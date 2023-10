Decorazioni autunnali con castagne: 4 idee fai da te

Le castagne si prestano in maniera perfetta alla realizzazione di decorazioni autunnali per aggiungere un tocco caldo ed accogliente alla casa. Potete usarle per creare dei suggestivi e pratici portacandele, per creare atmosfera, oppure per dare vita a degli animaletti pronti ad animare vari ambienti. Potete impiegarle in una bella ghirlanda da posizionare alla porta o al portone d'ingresso o, ancora, per realizzare delle palline ottime come soprammobili o da appendere all'albero di Natale.

Fonte immagine: Pixabay

Con l’arrivo dell’autunno, tornano anche loro: oltre a poter essere gustate, le castagne diventano protagoniste di decorazioni autunnali fai-da-te di tutto rispetto. Questi piccoli tesori caduti dagli alberi sono una fonte inesauribile di ispirazione per il diy: sono capaci di portare la bellezza e il calore dell’autunno in casa, e con il minimo sforzo.

Se volete cimentarvi, potete organizzare una bella passeggiata nei boschi per farne incetta (preferite quelle che non sono commestibili perché rovinate o mangiucchiate da qualche insetto ma che comunque esternamente si presentino bene, in modo da ottenere delle decorazioni curate ed impeccabili). Una volta ottenuta la vostra piccola scorta, lasciatevi ispirare dalle idee che trovate sotto.

Di seguito vi suggeriamo alcuni spunti creativi per utilizzare le castagne come base per decorazioni autunnali uniche e affascinanti. Non serve altro che pochi materiali, spesso già reperibili in casa, ed un tocco di fantasia: darete vita a meravigliosi pezzi decorativi perfetti per catturare lo spirito di questa stagione.

Ghirlanda di castagne

La prima idea che vogliamo suggerirvi consiste nel creare una ghirlanda di castagne da appendere alla porta o al portone, o da posizionare in casa, in un luogo che volete abbellire. Procuratevi una base ad anello e, con cura e pazienza, incollate in maniera ordinata con della colla a caldo le sole castagne o ghiande ed altri “materiali”, come foglie o sassi, trovati nel bosco. Una volta completata l’operazione, potrete anche lucidare la ghirlanda passando una mano di vernice apposita, per rendere il risultato più ” professionale”.

Portacandele con castagne

Un’altra decorazione autunnale con le castagne da non poter non riprodurre è questo portacandele. A partire da una base di cartoncino, opportunamente ritagliata a forma di cerchio, iniziate ad incollare un primo strato di castagne. Poi, proseguite incollandole tutto intorno, lungo la circonferenza in modo che, alla fine, avrete ottenuto un incavo nel quale inserire la candela.

Potete abbellire il portacandele di castagne appena realizzato con dei rametti verdi o altre applicazioni a vostro piacere. Naturalmente, prendete le misure prima di iniziare, in modo che la candela vi entri perfettamente e non rendere vano il vostro lavoro.

Pallina di castagne

A partire da una pallina di polistirolo potete invece creare una decorazione con le castagne da usare come soprammobile o, perché no, per abbellire l’albero di Natale. Procuratevi diversi elementi autunnali oltre le castagne, quindi incollateli in maniera pensata sulla pallina con qualche goccia di colla a caldo.

Terminata questa operazione, completate con un nastrino dorato o di altro colore e attendete che il tutto si asciughi bene. Quindi, utilizzate a piacere.

Lumaca di castagne

Se pensate che sia un lavoretto per bambini, o almeno che sia solo questo, vi sbagliate. La lumaca di castagne che otterrete seguendo il tutorial che vedete sopra, e che coinvolge anche un altro elemento tipico dell’autunno, ovvero la pigna, sarà perfetta come decorazione per la casa, ovunque vogliate posizionarla.

Si realizza senza troppa fatica ma regala grandi soddisfazioni. E, oltre che una bella lumachina, potrete ottenere anche altri soggetti, come ad esempio pipistrelli o serpenti. Lasciate la vostra creatività libera di esprimersi.