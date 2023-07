Le nocciole fanno ingrassare?

Le nocciole fanno ingrassare o fanno dimagrire? Questo tipo di frutta secca è utile per la salute, ma anche per la linea. Sebbene apportino molte calorie e grassi, in realtà le nocciole vantano eccezionali proprietà nutritive e nutraceutiche, possono aiutarci a gestire il peso corporeo e migliorare la nostra salute.

Le nocciole fanno ingrassare? E se si, per quale motivo questo tipo di frutta secca rientra così spesso nella lista dei cibi consigliati per chi è a dieta? Quando si parla di frutta secca, si rischia di fare un po’ di confusione. Le nocciole, ad esempio, sono considerate uno dei cibi più utili da aggiungere alla dieta quotidiana, e si, sono ricche di grassi e calorie, ma si tratta perlopiù di grassi buoni.

In più, questo alimento vanta un profilo nutrizionale di tutto rispetto, e può offrire una lunga lista di benefici per la nostra salute.

Ecco perché ricorre spesso nelle diete, dimagranti e non.

Ma a conti fatti, quante nocciole si possono mangiare al giorno? E quante calorie apportano nella dieta?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere per consumare questo alimento in tutta serenità e nelle giuste quantità.

Nocciole: calorie e valori nutrizionali

Per capire se le nocciole fanno ingrassare o meno, sarà il caso di dare una rapida occhiata ai valori nutrizionali di questo alimento.

Quante calorie hanno 100 gr di nocciole?

Come forse già saprai, l’apporto calorico di questo tipo di frutta secca è piuttosto altino.

Per una porzione da 100 grammi (ben al di sopra delle quantità consigliate da medici e nutrizionisti), si contano circa 629 calorie, di cui l’88% è composto da lipidi.

Bisogna però considerare che una nocciola pesa circa 3-4 grammi (a seconda della grandezza), e che nelle diete si consiglia di solito un consumo di 20 o massimo 30 gr di nocciole per porzione, per cui l’apporto calorico si riduce significativamente.

Tornando ai valori nutrizionali, le nocciole sono anche un’ottima fonte di grassi sani, come gli Omega-3; apportano vitamine (specialmente Vitamina E, C e quelle del gruppo B), minerali (soprattutto magnesio, rame, manganese, fosforo, zinco e potassio), fibre e proteine vegetali (13.8 gr per una porzione da 100 grammi).

Le nocciole fanno ingrassare?

Ma dunque, a fronte dell’elevato apporto calorico, le nocciole fanno ingrassare? Tutto dipende dalle quantità, ma anche dalle modalità di preparazione.

La scelta migliore è senz’altro quella di consumarle “al naturale”. In commercio, però, sono disponibili molte alternative che possono mettere a dura prova la nostra forza di volontà, come le nocciole pralinate, caramellate, salate, nocciole al cioccolato e lavorate in mille altri modi.

Come dicevamo, però, il miglior modo per aggiungere questo alimento alla tua dieta è nella versione più naturale possibile.

Per quanto riguarda le porzioni, per non rischiare di mangiare troppe nocciole, sarà utile pesarle in anticipo, così da esser certi di non esagerare con le quantità.

Le nocciole fanno dimagrire?

Tra l’altro, forse ti sorprenderà saperlo, ma mangiare nocciole con la dovuta moderazione potrebbe anche aiutarti a perdere peso.

Ebbene si, se consumate con parsimonia, le nocciole fanno dimagrire.

Lo dimostrano svariate ricerche e studi, secondo cui coloro che mangiano regolarmente nocciole tenderebbero a ingrassare meno rispetto a chi non consuma abitualmente questo alimento.

Ma come è possibile? In realtà, esiste più di una ragione:

In primo luogo, mangiare nocciole a merenda, al posto di barrette e snack ipercalorici, rappresenta già una scelta saggia per la linea, oltre che per la salute. In più, le nocciole sono fonte di fibre, per cui ci permettono di sentirci sazi più a lungo. Ciò ci porterà a mangiare meno e meglio. Infine, chi sceglie di consumare frutta secca al posto di snack e biscotti, è probabilmente già portato a compiere delle scelte alimentari più sane, e ciò potrebbe comportare una migliore gestione del peso corporeo.

Per di più, un regolare consumo di nocciole è associato anche a una migliore salute del cuore, a migliori livelli di colesterolo nel sangue, un minor rischio di sviluppare malattie come diabete, alcuni tipi di tumori e malattie epatiche, e a un generale maggior livello di energia e lucidità mentale.

Quante nocciole posso mangiare per la dieta?

Ora che sappiamo se e quanto fanno ingrassare le nocciole, sarà il caso di capire quante mangiarne al giorno.

Come dicevamo, 100 grammi di nocciole apportano poco più di 600 calorie, ma questa non è neanche lontanamente la porzione consigliata da medici e nutrizionisti.

Di solito, si consiglia una porzione da 25-30 gr di nocciole, da consumare 2 o 3 volte a settimana.

Le calorie di 30 gr di nocciole (pari a circa 10/15 nocciole) saranno meno di 200, e andranno bilanciate con gli altri alimenti che consumerai nell’arco della giornata.

