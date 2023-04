Colori degli occhi del gatto, quali sono

Parlando dei colori degli occhi del gatti, bisogna fare una precisazione. Il colore degli occhi non dipende dal colore del mantello, quanto dalla razza e da una questione genetica. Mi spiego: da standard di razza, ciascuna razza deve avere occhi di un preciso colore. Se gli occhi sono di colori diversi da quelli dello standard, ecco che il gatto è penalizzato in sede di mostre. Ma per i gatti meticci o soriani, qualsiasi colore di occhi è accettato

Parlando di colori degli occhi del gatto, dobbiamo distinguere fra colorazioni normali dell’iride, specifiche per determinate razze, ma variabili se parliamo di gatti comuni soriani o meticci, colorazioni fisiologiche che variano a seconda dell’età e colorazioni patologiche he indicano la presenza di una malattia.

Colori occhi gatto: considerazione generali

Di base, il colore degli occhi del gatto è determinato geneticamente, esattamente come accade per noi. Il colore degli occhi di quel gatto è scritto nel suo DNA. Come anticipavamo, determinate razze hanno standard che indicano precisi colori degli occhi, mentre altre razze hanno standard che accettano qualsiasi colore dell’iride.

Ci sono poi colorazioni patologiche dove iride, congiuntiva o sclera possono modificare il loro colore originario a causa di malattie in corso.

Come devono essere gli occhi di un gatto sano?

Gli occhi di un gatto sano appaiono ben aperti, limpidi, con colore dell’iride più o meno uniforme. Non devono essere presenti scoli oculari, muco, terza palpebra sollevata, tranne quando il gatto dorme o sonnecchia, zone di opacità sulla cornea, lacrimazione eccessiva, blefarospasmo, occhi socchiusi o sigillati, sinblefaron, ulcere sulla cornea e via dicendo.

Come sono gli occhi di un gatto malato?

Puoi capire se c’è un problema agli occhi del gatto se presenta:

scolo oculare, sia esso sieroso o mucopurulento

muco nel canto mediale dell’occhio

ulcere corneali

cheratite

sclera arrossata o itterica

ferite sulla cornea

blefarospasmo

occhi socchiusi

impossibilità di aprire l’occhio

procidenza della terza palpebra costante

opacità della cornea

cambio di colore dell’iride

occhio che sporge, anche per glaucoma o masse retrobulbari

depositi in camera anteriore dell’occhio

macchie di colore anomalo sull’iride

pupille di dimensioni diverse

pupille in midriasi persistente

Colori occhi gatto in alcune razze

Precisiamo subito che non ha molto senso parlare dei colori degli occhi del gatto in relazione al colore del mantello. I colori degli occhi di un gatto rosso possono essere gli stessi di quelli di un gatto nero o del colore degli occhi di un gatto bianco e nero. Questo soprattutto se il gatto di cui parliamo è un meticcio o soriano.

Tuttavia è anche vero che, spesso, gatti con mantello scuro o tigrato tendono ad avere gli occhi gialli. Anche i gatti neri spesso hanno occhi gialli. I gatti rossi tendono ad avere occhi gialli-ambra, mentre i gatti con mantelli chiari o colorpoint tendono ad avere gli occhi azzurri.

Ha senso, invece, parlarne quando si citano determinate razze. Questo perché anche le diverse razze dei gatti devono rispettare precisi standard di razza che, in alcuni casi, richiedono ben specifici colori degli occhi.

Andiamo dunque a vedere i colori degli occhi di specifiche razze di gatti:

Bengala: a seconda del colore del mantello gli occhi possono verdi, gialli o blu

Blu di Russia: occhi verdi, blu o impari

Certosino: il colore degli occhi del Certosino va dall’ambra al bronzo dorato

va dall’ambra al bronzo dorato Europeo: i colori degli occhi dell’Europeo vero variano a seconda del mantello. Possono essere gialli, verdi o arancioni. Occhi blu e impari sono concessi solo col mantello bianco

vero variano a seconda del mantello. Possono essere gialli, verdi o arancioni. Occhi blu e impari sono concessi solo col mantello bianco Maine Coon: gli occhi dei Maine Coon possono essere verdi, giallo-verdi, bronzo, impari o blu, ma sono rari

possono essere verdi, giallo-verdi, bronzo, impari o blu, ma sono rari Norvegese delle Foreste: occhi del colore verde, giallo, bronzo o raramente blu e impari

