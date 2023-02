Gatto certosino: le malattie più comuni

Si parla sempre di carattere del Certosino, di aspetto, delle particolarità del suo mantello blu, ma si tralascia sempre la questione malattie. Quali sono quelle più comuni di questa razza? Ci sono malattie ereditarie e congenite a cui prestare attenzione? Andiamo dunque a scoprire le principali malattie del Certosino.

Fra le numerose razze di gatti, una delle più famose è il Certosino. Parliamo della razza di gatto originaria della Francia, tra quelle feline più antiche, nota come Chartreux in francese. Per i meno esperti però, ogni gatto dal pelo grigio, che nel mondo felino è definito blu, viene subito etichettato come un Certosino.

Tanto che c’è qualcuno che definisce il colore blu come color Certosino, dimenticandosi che anche il Blu di Russia è, per l’appunto, blu.

Però il gatto Certosino è una razza ben specifica: certo, il colore del mantello è originale, ma anche il pelo deve avere delle precise caratteristiche, così come gli occhi. Oggi però non andremo a parlare dello standard di razza del Certosino.

No, oggi andiamo a vedere quali sono le principali malattie del Certosino.

Gatto Certosino: principali malattie ereditarie

Quando di parla di malattie ereditarie e congenite del Certosino, ce ne sono alcune che vengono subito in mente:

malattia del rene policistico : sarebbe meglio parlare di malattia policistica in generale in quanto le cisti possono svilupparsi su qualsiasi organo, anche se più frequentemente su reni e in seconda battura su fegato. Si tratta di una malattia autosomica dominante che colpisce soprattutto gatti Certosini, Persiani, Exotic shorthairs e meticci. La malattia è caratterizzata dalla formazione di cisti soprattutto a carico del rene e meno frequentemente del fegato, ancora più raramente a carico del pancreas. Le cisti sono ripiene di fluido e, progressivamente, aumentano di volume e si sostituiscono al tessuto funzionante dell’organo. Nel caso del rene, la perdita progressiva di tessuto renale funzionante fa sì che si sviluppi una forma di insufficienza renale cronica . Questo vuol dire vedere lo sviluppo di sintomi come anoressia, polidipsia, poliuria, dimagramento. Inoltre le cisti, avendo la parete sottile, potrebbero rompersi provocando peritonite e shock settico. Questa malattia è irreversibile, progressiva e non curabile, o meglio: si può provare a trattate l’insufficienza renale che ne deriva, ma non si può evitare in nessun modo la crescita e l’invasione delle cisti. E anche l’insufficienza renale è curabile, ma fino ad un certo punto. Ricorda che esiste un test genetico per sapere se il gatto è positivo a questa malattia genetica, ma il test non potrà dirti se e quando quel gatto svilupperà la patologia

: la maggior parte delle forme di cardiomiopatia ipertrofica felina è di natura genetica ed ereditaria. In alcune razze di gatti si è riuscito a capire quali fossero le mutazioni genetiche responsabili della patologia, in altre no. Fra le razze maggiormente colpite c’è anche il Certosino. In questa patologia il muscolo cardiaco si ispessisce, soprattutto il ventricolo sinistro. L’ispessimento avviene verso l’interno del cuore, quindi riduce progressivamente il volume del ventricolo facendo sì che quest’ultimo possa riempirsi sempre meno di sangue. Questo fa sì che col passare del tempo si sviluppino un’insufficienza cardiaca congestizia. Nel gatto l’insufficienza cardiaca raramente si manifesta con tosse ed edema polmonare come nel cane, bensì tende a manifestarsi con lo sviluppo di versamenti toracici, aritmia, anche ritmo di galoppo, soffi cardiaci e tromboembolismo che possono causare anche morte improvvisa nel gatto mucopolisaccaridosi di tipo VI: rara malattia genetica ereditaria che provoca nei gatti affetti nanismo, artrosi degenerativa e cataratta

Malattie comuni del Certosino

Ci sono poi altre malattie che possono svilupparsi in tutti i gatti, indipendentemente dalla razza, ma che vediamo spesso anche nel Certosino. Partiamo dai calcoli di struvite. Per lo sviluppo dei cristalli di triplo fosfato ammonio magnesiaco ci va una certa predisposizione genetica, ma non solo.

C’è bisogno anche di altri fattori scatenanti come l’obesità, l’alimentazione con crocchette ad alto contenuto di magnesio e ceneri e la sterilizzazione. La formazione di cristalli e calcoli di struvite possono condurre a cistiti anche emorragiche o anche a blocchi vescicali con ostruzione uretrale.

Inoltre il gatto Certosino non è esente da patologie ortopediche. Per esempio, talvolta si può vedere in questa razza la lussazione della rotula o la rottura del legamento crociato, anche di origine traumatica. Un’altra malattia che possiamo vedere nel Certosino è la displasia dell’anca.

Lo so che siamo abituati a pensare a questa patologia associata ai cani di grossa taglia, ma è più comune di quanto non pensiate soprattutto nei gatti di razza, mentre è più rara nel gatto comune europeo. Anche in questo caso la testa del femore non è più congruente con la cavità acetabolare dell’anca e si sviluppa artrosi che conduce a zoppia.

Anche nel Certosino, poi, è possibile vedere malattie comuni a tutti gli altri gatti come l’otoacariasi, le micosi (della tigna nel gatto avevamo parlato qui) e la gengivite causata dalla formazione di tartaro. Non dimentichiamoci, poi, anche delle malattie di natura allergica.

Atopia, allergie ambientali, allergie alimentari e allergie al morso delle pulci possono provocare dermatiti con prurito. Altre volte le allergie alimentari possono scatenare anche forme di gastroenterite con vomito e diarrea. A proposito di forme gastroenteriche, anche nel Certosino possiamo avere lo sviluppo di forme infiltrative intestinali, non necessariamente di origine neoplastica.

Nei gatti Certosini è possibile vedere anche malattie parassitarie intestinali come ascaridi, tenie, coccidi e Giardia, oltre che malattie virali come FIV, FeLV e FIP. Ma in realtà qualsiasi malattia dei gatti può svilupparsi in un Certosino.

Se il Certosino non mette l’antipulci, per esempio, prende le pulci e le zecche come qualsiasi altro gatto. E le pulci, come qualsiasi altro gatto, possono portargli problemi come la tenia o l’emobartonellosi.

Versamenti, triaditi (con questo termine si intende una sindrome caratterizzata da processi infiammatori a carico di fegato, pancreas e intestino, variamente combinati fra di loro), diabete mellito, ipertiroidismo sono altre malattie che tutti i gatti possono manifestare, incluso il Certosino.

Fra le malattie del Certosino non dobbiamo dimenticare, poi, i tumori: forme di linfoma intestinale, toracico, renale, leucemie (questi associati o meno a FIV e FeLV), carcinomi mammari e intestinali, sarcomi, mastocitomi non sono infrequenti in questa razza.

