Latte di nocciola: proprietà e la ricetta per prepararlo a casa

Il latte di nocciola è una fonte di vitamine, tra cui la vitamina E, che protegge il corpo dai danni dei radicali liberi e promuove la salute della pelle e del sistema immunitario. I minerali come il calcio, il magnesio e il fosforo contribuiscono alla salute delle ossa, dei muscoli e dei denti. Grazie ai suoi acidi grassi benefici, il latte di nocciola favorisce la salute cardiovascolare e il benessere generale.

Il latte di nocciola è una bevanda dal sapore delicato e avvolgente, che può arricchire la tua dieta con dolcezza e cremosità. Oltre ad essere una scelta deliziosa, il latte di nocciola rappresenta anche un’ottima alternativa per coloro che preferiscono evitare il latte di origine animale o che hanno intolleranze.

Continua a leggere per conoscere le proprietà benefiche di questa bevanda e una ricetta per prepararla in casa.

Proprietà nutrizionali del latte di nocciola

Il latte di nocciola offre numerosi benefici grazie al suo profilo nutrizionale. Ogni 100 ml di latte di nocciola contiene approssimativamente:

4-5 grammi di carboidrati

3-4 grammi (varia a seconda del produttore e del dolcificante utilizzato) di zuccheri

0,5-1 grammo di proteine

1-2,5 grammi di grassi

0,1-0,3 grammi di grassi saturi

0,5-1,5 grammi di grassi monoinsaturi

0,3-1 grammo di grassi polinsaturi

0,2-0,5 grammi di fibre

25-40 calorie (varia a seconda del produttore e degli ingredienti utilizzati)

Il latte di nocciola rappresenta un’alternativa vegana e senza lattosio al latte di origine animale. Grazie al suo sapore delicato e leggermente dolce, è apprezzato da molti. Oltre al sapore, offre anche numerosi nutrienti essenziali che promuovono il benessere.

Vitamine

Il latte di nocciola è una fonte di vitamine essenziali, come la vitamina E. Questo potente antiossidante protegge le cellule dai danni dei radicali liberi ed è benefico per la salute della pelle, degli occhi e del sistema immunitario.

Minerali

Il latte di nocciola fornisce importanti minerali, tra cui il calcio, il magnesio e il fosforo. Il calcio è fondamentale per la salute delle ossa e dei denti, mentre il magnesio contribuisce al benessere muscolare e nervoso.

Acidi grassi benefici

Questa bevanda vegetale contiene acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, come l’acido oleico e l’acido linoleico. Questi acidi grassi svolgono un ruolo positivo nella salute cardiovascolare e nel supporto al sistema cardiaco.

Proteine

Nonostante il contenuto proteico sia generalmente inferiore rispetto al latte di origine animale, il latte di nocciola apporta comunque una certa quantità di proteine. Potrebbe essere necessario integrare la dieta con altre fonti proteiche per soddisfare il fabbisogno giornaliero.

Fibre

Il latte di nocciola contiene una piccola quantità di fibre, che favoriscono la salute dell’intestino e una buona digestione.

Bassi livelli di colesterolo e zuccheri

A differenza del latte vaccino, il latte di nocciola tende a contenere meno colesterolo e zuccheri, rendendolo una scelta più salutare per molte persone.

Adatto agli intolleranti al lattosio

Grazie all’assenza di lattosio, il latte di nocciola rappresenta una valida alternativa per coloro che soffrono di intolleranza al lattosio.

Senza colesterolo e glutine

Il latte di nocciola è naturalmente privo di colesterolo e glutine, rendendolo adatto alle persone con specifiche restrizioni alimentari.

Come preparare il latte di nocciola

Per preparare in casa il latte di nocciola, non servono abilità particolari. Segui questa semplice ricetta e avrai una bevanda vegetale fresca pronta in pochi minuti. Il vantaggio di preparare il latte di nocciola in casa è che puoi controllare gli ingredienti, personalizzare il dolcificante e ottenere un prodotto di alta qualità.

Ingredienti

100 grammi di nocciole sgusciate

800 ml di acqua

2/3 cucchiai di sciroppo di riso, agave o altro dolcificante naturale (la quantità dipende dai tuoi gusti)

Preparazione step by step

La sera prima, metti a mollo le nocciole in abbondante acqua. La mattina successiva, scola e sciacqua bene le nocciole. Inserisci le nocciole nel frullatore e tritale finemente. Aggiungi acqua fino a raggiungere il livello delle nocciole tritate e frulla nuovamente. Aggiungi il resto dell’acqua e continua a frullare per alcuni minuti. Filtra il latte ottenuto attraverso un passino, assicurandoti di strizzare bene i residui di nocciole. Aggiungi dolcificante a piacere e mescola bene. Versa il latte di nocciola in una bottiglia di vetro e conserva in frigorifero. Si mantiene fresco per un paio di giorni.

Ricorda di non buttare gli scarti di nocciole rimasti. Puoi utilizzarli per preparare biscotti o torte deliziose.

Conclusione

Il latte di nocciola è un’opzione deliziosa e salutare per arricchire la tua dieta. Prepararlo in casa ti permette di controllare gli ingredienti e personalizzare il sapore. Ricco di nutrienti essenziali e adatto a coloro che seguono una dieta vegana o evita il latte di origine animale o che hanno intolleranze alimentari, il latte di nocciola rappresenta una scelta nutrizionalmente vantaggiosa.