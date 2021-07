Guida all’acquisto di un monopattino elettrico di Xiaomi

Quando si pensa a Xiaomi la prima immagine che ci viene in mente è quella di uno smartphone, ma Xiaomi è tra le aziende tech più versatili e nel corso degli ultimi anni è riuscita ad imporsi come leader non solo nell’universo mobile e dei dispositivi indossabili, ma anche nella purificazione dell’aria domestica e nella mobilità smart con un monopattino elettrico tra i più venduti nella fascia bassa e una serie di modelli più potenti e com maggiori funzionalità.

Oggi, complice anche la pandemia di COVID-19 che ha limitato molto i nostri spostamenti e un bonus messo in campo dal governo italiano, i monopattini elettrici sono riusciti ad imporsi molto velocemente e anche ad uno sguardo meno attento sarà capitato di vedere in giro sempre più persone a bordo di un monopattino elettrico, quasi certamente anche uno targato Xiaomi.

La versatilità e l’affidabilità a cui Xiaomi ci ha abituato sul fronte degli smartphone e dei dispositivi indossabili si ritrova anche nei dispositivi per la mobilità green, dal monopattino elettrico più economico al più costoso top di gamma. E anche per questo sempre più consumatori si stanno rivolgendo a Xiaomi per l’acquisto di un nuovo monopattino elettrico. Se puntate ad entrare in questo mondo e ridurre al minimo il vostro impatto sull’ambiente anche quando siete in movimento, Xiaomi è sicuramente il vostro punto di partenza.

Destreggiarsi tra le proposte di Xiaomi per i monopattini elettrici è più semplice di quanto si possa pensare. Proprio come accade da anni per gli smartphone prodotti, il colosso cinese punta a conquistare una fascia di pubblico molto ampia, da chi è alla ricerca di un dispositivo economico a chi, invece, è disposto a spendere un po’ di più per funzionalità avanzate.

La buona notizia per chi sta valutando l’acquisto di un monopattino elettrico di Xiaomi è che ci sono delle specifiche base che accomunano tutti i modelli del colosso cinese disponibili anche in Italia, dei veri e propri tratti distintivi che vanno dal design minimale ed elegante alle tre diverse modalità di velocità – pedonale, standard e sportiva – passando per una batteria al litio ad alta sicurezza (la capienza varia a seconda del modello) e pneumatici di nuova generazione da 8.5” che assicurano più comfort e maggiore stabilità non soltanto su strade asfaltate, ma anche su ghiaia, sterrati ed erba.

Tutti i monopattini elettrici di Xiami sono dotati di un faro ultraluminoso da 2 W che migliora la sicurezza di guida anche di notte e non abbaglia gli altri veicoli che possiamo incontrare durante i nostri spostamenti su strada. Xiaomi ha scelto un angolo di illuminazione che mantiene la luce al di sotto della linea dello sguardo evitando così fastidiosi – e pericolosi – abbagliamenti.

Xiaomi ha messo a punto un sistema di recupero energetico di nuova generazione, di cui sono dotati tutti i monopattini elettrici che vi presenteremo più sotto, che converte l’energia cinetica in energia elettrica per una maggiore durata della batteria. Il sistema è in grado di recuperare l’energia cinetica di ogni frenata e di convertirla in energia elettrica utilizzabile per aumentare ulteriormente l’autonomia.

L’app Xiaomi Home per iOS e Android rappresenta il cuore di ogni monopattino elettrico dell’azienda. È sufficiente collegare il dispositivo all’app per smartphone per controllare l’efficienza del recupero energetico, le statistiche di guida, lo stato della batteria e per aggiornare il firmware.

Quelle che vi abbiamo appena presentato sono le caratteristiche che accomunano tutti i monopattini di Xiaomi. Vediamo ora le differenze che troviamo tra un modello e l’altro, partendo dal più economico e fino ad arrivare al top di gamma.

Mi Electric Scooter Essential, il monopattino elettrico di Xiaomi più economico

Mi Electric Scooter Essential è il modello base di monopattino elettrico di Xiaomi, il più economico tra quelli prodotti dal colosso cinese ma non per questo meno completo dei fratelli maggiori.

Realizzato in lega di alluminio aerospaziale a bassa densità e ad alta resistenza, Mi Electric Scooter Essential pesa solo 12 chilogrammi e può essere piegato in appena 3 secondi, come tutti gli altri monopattini elettrici di Xiami. Qui troviamo un design minimalista ed elegante che si riflette anche sui controlli:

Comoda impugnatura in schiuma che assicura un maggiore comfort ed un’esperienza di controllo migliorata

che assicura un maggiore comfort ed un’esperienza di controllo migliorata Cruscotto multifunzione standard per una visualizzazione accurata della velocità e delle statistiche di guida

per una visualizzazione accurata della velocità e delle statistiche di guida Acceleratore manuale sensibile con tre diverse modalità di velocità:

con tre diverse modalità di velocità: Modalità pedonale : 0-5 km/h

: 0-5 km/h Modalità standard : 0-15 km/h

: 0-15 km/h Modalità sportiva: 0-20 km/h

Il design minimale scelto da Xiaomi si traduce in un solo tasto multifunzione per accendere o spegnere il monopattino elettrico, cambiare la modalità di velocità e accendere il faro posteriore da 2 W che ci permette di essere visti da 10 metri di distanza e di non abbagliare gli altri veicoli che possiamo incontrare durante le nostre corse in monopattino elettrico.

