motore elettrico leggermente più potente di quello del modello ES1. Anche in questo caso è disponibile una batteria aggiuntiva che migliora range e aggiunge 5 Km/h alla velocità massima. Leggermente più pesante, 12,5 Kg, dispone anche di un piccolo ammortizzatore posteriore che migliora il comfort di guida. Prezzo di listino di 549 euro ma lo street price è più basso.

Xiaomi Mi Electric Scooter

Mi Electric Scooter è la risposta di Xiaomi al fenomeno dei monopattini elettrici ed è il più diretto concorrente dei modelli Segway. Facile da trasportare grazie alla possibilità di piegarsi, pensa circa 12,5 Kg. La batteria permette un’autonomia di assoluto rilievo: sino a 30 Km. La velocità massima è di 25 Km/h. Presenta un vero e proprio freno a disco posteriore azionabile da un comando sul manubrio. Molto comodo da utilizzarsi in diverse situazioni di guida, va solo modulato con attenzione per evitare bloccaggi della ruota. Le ruote dispongono di gomme con una camera d’aria. Una soluzione comoda che permette di affrontare le asperità del terreno con maggior comfort. Di contro, possono essere soggette a foratura. Presente anche una comoda app per la gestione delle funzioni del monopattino elettrico. Niente mini display sul manubrio ma solo degli indicatori a LED. Particolarità, dispone di un campanello. Costo di 399,99 euro ma è possibile trovarlo anche a prezzi inferiori.

Esiste anche una versione Pro di recente presentazione con maggiore autonomia e un display a LED.

Micro Merlin

Micro Merlin è un monopattino elettrico dotato di un cruise control per affrontare più comodamente i trasferimenti di media lunghezza possibili grazie ad una batteria in grado di offrire sino a 25 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h. Leggero, appena 11 Kg, può essere facilmente trasportato a mano laddove non sia possibile utilizzarlo. Micro Merlin è dotato di pneumatici in gomma, senza camera d’aria, antiforatura e di luci anteriori e posteriori. Un monopattino elettrico che quidi non teme anche i fondi un po’ sconnessi tipici dei centri urbani. Micro Merlin dispone anche di un sistema di recupero dell’energia in frenata. Prezzo di listino di 799 euro.

Nilox DOC PRO

Nilox DOC PRO è un monopattino elettrico pieghevole che può essere utilizzato come un monopattino tradizionale. La batteria permette un’autonomia sino a 20 Km, mentre il motore è capace di spingere le persone a 20 Km/h. Massima sicurezza e comfort su strada grazie alle ruote da 8 pollici che permettono di affrontare con sicurezza anche le strade non perfette. L’accelerazione è semplicissima: grazie al meccanismo a farfalla, posizionato nel manubrio, si può regolare la velocità con un solo banale movimento delle dita. Prezzo di listino di 599,95 euro.

Lamborghini AL1

Fonte: Lamborghini

Lamborghini AL1 è dotato di un motore elettrico brushless da 350 W, silenzioso ma potente in grado di raggiungere tre differenti impostazioni di velocità: Eco, con limite impostato a 6 km orari; D, con un massimo di 20 km/h; S, che permette di spingersi fino al limite massimo fissato a 25 chilometri orari.

Sul fronte autonomia dichiarata il valore di riferimento è di 25-30 chilometri, variabile a seconda della modalità di guida impostata (Eco, D o S). La ricarica richiede dalle 3 alle 5 ore.

Il telaio è in lega di magnesio, per offrire maggiore leggerezza e resistenza. Tra le caratteristiche del Lamborghini AL1 un peso di 13 chilogrammi, sospensione anteriore, ruote piene con struttura “honeycomb” da 8″ (anteriore e posteriore). All’interno dello smart display indicatori di velocità, distanza, batteria, codici errori.

Il prezzo di listino del Lamborghini AL1 è di 499 euro.

REVOE REVOLT 2.0

REVOE REVOLT 2.0 è un monopattino elettrico pieghevole adatto per gli spostamenti urbani anche su medie distanze grazie ad una batteria che consente di percorrere sino a 20 Km ad una velocità massima di 25 Km/h. Dispone di tre modalità di guida che permettono di limitare le prestazioni e di preservare, così, l’autonomia. Integra un piccolo display LCD a manubrio da cui visualizzare alcune informazioni del monopattino come la velocità e la distanza percorsa. Non mancano dei comodi LED per gli spostamenti nelle ore a bassa luminosità e un freno anteriore elettrico oltre a quello sulla ruota posteriore. Peso di 10,5 Kg. Prezzo di listino di 449,99 euro.

E.TWOW Master Plus

E.TWOW Master Plus è un monopattino elettrico che punta a semplificare la mobilita urbana nelle città. Elemento di spicco l’ampia autonomia. Il costruttore dichiara, infatti, sino a 45 Km di autonomia. La velocità massima arriva, invece, sino a 25 Km/h. Altro elemento che spicca dalla scheda tecnica i 125 Kg di portata massima. Normalmente, infatti, gli altri prodotti di questa categoria arrivano a trasportare persone il cui peso non può supera i 100 Kg. Presente anche un comodo ammortizzatore anteriore per assorbire le leggere asperità della strada. Luce a LED frontale e freno posteriore a pedale oltre al freno motore in rilascio. Ripiegabile facilmente, quello modello pesa appena 10,9 Kg. Prezzo di 999 euro.

Moma Bike E500

Il monopattino elettrico Moma BiKe E500 è realizzato in alluminio e garantisce un’autonomia sino a 30 Km. La velocità massima è di 25 Km/h. Facile da piegare e da trasportare visto il peso di 12,5 Kg, grazie alle ruote da 8,5 pollici antiforatura è possibile circolare per la città senza temere anche gli asfalti un po’ dissestati. Questo modello è stato dotato di un motore elettrico da ben 500 W in grado di superare pendenze che possono arrivare anche ai 25 gradi. Il peso massimo trasportabile è di 120 Kg. Luce a LED frontale ma non è presente alcuna app e non c’è nemmeno un display. Non mancano il freno posteriore a pedale e il freno motore. Prezzo di listino di 800 euro ma lo street price è anche della metà.

I-Bike Mono City 6,5

Il monopattino elettrico I-Bike Mono City 6,5 è stato pensato per offrire la massima agilità all’interno degli ambienti urbani. Il peso inferiore ai 10 Kg e le ruote da 6,5 pollici lo rendono particolarmente agile. Inoltre, proprio il peso piuma lo rende facile da trasportare a mano. Di contro, soffre un po’ le strade non perfette. Il monopattino offre 3 livelli di utilizzo che consentono di impostare accelerazione e velocità massima. Presente un comodo mini display da cui sono accessibili alcune informazioni come velocità ed autonomia. Velocità massima di 20 Km/h e range operativo di 20 Km. Portata massima di 120 Kg. Prezzo di poco superiore ai 200 euro.