Scatole di Natale fai da te: idee e consigli

Fonte immagine: Pixabay

Idee e istruzioni per realizzare in autonomia originale scatole di Natale di varie forme e dimensioni, anche utilizzando materiali di riciclo.

Con l’arrivo della vigilia di Natale, uno degli impegni ricorrenti riguarda la preparazione dei pacchetti regalo. È un’attività spesso condotta in fretta e furia che, in realtà, avrebbe bisogno di tempo e attenzione. Realizzare delle originali scatole regalo home-made, ad esempio, permette di personalizzare e valorizzare ciascun dono rendendolo ancora più speciale. E se la stessa scatola fosse il regalo? Con un po’ di creatività è possibile creare contenitori unici e originali che riscuoteranno certamente molto successo.

Riciclare con stile

Una scatola di Natale può essere realizzata ex novo oppure, se si ha poco tempo, è possibile crearla utilizzando alcuni materiali di riciclo che si hanno in casa. Solo per fare qualche esempio, si possono recuperare le scatole delle tisane o quelle dei farmaci, così come alcuni contenitori alimentari. Il segreto è realizzare una copertura completamente nuova e originale, utilizzando della carta da regalo, cartoncini colorati, pennelli e colori o decorazioni di vario tipo.

Scatole piramidali

Una delle proposte più creative per creare in autonomia una scatola di Natale, ad esempio, si basa sull’utilizzo di un modello piramidale. Si parte utilizzando un cartoncino del colore che si preferisce, disegnando un modello composto da una parte centrale quadrata e quattro triangoli che poggiano su ciascun lato del quadrato. Prima di ritagliare la sagoma, è necessario disegnare su ciascuno ei due lati del triangolo rivolti verso l’esterno due alette rettangolari con gli angoli smussati. Una volta ritagliata la figura, sarà facile comporre la piramide semplicemente incollando tre dei quattro triangoli, chiudendo il quarto solo con le alette laterali in modo tale da poter inserire un oggetto all’interno. L’esterno della scatola può essere decorato a piacere.

Scatole pochette

Un’altra idea originale per creare una scatola natalizia si basa sulla realizzazione di una pochette rigida, facilissima da costruire e assemblare. Per renderla ancora più originale, è preferibile scegliere un cartoncino di colore rosso vivo in modo da richiamare l’immagine del Babbo Natale. Una volta stabilite le dimensioni, è necessario tracciare la sagoma sul cartoncino tracciando un rettangolo abbastanza largo e disegnando, sui due lati corti, due mezzelune abbastanza precise. Una volta ritagliata la figura, si procede piegandola in due e facendo rientrare le mezzelune ai lati, che potranno essere aperte per inserire un oggetto all’interno della pochette. La decorazione esterna è molto originale: si realizza una striscia di cartoncino nero da avvolgere tutto intorno alla pochette come se fosse la cintura di Babbo Natale, aggiungendo anche una fibbia dorata.

Scatole con auguri

Se in casa si ha una semplice scatola di cartone da riciclare, come una di quelle utilizzate per le scarpe ovviamente tenuta in ottime condizioni, è possibile rivestirla sia all’interno sia all’esterno nel modo che si preferisce. All’interno del coperchio è possibile scrivere di proprio pugno un messaggio di auguri, realizzando un contenitore originale e allo stesso tempo permettendo a chi lo riceve di conservare sia la scatola sia il biglietto in modo facile e creativo.