Come riciclare i barattoli di vetro

Riciclare i barattoli di vetro è un’operazione semplice ed è sempre buona abitudine farlo. Ma se invece di buttare bottiglie, barattoli e contenitori nella raccolta differenziata decidessimo di regalare a questi oggetti una nuova vita? Questa semplice scelta risulterebbe di certo vantaggiosa per noi e per il pianeta.

Oltre a dare vita a nuovi oggetti con materiali di recupero, l’upcycling può rappresentare un’occasione d’oro per dare spazio all’immaginazione, magari un modo in più per trascorrere qualche ora in totale relax.

Ora che sappiamo quali sono i buoni motivi per riciclare i barattoli di vetro in modo creativo, ci servono delle idee, giusto?

Qui puoi trovarne quante ne servono. Vediamo, quindi, come riutilizzare i barattoli e migliorare la nostra vita in un colpo solo.

Riciclare i barattoli di vetro in modo creativo: 10 idee fai da te

Cosa si può creare con i vasetti di vetro? Dalle lanterne ai barattoli per conserve, dalle confezioni regalo natalizie fino a dei simpatici portacandele, le possibilità sono praticamente infinite. In effetti, forse dovremmo chiederci cosa non si può fare con i barattoli di vetro. Diamo un’occhiata a queste 10 proposte.

Barattoli di vetro: riciclali per le tue conserve

Uno dei metodi più facili e utili per riciclare un barattolo che conteneva del cibo, è quello di dargli nuovamente la stessa funzione. Potremmo riutilizzare i barattoli di vetro per le conserve o altri alimenti, come le melanzane sott’olio ad esempio. Quello che conta, in questo caso, è prendere le dovute precauzioni, sterilizzando per bene i contenitori.

Come sterilizzare i barattoli di vetro?

Fai bollire i barattoli in una pentola per circa 40 minuti seguendo le istruzioni che puoi trovare qui e, soprattutto, usa dei coperchi nuovi. Mai utilizzare quelli usati precedentemente. In questo modo potrai evitare rischi per la salute, tenendo alla larga il botulino dalle conserve alimentari.

Una confezione regalo natalizia dolcissima

Se cerchi idee riciclo per i barattoli di vetro in vista del Natale, perché lo sappiamo, arriva sempre in un attimo, puoi prendere spunto da queste idee.

Ad esempio, potresti utilizzare i barattoli per regalare un buon mix per cioccolata calda in tazza, un mix per il muesli, per preparare una torta o una zuppa sfiziosa.

Versa le giuste quantità di ingredienti, magari procedendo a strati, in modo da ottenere un effetto estetico più accattivante e crea un’etichetta apposita da applicare al barattolo, dove scriverai tutte le istruzioni per completare la ricetta.

Completa il tutto aggiungendo un bastoncino di cannella, ed ecco pronto il regalo di Natale fai da te.

Barattolo di vetro per regali beauty

A seconda della dimensione, il barattolo di vetro può diventare un ottimo contenitore per racchiudere prodotti di bellezza fai da te, come maschere per il viso o per i piedi, mini creme per le mani o per il viso, smalti, scrub fai da te a base di zucchero, sali da bagno e così via.

Portacandele fai da te

Non solo barattoli: anche altri oggetti di vetro, come una boccia ad esempio, può trovare nuova vita con un pizzico di inventiva.

Ma allora, cosa fare con una boccia di vetro? Potremmo creare un bel portacandele decorato. Prova a dipingere l’esterno della boccia con un colore opaco arancione o un verde acqua, oppure applica un merletto nella parte esterna del contenitore usando la colla a caldo.

E goditi il gioco di luci e ombre.

Riciclo barattoli di vetro in stile shabby

Per creare una decorazione in stile shabby, potremmo sfruttare, anche questa volta, la straordinaria versatilità dei barattoli di vetro. La superficie esterna liscia e trasparente del contenitore sarà infatti la base ottimale per un lavoro di decoupage.

Il solo accorgimento, in questo caso, è di scegliere un barattolo con un’apertura abbastanza grande, in modo da applicare le decorazioni di stoffa, carta o carta di riso e quant’altro con facilità.

Per ottenere uno stile shabby puoi utilizzare anche delle apposite vernici spray per vetro con effetto satinato, da spruzzare utilizzando degli stencil, per creare le tue decorazioni preferite.

Riciclare barattoli di vetro per il giardino

Se hai un giardino e desideri creare delle decorazioni a tema “natura”, i barattoli di vetro saranno la base ideale per dare vita al tuo progetto di riciclo creativo. Per prima cosa, bisognerà fare una passeggiata per i boschi e scegliere dei rametti caduti delle dimensioni adeguate a quelle del barattolo.

Quindi, tagliali in modo che la loro altezza sia di poco superiore a quella del barattolo, incollali al vetro utilizzando la colla a caldo. Lascia asciugare e, se lo desideri, chiudi il tutto con un pezzetto di corda di iuta.

Ecco pronto il tuo barattolo creativo fai da te.

Il puntaspilli fai da te

Se sei in cerca di idee per riciclare i vasetti di vetro degli omogeneizzati, ecco l’ispirazione giusta. Crea un cuscinetto puntaspilli e, con la colla a caldo, applicalo sulla faccia interna del coperchio del barattolo.

All’interno del contenitore, invece, potrai mettere un ditale, aghi, qualche piccola spagnoletta e così via.

Il giardino acquatico

Sassolini, sabbia, piante acquatiche: un barattolo di vetro da riciclare può diventare lo strumento ideale per portare la natura in casa. Ad esempio, potresti utilizzarlo per “allevare” una bella alga-palla, la famosa e gettonatissima alga marimo.

Il portamatite fai da te

E vediamo adesso come creare un portamatite fai da te con i barattoli di vetro. Questa volta, utilizzeremo delle matite colorate per decorare il contenitore. E allora, come ricoprire il nostro barattolo di vetro? Come abbiamo fatto con i rametti, applichiamo le matite utilizzando la colla a caldo.

Lascia asciugare il tutto e completa la decorazione legando un nastro colorato intorno alle matite. Ed ecco pronto il tuo portamatite originale e colorato.

Lanterne con barattoli fai da te

Per finire, ti va di realizzare delle lanterne usando dei barattoli di vetro? Per questo progetto puoi utilizzare delle luci a Led. Incolla l’interruttore dove si inseriscono le pile alla base del coperchio, e utilizza la vernice spray e gli stencil per creare dei disegni, come cuori, pois, figure geometriche e ciò che più ti piace.

Ecco pronta una lanterna in barattolo per illuminare le tue serate

Certe volte basta davvero poco, qualche barattolo e un pizzico di immaginazione per dare vita a oggetti carini e utili per la tua casa.