Persiano: a seconda del colore del mantello gli occhi del gatto Persiano sono arancio, rame, verde, verde-blu blu o impari, questi ultimi due solo nei mantelli bianchi

sono arancio, rame, verde, verde-blu blu o impari, questi ultimi due solo nei mantelli bianchi Ragdoll: occhi color blu chiaro

Sacro di Birmania: gli occhi del Sacro di Birmania devono sempre essere color blu zaffiro intenso

Siamese: il colore degli occhi del Siamese è tassativamente il blu

è tassativamente il blu Siberiano: gli occhi del gatto Siberiano possono essere di qualsiasi colore, ma sarebbero preferibili verdi

Colorazioni differenti e anomalie degli occhi del gatto

Colori occhi gatto cucciolo

Alla nascita tutti i gattini hanno occhi di colore azzurro-bluastro. Man mano che il gattino cresce, perde questa colorazione azzurrina per assumere il colore definitivo dell’iride da adulto.

I gatti cominciano a cambiare il colore degli occhi dai tre mesi in su. Durante la fase si transizione, il colore azzurro ceruleo sarà inframezzato dal colore degli occhi da adulto, apparendo frastagliato, con linee più scure che delimitano il vecchio e il nuovo colore.

Si tratta di un fenomeno assolutamente fisiologico che accade perché i gattini piccoli spesso hanno pochi pigmenti di melanina nell’iride. Sono proprio questi pigmenti che danno poi il colore all’occhio da adulti. Visto che l’iride da piccoli ha pochi pigmenti, il colore che si vede è quello della parte posteriore dell’occhio, di solito più scura.

Colori occhi gatto anziano

Nel gatto anziano è possibile vedere delle piccole macchiette marroncine sull’iride che aumentano man mano che il gatto diventa più grande. Si tratta di granuli di lipofuscina, non sono patologici, ma sono un segno dell’invecchiamento fisiologico del gatto.

Diverso il caso, invece, nel quale sull’iride compaiono macchie decisamente più grandi, tondeggianti o con bordi netti: in questo caso meglio contattare un oculista perché esistono anche forme di tumori che si localizzano a questo livello.

Gatto bianco: occhi azzurri o bicolori

Una particolarità dei gatti bianchi è che spesso sono sordi. Questi gatti bianchi sordi presentano o entrambi gli occhi azzurri o eterocromia, cioè un occhio azzurro e un altro di altro colore. Questo accade perché il gene che determina gli occhi azzurri e mantello bianco è associato anche al gene della sordità.

Cosa significa quando un gatto ha gli occhi gialli?

Qui non parliamo di gatti che hanno l’iride gialla: quello è normale. Qui parliamo di gatti nei quali la sclera, la parte bianca dell’occhio, diventa gialla. Ecco, si tratta di ittero, una colorazione anomala che colpisce sclera, mucose e cute e che è dovuta a un eccesso di bilirubina nel sangue.

Se vedi la sclera gialla, anche solo lievemente, non aspettare e porta subito il tuo gatto dal veterinario. L’ittero, infatti, è associato a patologie gravi, come forme di anemia emolitica, emobartonellosi, insufficienza epatica, tumori o pancreatiti.

Occhi del gatto e anomalie delle pupille o dell’iride

La pupilla del gatto solitamente è nera. Se però la pupilla diventa bianca, conviene andare dal veterinario: sei in presenza di una cataratta.

Stessa cosa se il colore dell’iride cambia. Se il gatto ha sempre avuto gli occhi gialli, verdi o azzurri, ma di punto in bianco l’iride assume un aspetto rossastro, potresti essere di fronte a un problema di uveite, patologia spesso connessa ad altre malattie sistemiche come la FIP, la Toxoplamosi o le neoplasie. Non è mai normale che l’iride di un gatto adulto cambi colore.

Colori occhi gatto: cosa fare se cambia?

Se noti improvvisamente che i colori degli occhi del tuo gatto sono cambiati, non aspettare troppo. Sia che si tratti di una colorazione anomala della congiuntiva, della sclera o dell’iride, non è mai normale. Contatta subito il tuo veterinario.

