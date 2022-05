Cornici fai da te: 10 idee anche col riciclo creativo

Le classiche cornici in argento ti annoiano, ma hai comunque voglia di esporre le tue foto più belle? Perché non realizzare delle cornici fai da te? Con pochi materiali e senza spendere un centesimo, potresti creare delle cornici semplici ma preziose, così come preziosi sono i ricordi che custodiranno. Se anche tu sei in vena di “riciclo creativo” e non sei estraneo al concetto di “upcycling” (ovvero la capacità di creare oggetti nuovi, partendo da materiali non più utilizzabili), allora concediti qualche secondo per trovare tante idee per costruire le più belle cornici fai da te.

Per realizzare questo progetto potresti utilizzare praticamente di qualsiasi tipo di materiale.

Dal filo di cotone ai pezzi di vecchie cornici, dai negativi fotografici a dei libri vintage, ti basterà guardarti intorno per trovare nuovi materiali da usare per il tuo pomeriggio di riciclo creativo.

Cornici fai da te: le idee più belle da copiare

Ma dunque, come costruire una cornice fai da te? Dai un’occhiata alle dieci idee che abbiamo selezionato, e scegli quella che ti sembra più bella e divertente, da realizzare da solo o in compagnia dei tuoi aiutanti preferiti, i tuoi figli!

Cornici fai da te con spago

Cominciamo con un progetto molto semplice. Per realizzare la nostra cornice utilizzeremo dello spago e delle semplici mollettine di legno (anche colorate se lo desideri).

Per questa operazione ci servirà inoltre una struttura che funga da base, che potrà essere in legno o anche in metallo. Ad esempio, potresti utilizzare la cornice di un vecchio specchio. Aiutandoti con della colla a caldo, realizzando dei nodi o applicando delle puntine da disegno, attacca lo spago sulla cornice in modo da creare vari strati, sui quali potrai poi appendere le foto in stile polaroid, applicandole naturalmente con l’aiuto delle mollette. Quindi, aggancia una stringa di piccole lucine per un effetto davvero romantico.

Ed ecco creata una perfetta cornice fai da te quasi a costo “zero”.

Cornice fai da te semplice: ti basta un filo

Se hai voglia di realizzare la cornice insieme ai tuoi figli, allora questo è il progetto che fa per te.

Anche questa volta ci servirà una struttura di base (ad esempio una vecchia e “noiosa” cornice in legno). Prendi un gomitolo di lana o di cotone, e avvolgi il filo intorno alla struttura della cornice (puoi utilizzare fili di diversi colori, per un effetto ancor più originale).

Quando avrai terminato, incolla l’estremità finale con la colla a caldo, lascia asciugare, ed ecco pronta la tua cornice handmade.

Cornici fai da te shabby: prova con la “rete”

No, non ti stiamo consigliando di acquistare in rete un kit per cornici fai da te, ma di utilizzare piuttosto della classica rete da pollaio.

Acquistane circa un metro, da tagliare poi della giusta forma e misura, ed applicala su una vecchia cornice che non usi più (andranno benissimo anche dei listelli per cornici fai da te).

Dopo aver applicato la rete al telaio, appendi le tue foto preferite usando delle mollettine, e il gioco è fatto!

Pittura creativa per le tue cornici

Questa volta, più che a “creare una cornice” impareremo a decorarla.

Se quelle che hai in casa sono delle cornici anonime, prova a decorarle aggiungendo dei fiorellini in tessuto o dei piccoli origami, da applicare con la colla a caldo, o in alternativa, prova a dipingerle con della vernice spray. Rinnovare l’aspetto della cornice sarà facilissimo e divertente!

Cornici fai da te con legno di scarto

Trovare dei pezzi di legno di scarto non è affatto difficile; puoi trovarne al rigattiere o persino sul ciglio della strada. E allora, perché non dare nuova vita a questi oggetti utilizzandoli per creare delle cornici?

Ti basterà scegliere il legno più adatto, tagliarlo delle dimensioni che desideri e applicare dello spago aiutandoti con le puntine da disegno o con dei chiodi (per ottenere un effetto un po’ più rustico), ed ecco creata una cornice originale e retrò.

Cornici fai da te in cartone

Come creare una cornice di cartone? Il progetto che ti illustreremo sarà perfetto per grandi e bambini. Per realizzarlo ci serviranno dei fogli di cartoncino colorati, delle forbicine, della colla e naturalmente le foto da incorniciare.

Benissimo, a questo punto scegli il foglio che farà da base alla tua cornice (ricorda che dovrà essere più grande rispetto alla foto e dovrebbe essere anche abbastanza spesso). Disegna i bordi della foto, in modo da individuare l’esatta grandezza che dovrà avere la cornice.

A questo punto, scateniamo le forbicine! Taglia i cartoncini colorati in tanti piccoli quadratini, e insieme ai tuoi bambini incolla le tessere del mosaico. Procedi in questo modo finché la cornice non diventerà bellissima.

Le tue foto su una vecchia scala

Se hai delle foto abbastanza grandi da esporre, per farlo potresti utilizzare una vecchia scala di campagna, quelle classiche scale in legno dall’aria vintage e suggestiva.

Dopo averla pulita per bene, appunta le foto sui vari gradini della scala, quindi trova il luogo adatto in cui appoggiarla e goditi il risultato.

Un piccolo avvertimento: questa decorazione potrebbe non essere il massimo se in casa hai bambini o animali domestici che potrebbero tentare di arrampicarsi.

La perfetta decorazione con i washi tape

Una vecchia cornice in legno o in cartone può cambiare completamente look anche grazie a dei piccoli nastri adesivi decorati e colorati. Stiamo parlando dei famosi washi tape, decorazioni dalle più disparate fantasie e tonalità, che ti permetteranno di far cambiare stile agli oggetti che non ti piacciono più.

Una cornice in un libro

Un libro vintage può diventare la perfetta cornice per le tue foto più belle. In che modo? Potresti utilizzare un taglierino per intagliare la parte centrale della copertina, dove applicherai la fotografia da incorniciare. Quindi, posiziona il libro in modo che rimanga in piedi, ed esponi le tue foto preferite.

Una foto in bottiglia

Terminiamo con una vena un po’ romantica, e scopriamo come creare una cornice fai da te decisamente insolita. Questa volta, infatti, ci serviremo delle vecchie bottiglie di vetro trasparenti, al cui interno, con un pizzico di pazienza e concentrazione, potrai inserire la foto che vuoi esporre. Sulla base della bottiglia potresti versare un po’ di sabbia colorata o qualche conchiglia.

Ora che hai dato un’occhiata a queste 10 idee per un riciclo creativo, cosa ne dici di metterti all’opera? Crea la tua cornice preferita, personalizzala e rendila davvero speciale, come i tuoi ricordi.