Quale monopattino elettrico di Ducati scegliere? La guida all’acquisto

La storia di Ducati è lunga e costellata di grandi successi e traguardi e il nome oggi è sinonimo di eccellenza in tutto il Mondo. Con l’avvento dei monopattini elettrici Ducati è riuscita a portare quell’esperienza quasi centennale anche in questa nuova modalità di trasporto ecologico e ad imporsi come uno dei principali produttori in Italia e non solo. Chi è alla ricerca di un monopattino elettrico deve senza ombra di dubbio dare un’occhiata al catalogo di Ducati, molto vasto e pensato sia per chi si sta affacciando in questo mondo di mobilità smart sia per chi è alla ricerca di dispositivi più potenti e costosi, sia per la città che per strade sterrate.

Dal monopattino elettrico entry level progettato per un utilizzo esclusivamente in città, leggero, economico e con autonomia un po’ limitata, fino ad arrivare a quelli progettati da Scrambler Ducati con potente motore da 500W e telaio in lega di acciaio ad alta resistenza che non hanno paura di affrontare anche percorsi più tortuosi e avventurosi.

Prima di passare in rassegna l’intero catalogo Ducati, iniziamo col dirvi che indipendentemente dal modello che sceglierete, nessun monopattino elettrico dell’azienda italiana supera i 25 chilometri orari di velocità massima. Questo perché la legge 160/2019 ha equiparato i monopattini elettrici alle biciclette e fissato una velocità massima di 25 chilometri orari per poter circolare su strade, marciapiedi o circuiti. Anche il monopattino elettrico top di gamma di Ducati, il potente CROSS-E, non permette di raggiungere velocità superiori ai 25km/h.

Vediamo insieme quali sono le proposte di Ducati e quale monopattino elettrico si adatta di più alle vostre esigenze.

Ducati E-Scooter Corse: il monopattino elettrico AIR

Il monopattino elettrico Air di Ducati Corse è il più economico tra i prodotti nel catalogo Ducati, il più leggero della gamma e anche il meno potente tra tutti. È progettato per un utilizzo in città, dove non servono velocità sostenute – arriva al massimo a 20 chilometri orari – gli spostamenti sono più limitati. Perfetto per spostarsi da casa a lavoro o da casa a scuola e con un pit stop in palestra, il monopattino elettrico Air è dotato di un silenzioso motore da 250W e di una batteria al litio che, a seconda del peso del conducente e delle condizioni della strada, permette di percorrere fino a 15 chilometri con una sola carica.

I vantaggi di questo modello entry level sono molteplici: pesa appena 10 chilogrammi e può essere piegato in una sola mossa per una trasportabilità senza precedenti. Le ruote sono piccole rispetto ai modelli della concorrenza e agli altri modelli di Ducati – anteriore da 6″ e posteriore da 5.5″ – e la manutenzione da fare è ridotta all’osso. Lo svantaggio, e questo dipende molto dall’utilizzo che pensate di farne, è che ricaricare completamente la batteria richiede tra le 5 e le 6 ore. Non solo. Questo monopattino elettrico è tra quelli che supportano un carico massimo tra i più bassi: fino ad 80 chilogrammi, meno rispetto alla standard di 100 chilogrammi assicurato dalla maggior parte dei monopattini elettrici in commercio.

Telaio in metallo e alluminio, con sospensione anteriore

Motore 250W Brushless

Batteria 24V, 5.8Ah, 140Wh al Litio

Freno elettrico anteriore

Display LCD integrato

Autonomia fino a 15km

Carico massimo 80kg

Tempo di ricarica circa 5/6 ore

Velocità massima 20km/h

Peso: 10kg

Il Ducati E-Scooter Corse è in vendita a 299 euro in versione rossa o nera.

PRO-I EVO, disponibile anche in versione bianca

Entriamo subito nella serie PRO di Ducati Urban e-Mobility col monopattino elettrico PRO-I EVO che coniuga uno stile moderno ed elegante col DNA sportivo di Ducati. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un modello economico pensato per un utilizzo in città con un telaio in lega di alluminio e un peso di 12 chilogrammi, sistema easy-folding che ci permette di piegare il monopattino in una sola mossa e ruota anteriore e posteriore da 8,5” con camera d’aria.

Il motore 350W brushless e la batteria da 280Wh assicurano fino a 25 chilometri di autonomia e una velocità massima di 25 chilometri orari. La tecnologia utilizzata per la batteria permette una ricarica completa in 3-5 ore e il resistente telaio permette un carico massimo di 100 chilogrammi.

Le luci a LED anteriore e posteriore ad alta visibilità garantiscono una guida più sicura durante la guida in notturna, mentre grazie all’app integrata per iOS e Android è possibile rimanere aggiornati costantemente sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, dal livello di carica della batteria al percorso effettuato.

Telaio in lega di alluminio

Motore 350W brushless

Batteria 36V, 7.8Ah, 280Wh

Ruota anteriore e posteriore da 8.5” con camera d’aria

Doppio freno: elettrico anteriore e a disco posteriore

Display LED a colori

Fino a 25km di autonomia

100kg di carico massimo

Tempo di ricarica 3/5 ore

Velocità massima 25km/h

Peso: 12kg

Il monopattino elettrico PRO-I EVO di Ducati è disponibile anche in versione bianca, la cosiddetta White Edition venduta allo stesso prezzo di quella classica.

PRO-I PLUS, il monopattino elettrico di Ducati in lega di alluminio 6061

Allo stesso prezzo del modello precedente è disponibile anche il monopattino elettrico PRO-I PLUS di Ducati, che si differenzia per il telaio realizzato in lega di alluminio 6061, materiale resistente ma leggero che fa risparmiare fino a 500 grammi sul peso totale del dispositivo (11,5 kg invece di 12kg). L’altra differenza principale sta nel motore meno potente da 250W brushless e tempi maggiori di ricarica, dalle 5 alle 6 ore secondo la scheda tecnica di Ducati.

Stesse ruote del monopattino elettrico PRO-I EVO, così come stesso meccanismo easy-folding e freno elettrico anteriore sul manubrio e freno a disco posteriore. Anche questo modello ha tre livelli di velocità e vanta anche la comoda funzione Auto Cruise che permette di mantenere una velocità costante senza dover attivare la leva dell’acceleratore.

Telaio in lega di alluminio 6061

Motore 250W Brushless

Batteria 36V, 7.8Ah, 280Wh

Ruota anteriore e posteriore da 8.5” con camera d’aria

Doppio Freno: elettrico anteriore, a disco posteriore

Display a LED integrato

20-25km di autonomia

100kg di carico massimo

Il monopattino elettrico PRO-I PLUS ha un prezzo suggerito di 399 euro.

PRO-II, ruote ampie e motore potente

Saliamo di un gradino per il monopattino elettrico top di gamma della serie PRO di Ducati, il PRO-II, dotato di un potente motore brushless da 350W (con peak power fino a 550W) e una batteria da 7.8 Ah che ci permette di percorrere fino a 25 km con piena stabilità e comfort, anche grazie alle più ampie ruote tubeless anti-foratura da 10”, 1,5” in più rispetto al modello che vi abbiamo illustrato poco sopra.

Il telaio di questo monopattino elettrico Ducati è realizzato in lega di magnesio, materiale molto leggero e molto resistente, già usato da Ducati per alcune componenti delle sue moto. Nonostante la scelta della lega di magnesio, le ruote più grandi e la potente batteria di cui è dotato rendono questo modello il più pesante della serie PRO coi suoi 15,2 kg.

Telaio in lega di magnesio, con sospensione posteriore

Motore 350W Brushless

Batteria 36V, 7.8Ah, 280Wh

Ruote 10” Tubeless anteriore e posteriore

Doppio Freno: elettrico anteriore, a disco posteriore

Display LCD da 3.5”

25km di autonomia

100kg di carico massimo

Tempo di ricarica: 5/6 ore

Velocità massima 25km/h

Peso: 15,2kg

Il monopattino elettrico PRO-II di Ducati è in vendita a 549 euro.

CITY CROSS-E, perfetto per la città e le strade sterrate

Non solo città e strade piane. Ducati ha pensato anche a chi desidera puntare alla mobilità sostenibile anche lontano dalle strade asfaltate dei centri abitati e ha messo a punto la serie di monopattini elettrici CITY CROSS-E, i primi a marchio Scrambler Ducati, dotati di batterie più potenti per una maggiore autonomia rispetto ai modelli da città, ruote da 10” con camera ad aria e finitura Off-Road adatte anche a tratti di strada sterrata o irregolari e in grado di assorbire le vibrazioni di crociera.

Il motore del monopattino elettrico CITY CROSS-E è lo stesso da 350W di cui sono dotati anche i PRO-I e PRO-2, mentre la batteria ha una capacità di 12.5Ah di capacità (450 Wh) che, con una velocità media di 15 km/h, garantisce fino a 45 chilometri di autonomia con una sola carica.

Anche in questo caso troviamo un telaio in lega di alluminio e un’ampia pedana dal design unico per il massimo comfort di utilizzo e la stabilità del guidatore. Aumenta anche il carico massimo sostenuto, fino a 120 chilogrammi, e il peso totale del monopattino elettrico che raggiunge i 19kg.

Telaio in lega di alluminio

Motore 350W brushless

Batteria 36V, 12.5Ah, 450Wh

Ruote Off-Road 10” anteriore e posteriore con camera ad aria

Doppio freno: elettrico anteriore e a disco posteriore

Display LED integrato al telaio

Fino a 40-45km di autonomia

Carico Massimo: 120kg

Tempo di ricarica: 6/7 ore

Velocità massima: 25km/h

Peso: 19kg

Il monopattino elettrico CITY CROSS-E è disponibile in diverse edizioni, tutte vendute allo stesso prezzo, 599 euro: Total Yellow, Total Black e Black & Yellow.

CROSS-E, il monopattino per strade sterrate e irregolari

Se siete alla ricerca di un monopattino elettrico più potente e in grado di affrontare sfide più difficili, Scrambler Ducati ha pensato anche a voi con CROSS-E, perfetto per strade sterrate e molto irregolari grazie alle ruote antiforatura da 10”, un motore brushless da 500W e un telaio in lega di acciaio ad altissima resistenza in grado di supportare fino a 120 chilogrammi di carico.

La potente batteria da 10.4Ah di capacità (375 Wh) garantisce un’autonomia fino a 35 chilometri mantenendo una velocità di crociera media di 15 km/h. La velocità massima raggiunta è di 25 km/h, come previsto dalla legge in Italia, mentre la batteria si può ricaricare completamente in 4-6 ore.

Telaio in lega di acciaio ad alta resistenza

Motore 500W brushless

Batteria da 36V, 10.4Ah, 374Wh

Ruote 110/50-6.5” Tubeless anteriore e posteriore

Doppio freno a disco anteriore e posteriore

Display LDC da 3.5”

Autonomia fino a 35km

Carico massimo da 120 kg

Tempo di ricarica: 4/6 ore

Velocità massima: 25km/h

Peso: 27kg

Il monopattino elettrico CROSS-E di Ducati è disponibile in versione gialla o nera ad un prezzo suggerito di 899 euro.