Exotic shorthair: caratteristiche e cura del gatto

Volete prendere un Exotic shorthair? Ottima scelta. Ma conoscete veramente questa razza felina? Andiamo a vedere qualcosina in più su questo gatto, incluso colori del mantello ammessi, occhi, peso e anche carattere

State pensando di prendere un gatto a pelo corto, ma vi piace il muso del gatto Persiano? Beh, allora l’Exotic shorthair è la razza felina che fa per voi. Come razza è abbastanza recente ed è nata a partire da incroci fra il Persiano e l’American shorthair. Negli Stati Uniti la razza si è diffusa anche prima del 1960, mentre qui in Europa è arrivata solamente negli anni Ottanta, con il riconoscimento ufficiale nel 1984.

Standard di razza dell’Exotic shorthair

L’Exotic shorthair si presenza come un gatto di taglia media, con zampe corte e grosse. La testa è tondeggiante e grossa, il naso è schiacciato e le orecchie sono piccole. La coda non è particolarmente lunga, gli occhi sono tondi e sporgenti.

Aspetto e colore del mantello dell’Exotic shorthair

Ecco qualche dettaglio in più sullo standard di razza dell’Exotic shorthair:

Testa: rotonda e massiccio, cranio largo. Muso rotondo con bocca grande. Occhi grandi, rotondi e ben distanziati, di colore intenso. Il naso è corto con stop marcato. Le orecchie sono piccole, basse sulla testa e con punta arrotondata

grandi, rotondi e ben distanziati, di colore intenso. Il è corto con stop marcato. Le sono piccole, basse sulla testa e con punta arrotondata Collo: corto e grosso

Corpo: ossatura pesante, ma equilibrata, con linee del corpo rotondeggianti. Petto massiccio, spalle e groppa massicce, schiena dritta

Arti: corti e robusti con ossatura pesante e buona muscolatura. I piedi sono larghi e rotondi

Coda: corta, ma sempre proporzionata

Colore del mantello dell’Exotic shorthair

Lo standard di razza consente mantelli di tutti i colori e disegni (fra l’altro sono ammessi tutti i colori tipici del gatto Persiano, quindi anche il monocolore, il tricolore, il bicolor, il tabby, il chinchilla, lo smoke e il colourpoint), comprensivi dei pointed e dei seppia. Il mantello, nonostante sia corto, è estremamente spesso e folto. Questo fa sì che rimanga sollevato e un po’ più vaporoso rispetto ad altre razze feline a pelo corto, pur non essendo mai a pelo lungo.

Taglia: altezza e peso

Il peso medio di un Exotic shorthair si aggira sui 5 kg.

Carattere dell’Exotic shorthair

L’Exotic shorthair si presenta come un gatto affettuoso e scarsamente aggressivo. Come il Persiano tende a essere molto tranquillo e socievole. Per questo motivo è perfetto per chi ha bambini (a patto si spiegargli che comunque il gatto non è un giocattolo e che se lo si infastidisce troppo si rischia qualche graffio o morso).

Rispetto al Persiano, però, è un filino più energico e attivo. Adora i complimenti e si mette in posa per essere ammirato da tutti, motivo per cui spesso li si vede in esposizione.

Anche i cuccioli sono un po’ più pacati rispetto ai gattini di altre razze, quindi perfetto anche per proprietari anziani che non vogliono un gattino troppo esuberante.

Dolce e gentile, ama le coccole. Si fa toelettare senza problemi, non è mai invadente. Sempre rispetto al Persiano ricerca maggiormente il contatto con l’uomo, è perfetto per chi vuole un gatto che gli stia sempre in braccio.

Abile cacciatore, se abituato sin da gattino convive tranquillamente con gatti e cani. Non patisce la solitudine, ma quando il suo umano torna pretende coccole e attenzioni.

A chi è adatto?

L’Exotic shorthair è perfetto per la vita in appartamento. Ideale sia per le famiglie con bambini che per gli anziani. Inoltre va benissimo per convivere con altri gatti e anche con i cani.

Perfetto per chi vuole un gatto dal muso schiacciato, ma senza il pelo lungo da spazzolare di continuo. Adatto anche per chi trascorre tante ore fuori casa e per chi non vuole un gatto eccessivamente vivace.

Quanto costa un Exotic shorthair? E dove trovarlo?

Il prezzo di un cucciolo di Exotic shorthair varia un po’ a seconda della genealogia, della linea di sangue e anche da particolari e più rare colorazioni del mantello. In generale il costo parte dai 400 euro, ma si può arrivare anche ai 1.000 euro. Lo trovate in vendita sia presso allevamenti professionali, allevamenti amatoriali o anche privati che fanno cucciolate.

Difficile trovare in canile o gattile un puro Exotic shorthair. Però potreste trovare degli incroci di Persiani con gatti comuni europei con il muso un po’ più schiacciato rispetto a un classico gatto Europeo, ma dal pelo corto.

In generale gli allevatori di Exotic shorthair possono farli accoppiare solamente fra di loro e con i Persiani, non con altre razze. Spesso per il parto è necessario un taglio cesareo a causa del fatto che i cuccioli hanno teste di grandi dimensioni che rendono difficoltoso il parto e al rischio di distocia. Questo potrebbe giustificare anche un prezzo maggiore del solito.

Fonti: