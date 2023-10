Come realizzare decorazioni di Halloween con le foglie

Le foglie autunnali diventano la base per i nostri decori a tema Halloween, belli, creativi e originali. Ma se vogliamo che il risultato sia personale, ci dovremo impegnare per dare carattere ai vari elementi con il giusto impegno. In questo articolo vedremo idee diverse e di sicuro effetto che potremo eseguire così o personalizzare come preferiamo, in modo da renderle davvero uniche.

Se vogliamo realizzare bellissime decorazioni di Halloween con le foglie, ci possiamo mettere lo zaino in spalla e fare una gita in campagna. Ma se abbiamo un giardino con alberi e piante dal fogliame caduco, si può saltare il passaggio. E anziché rastrellare, ci potremo invece divertire a riciclare, con l’aiuto di tutta la famiglia.

Le foglie secche sono infatti una base originale su cui lavorare, un punto di partenza da cui estrapolare nuove idee e progetti creativi per il nostro fai da te. Ma visto che fine ottobre è legato alla festa di Ognissanti, fare degli originali decori a tema con questo materiale naturale è un ottimo modo per rendere omaggio alla stagione autunnale.

Di sicuro realizzare ghirlande per Halloween con delle belle foglie grandi sui toni dell’arancio, del rosso e del marrone renderà la nostra porta d’ingresso speciale e spettrale. Ma il fogliame può anche essere verniciato in nero e oro, se vogliamo invece decorare casa in modo più glamour, per feste da streghe elegantissime.

Il nostro impegno deve essere quello di scegliere le foglie migliori per i nostri progetti di fai da te, pulirle e, se vogliamo, smaltarle con i colori preferiti, infine adoperarle. Ne usciranno decori creativi e diversi rispetto a quelli tradizionali che troviamo in negozi e mercatini, per un arredo festivo che non teme paragoni.

Fantasmi di Halloween con foglie

Il modo più veloce per adoperare le foglie cadute dagli alberi e realizzare decorazioni da urlo per Halloween, è di dipingerle di bianco. Le smalteremo con una pittura acrilica protettiva, in modo da renderle più resistenti. Una volta asciugata la vernice, con un pennarello nero potremo disegnare i volti di simpatici fantasmi.

Le foglie così realizzare potranno diventare originali decori per la tavola di Ognissanti, ma anche essere appese a mensole e finestre ad altezze diverse. In poco tempo e riducendo i costi al minimo, avremo rivoluzionato gli ambienti domestici con simpatici decori a tema.

Ghirlande di foglie e zucche

Se vogliamo dare alla porta di casa un aspetto nuovo e originale, una ghirlanda fatta con le foglie e qualche piccola zucca di polistirolo o plastica, ci renderà felici. Se vogliamo dare un aspetto tetro a questi decori, possiamo anche dipingere le foglie di nero e metterle a contrasto con l’arancio delle zucche.

Ma un altro modo per rendere questo elemento originale è di colorarlo mediante una vernice spray metallizzata, con le zucche dipinte di nero e le foglie di oro o viceversa. Le ghirlande possono essere posizionate sugli stipiti delle porte o anche attorcigliati a mo di anello ed appesi.

La foglia mostruosa

Vi ricordate la rosa de La Bella e la Bestia, che spunta meravigliosa sotto una teca di vetro nella stanza del principe tramutato in fiera? Se vi dicessimo che con una grande foglia di acero canadese si può realizzare una versione mostruosa di questo grande classico? In alternativa anche le foglie di fico, grandi a sufficienza per il progetto, sono adatte.

Il nostro obiettivo è dare alla nostra foglia un aspetto vivo, dipingendola in modo che sulla superficie possano vedersi occhi e bocca paurosi. Come ultimo passaggio la incolleremo ad un supporto metallico e la metteremo sotto vetro. Un tenebroso centrotavola o un decoro per la mensola del caminetto in grado di non passare inosservato.