Perché costa così poco? Rispetto agli altri modelli di Xiaomi, questo monopattino elettrico arriva ad una velocità massima di 20 chilometri orari e ha un motore da 500W, potente sì ma non in grado di affrontare salite particolarmente impegnative. La batteria di cui è dotato assicura fino a 20 chilometri con una sola carica.

Se prevedete un uso del dispositivi in città o altre situazioni piane, questa può essere la soluzione per voi. Il prezzo di vendita suggerito da Xiaomi è di 349,90 euro, ma con le offerte che vengono proposte di volta in volta potete portarvelo a casa con qualche decina di euro in meno.

Il contenuto della confezione:

Mi Electric Scooter Essential

Alimentatore

Chiave esagonale

Adattatore per gomme

Vite

Manuale utente

Informazioni importanti

Mi Electric Scooter 1S

Saliamo un po’ di prezzo e di livello col monopattino elettrico Mi Electric Scooter 1S di Xiaomi, che rispetto al fratello minore assicura una maggiore autonomia con una sola carica – fino a 30 chilometri – e una velocità massima di 25 km/h che si può regolare con estrema semplicità grazie ai comandi centrali più completi rispetto al modello più economico. Il tasto S (modalità Sportiva) permette di aumentare la velocità quando necessario, mentre se si sta facendo un giro al parco si può impostare la modalità D, mentre in zone affollate si può attivare la modalità pedonale che riduce al minimo la velocità.

Il cruscotto multifunzione non permette soltanto di impostare le diverse velocità, ma visualizza in tempo reale 8 tipi di dati diversi: velocità, modalità, batteria, stato di blocco e altre informazioni di guida.

Nonostante il motore da 500 W, come il modello che vi abbiamo illustrato poco sopra, questo monopattino elettrico di Xiaomi se la cava meglio anche in salita. Ricaricare completamente la batteria richiede circa 5,5 ore. Il prezzo suggerito da Xiaomi è di poco superiore: 449,90 euro, salvo offerte e promozioni.

All’interno della confezione troviamo:

Mi Electric Scooter 1S

Alimentatore

Chiave esagonale

Adattatore per gomme

Viti

Pneumatico

Manuale utente

Informazioni importanti

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Potente motore brushless da 250W che consente di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h e di guidare su superfici in pendenza fino al 14% Compra su Amazon

Mi Electric Scooter Pro 2, il monopattino elettrico top di gamma di Xiaomi

Più potente degli altri due modelli, il monopattino elettrico Mi Electric Scooter Pro 2 di Xiaomi è dotato di un motore da 600 W per prestazioni elevate che gli permette di affrontare pendenze fino al 20% e una batteria al litio da 446 Wh che assicura fino a 45 chilometri di autonomia con una carica completa che richiede dalle 8 alle 9 ore secondo le specifiche di Xiaomi.

Questo modello è dotato dello stesso cruscotto multifunzione del modello precedente e pesa appena 14.2 kg, proprio come il Mi Electric Scooter 1S, ed è dotato di doppio sistema frenante anteriore e posteriore. La ruota posteriore presenta un grande disco freno perforato per una maggiore potenza di frenata, mentre la ruota anteriore è dotata di

un sistema di frenata antibloccaggio rigenerativa E-ABS. Durante la frenata, spiega Xiaomi nelle specifiche, i sistemi di frenata anteriore e posteriore si attivano uno dopo l’altro, accorciando la distanza di frenata e garantendo un arresto sicuro.

Uno dei problemi dei monopattini elettrici è la batteria che tende a perdere di potenza col passare del tempo, ma Xiaomi ha messo a punto un sistema di protezione intelligente della batteria al litio che la mantiene al sicuro e ne prolunga la durata. La batteria di cui è dotato questo modello ha un ciclo di vita di 500 cicli di ricarica con potenza mantenuta superiore al 70%.

Mi Electric Scooter Pro 2 ha un prezzo suggerito di 549,90 euro, ma al momento viene venduto da Xiaomi a 449,90 euro.

Nella confezione troviamo:

Mi Electric Scooter Pro 2

Alimentatore

Chiave esagonale

Adattatore per gomme

Viti

Pneumatico

Manuale utente

Informazioni importanti

Scelto dalla Redazione Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Monopattino Elettrico, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 45 Km di Autonomia, Velocità elevata. Compra su Amazon

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team Edition

Questo è il monopattino elettrico più costoso della gamma di Xiaomi e la differenza di prezzo rispetto al modello precedente – 549,90 euro a listino contro i 799,90 euro – risiede solo e soltanto nell’estetica. Si tratta a tutti gli effetti del Mi Electric Scooter Pro 2 con elementi di design del Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Le specifiche sono le stesse che vi abbiamo illustrato poco sopra, mentre sul lato della pedana è inciso il logo del Mercedes-AMG Formula One team.

Nella confezione troviamo: