Verde urbano, orti e giardini possono valere un monopattino elettrico

Orti e giardini privati sono sempre più amati dagli italiani. Tanto che si moltiplicano le iniziative, collettive o dei singoli, per un aumento del verde urbano. Spazi a piano terra, ma anche terrazzi e balconi si colorano e contribuiscono a rendere più belle le città d’Italia.

Accade a Roma, Milano, Torino, Firenze, ma anche in molte altre piccole o grandi città italiane. Basta avere il pollice verde, dedicandosi al fai da te, oppure affidarsi ai consigli e ai segreti degli esperti.

Diversi spazi condominiali sono stati oggetto di ristrutturazione in ottica green, con la creazione di aree verdi o persino di orti condivisi. Iniziative che hanno permesso a molti italiani di realizzare magnifiche oasi sostenibili sui proprio terrazzi o lungo i balconi. Quei balconi riscoperti e resi più che mai importanti dal primo lockdown imposto durante l’emergenza Covid.

Proprio il lockdown iniziato a marzo del 2020 ha offerto a molti italiani l’occasione giusta per iniziare a rendere più verdi le proprie abitazioni. Uno spunto positivo all’interno di un periodo altrimenti difficile. Piante e fiori destinati ad arredare l’esterno degli edifici, ma anche frutta e verdura.

Orti e giardini per il verde urbano

Bellezza, colore e sostenibilità sono tutte chiavi di lettura quando si parla di verde urbano. Orti urbani e giardini sono elementi attraverso i quali contribuire al proprio benessere mentale, ma anche alla tutela della biodiversità. Scegliendo con attenzione le piante da coltivare si potrà contribuire in maniera concreta alla difesa del Pianeta.

Innanzitutto rispettandone la stagionalità, ma anche preferendo specie autoctone e che richiedono un minore dispendio d’acqua. Utile è anche adottare determinate attenzioni: ad esempio la raccolta dell’acqua piovana, da utilizzare per annaffiare le piante.

Un aiuto per chi vuole rendere più verde il proprio balcone, il terrazzo o il giardino è arrivato anche nel 2021 con il Bonus Verde. A disposizione degli aventi diritto una detrazione fiscale del 36%, per un incentivo massimo pari a 1.800 euro.

Mobilità sostenibile, il successo dei monopattini elettrici

Esiste un’altra storia di successo legata agli ultimi mesi di lockdown, legata alla sostenibilità al pari di quella che vede protagonisti orti e giardini urbani. Stiamo parlando dei monopattini elettrici, grandi protagonisti della nuova mobilità sostenibile.

Approfittando anche del Bonus Mobilità messo a disposizione negli ultimi anni, molti italiani hanno contribuito al boom dei monopattini elettrici. Mezzi facili da guidare e dal ridotto impatto ambientale, utili soprattutto per i piccoli spostamenti in città.

Verde urbano e monopattini elettrici sono due risposte importanti in termini di sostenibilità. In entrambi i casi si parla di migliorare l’aria delle città: da un lato aumentando la resilienza delle aree urbane e dall’altro riducendo le emissioni di CO2 attraverso la mobilità elettrica. Senza dimenticare i benefici paesaggistici e per il decongestionamento del traffico stradale.

Verde urbano by GreenStyle

A unire ancora di più giardini e orti urbani all’utilizzo dei monopattini elettrici ci pensa il concorso lanciato da GreenStyle. Un contest rivolto sia a chi ha realizzato la sua area verde personale, che a coloro che amano la sostenibilità in città.

Chi vorrà partecipare a Verde urbano by GreenStyle dovrà condividere attraverso uno scatto social il proprio orto o giardino. Le 20 aree verdi che riscuoteranno il successo maggiore accederanno alla fase finale, in cui una giuria speciale assegnerà ai primi tre classificati un monopattino elettrico.

Come partecipare

L’accesso al contest Verde urbano by GreenStyle sarà possibile attraverso il canale Instagram @greenstyle.it e tramite il sito ufficiale del concorso verdeurbano.greenstyle.it.

Lato Instagram si dovrà pubblicare il proprio scatto nel periodo compreso tra il 26 luglio e il 30 settembre 2021. Il post dovrà contenere l’hashtag #verdeurbanoGS, la menzione alla pagina @greenstyle.it nel testo di corredo alla foto e una descrizione dello scatto. Il profilo che pubblicherà lo scatto dovrà essere pubblico, non privato, altrimenti la partecipazione al contest non sarà da ritenere valida.

Una volta pubblicato il post si riceverà dall’account Instagram di GreenStyle un messaggio che inviterà ad accedere, con le proprie credenziali Instagram, al sito ufficiale dell’iniziativa (verdeurbano.greenstyle.it).

La piattaforma verdeurbano.greenstyle.it potrà essere utilizzata per l’iscrizione al concorso di quei partecipanti non in possesso di un account Instagram. In entrambi i casi le immagini verranno vagliate e se ritenute idonee (aderenza alla tematiche, immagini non offensive, che non violano altrui diritti di copyright ecc.) ammesse al contest.

Monopattini elettrici in palio anche per i votanti

Non soltanto i partecipanti al concorso potranno vincere uno dei monopattini elettrici in palio. Tre mezzi della micromobilità andranno ad altrettanti votanti, estratti tra coloro che avranno supportato con le loro preferenze uno dei vincitori finali.

In sintesi: chi voterà uno dei primi tre classificati all’interno del contest Verde urbano by GreenStyle parteciperà all’estrazione finale di un monopattino elettrico.

Il regolamento completo sarà disponibile per tutti cliccando sul link riportato in alto, verdeurbano.greenstyle.it.

Verde urbano, un impegno di sostenibilità

Verde urbano by GreenStyle vuole premiare chi ha realizzato il proprio orto urbano o un giardino sostenibile in balcone o in terrazzo, ma non solo.

L’obiettivo è anche quello di sottolineare l’importanza di un approccio multimodale alla sostenibilità, che punti a rendere più verdi le città e più ecologico il modo di spostarsi nei centri urbani.

Perché no, anche offrendo alcuni spunti interessanti. Oltre a poter vincere uno dei monopattini elettrici in palio, chi voterà uno o più partecipanti avrà la possibilità di prendere spunto da quanto visto e dare vita al proprio verde urbano.

