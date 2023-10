Come creare una scopa da strega fai da te per Halloween

Il look da strega è un vero classico in vista della festa di Halloween, per deliziosi party in costume. Ma non c'è creatura delle tenebre che possa fare a meno della saggina, con la quale volare nelle tenebrose notti autunnali. Per creare una scopa degna di ogni brava maga, ci sono metodi e materiali diversi che possiamo adoperare, in modo da realizzare un oggetto unico e speciale.

Una originale scopa da strega fai da te è l’accessorio irrinunciabile per Halloween, per tutte le creature della notte che non vogliono sfigurare. Di certo i look mostruosi sono i protagonisti della festa più tenebrosa di fine ottobre. E per non lasciare nulla al caso, i dettagli vanno curati senza cedere il passo alla pigrizia.

Ma la scopa della strega non è solo un complemento per rendere più credibili i nostri travestimenti, ma è anche un decoro utile per gli ambienti domestici. Se infatti volessimo arredare il salotto come il laboratorio di una fattucchiera o la stanza delle pozioni di una maga, la classica saggina non può mancare.

Ci sono differenti metodi per realizzare questo accessorio che, una volta capita la procedura, può essere creato in taglie e tonalità diverse. Un ottimo modo per farlo è di riciclare la carta dei volantini pubblicitari o quella dei vecchi giornali. Ma se abbiamo rametti secchi che abbiamo racimolato in giardino, ci troviamo un altro materiale utile tra le mani.

Se poi volessimo un modello dalle estremità morbide, i gomitoli di rafia che troviamo nei negozi di hobbystica sono quello che serve per questo progetto. In ultimo, non va disdegnata anche la paglia, che mimerà le setole e potrà essere dipinta con vernici acriliche scure per un effetto tenebroso realistico.

Scopa da strega fai da te per Halloween

Il modo più creativo per riciclare la carta vecchia è di adoperarla per i nostri progetti di fai da te, come la scopa della strega per Halloween. Se infatti arrotoliamo ogni foglio attorno a degli stuzzicadenti, come mostra il video, ci troveremo con delle finte setole di lunghezze diverse. E saremo a buon punto per la realizzazione della nostra saggina.

Di fatti, ci basterà dipingere i bastoncini con una vernice acrilica gialla e marrone che ricorda le estremità delle scope di una volta. Li potremo incollare a dei bastoni in legno reperibili nei supermercati nell’area casalinghi, o a rami di alberi caduti per un effetto ancora più credibile.

Il bastone di legno, come il ramo di albero, possono essere dipinti con pittura nera e marrone se vogliamo dare un tocco drammatico al progetto. Ma li possiamo anche solo verniciare con un flatting trasparente, dopo averli carteggiati e spennellati con olio di lino per scurirli.

In ultimo, per ricordare le fattezze delle classiche scope vecchie, annoderemo della corda attorno alla parte alta delle finte setole di carta. Se invece volessimo dare un effetto più chic alla saggina, via libera ad un fiocco di nastro nero o viola per streghe alla moda.

Le alternative alla carta

Le procedure per fare una scopa da strega per Halloween si rassomigliano tutte, ma quello che varia sono i materiali delle setole. Se infatti la versione con la carta riciclata è quella più ecosostenibile, non significa che non ci siano alternative a cui possiamo pensare. I rametti secchi di piante e alberi sono una di queste.

Se in giardino o in campagna troviamo qualche rimanenza di questo tipo, possiamo raccogliere e riadoperare per i nostri progetti di fai da te. Ma occhio, se andiamo a fare una passeggiata nel verde, ricordiamoci che tagliare o strappare non è ammesso, ma si possono chiedere autorizzazioni al proprio comune di residenza per il legno morto di boschi e foreste.

In commercio esistono poi rametti secchi da acquistare in blocco per le attività di fai da te, che possono essere utili per le nostre scope. Se poi siamo clienti fedeli dei negozi di hobbystica, vi potremo trovare anche i gomitoli di rafia. Si tratta di un materiale che possiamo adoperare per fare le setole della saggina.

Un modo semplice per colorare i filamenti, che spesso troviamo in versione paglierino, è di immergerli in un infuso di tè nero per qualche ora. Li potremo asciugare in forno a bassa temperatura e poi attaccarli al supporto della scopa che abbiamo scelto, con le finiture suggerite per gli altri progetti.

