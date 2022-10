Come arredare casa con il fai da te

Se stiamo cercando un modo per risparmiare denaro sulla decorazione della nostra casa o sull’arredamento, potremmo prendere in considerazione l’idea di affidarci al fai da te. Ci sono molti progetti semplici ed economici che possiamo mettere in pratica per trasformare lo spazio della nostra casa: possiamo, ad esempio, dipingere una stanza da soli, o aggiungere delle nuove tende, o magari un tappeto.

Se poi ci sentiamo più ambiziosi, possiamo addirittura provare a costruire vasi fai da te, una libreria o una scrivania. Facendo tutto da noi, non solo risparmieremo denaro, ma saremo certi di ottenere esattamente il risultato desiderato.

Arredare casa con il fai da te: metodi e consigli per decorare la propria casa spendendo poco.

Prima di vedere qualche suggerimento utile per modificare l’aspetto della nostra abitazione, cerchiamo di intenderci su cosa voglia dire in effetti “fai da te“. Come fa comprendere chiaramente l’espressione, il fai da te non è altro che l’attività del progettare, comporre e creare qualcosa con le proprie mani.

Che tu sia un appassionato di bricolage e un esperto nei lavoretti di casa, o che semplicemente abbia una grande creatività e voglia di metterti alla prova, il fai da te potrebbe essere la soluzione ideale per personalizzare fino in fondo la tua abitazione e farti sentire ancora più a casa… in casa! In più, è un ottimo modo per risparmiare, oltre che un’abitudine davvero amica dell’ambiente.

Come arredare casa con il fai da te: suggerimenti utili

Vediamo adesso più nel dettaglio cosa possiamo fare per rendere più accogliente la nostra casa con le nostre stesse mani. La prima azione fai da te che tutti gli esperti consigliano è tinteggiare una o più pareti. Dipingere i muri è un ottimo modo per cambiare l’aspetto di una stanza senza spendere molto. Basta acquistare un buon pennello, della vernice, e metterci un po’ di forza di volontà.

Un altro consiglio è di aggiungere qualche mobile o qualche accessorio nuovo alla casa. Per farlo, però, non andiamo al più vicino centro commerciale. Cerchiamo invece di acquistare i materiali per costruire da soli quella scarpiera che tanto desideriamo. La soddisfazione sarà molto maggiore.

Ancora, possiamo scegliere di cambiare le tende. In questo caso è più difficile cucirne di nuove con le proprie mani, ma se ne abbiamo le capacità dovremmo metterci alla prova e creare la composizione dei nostri sogni. In alternativa, possiamo sempre andare in qualche bazar o in qualche mercatino per dare nuovo colore alle nostre stanze.

Dall’illuminazione alle decorazioni: i trucchi da provare

Consigliamo poi di provare anche a diversificare l’illuminazione. Può bastare infatti a volte cambiare un lampadario per dare un aspetto decisamente diverso a un salotto o a una camera da letto. E se il problema è nel pavimento, proviamo a ridargli vita con un tappeto colorato.

Non dobbiamo poi essere dei decoratori d’interni per personalizzare la nostra casa. Basta conoscere i nostri gusti e circondarci solo di oggetti che ci piacciano davvero, dai poster alle cornici. Appendere qualche foto alle pareti può in effetti essere un buon modo per illuminare una stanza e renderla uno specchio di noi stessi e delle nostre passioni.

Ma possiamo anche limitarci ad aggiungere qualche pianta qua e là o a creare delle decorazioni uniche. Qualche idea? Potremmo provare a utilizzare oggetti che non ci servono più in casa, dalle cassette per la frutta a dei vecchi barattoli di vetro. Con un po’ di colore qua e là e un pizzico di fantasia diventeranno degli splendidi oggetti di design degni di una mostra.

Insomma, di soluzioni ne abbiamo tantissime. Basta avere voglia di fare e un minimo di tempo libero per approfittare dei vantaggi del fai da te e diventare gli interior designer migliori della nostra vita.