Siamese, le malattie più comuni

Come accade con molti gatti di razza, anche il Siamese non è molto robusto. Oltre alle classiche malattie che tutti i gatti possono sviluppare, con alcune che è più facile vedere nei Siamesi, può soffrire anche di diverse patologie genetiche, congenite ed ereditarie. Queste non sono un'esclusiva del Siamese, si possono manifestare anche in altre razze, ma è indubbio che, rispetto a un gatto soriano, siano più frequenti.

Il gatto Siamese, parlando di Siamese vero e non di Thai, anche se le due razze sono strettamente correlate, non è purtroppo molto robusto.

Come tutte le razze feline estremamente selezionate dall’uomo, anche nei Siamesi possiamo vedere manifestarsi con maggiore frequenza determinate malattie genetiche, congenite ed ereditarie.

Inoltre non è esente anche dallo sviluppo di malattie che tutti i gatti possono manifestare indipendentemente dalla razza, anche se nei Siamesi sembrano presentarsi con una maggior frequenza.

Eppure, nonostante ciò, è indubbio che proprio il Siamese sia una delle razze feline più longeve in assoluto. La durata di vita media di un Siamese va dai 15 ai 20 anni.

Se ci sono gatti, infatti, che riescono ad arrivare tranquillamente ai 19-20 anni, questi sono sempre Siamesi o hanno comunque qualche gene siamese nel DNA.

Ciò non vale per Siamesi che già soffrono di specifiche malattie: se ho un Siamese che ha sviluppato una cardiomiopatia ipertrofica già da tempo, difficilmente arriverà sui 20 anni.

Come capire se un gatto è malato?

Prendersi cura di un gatto Siamese vuol dire anche capire quando un gatto è malato. Se il micio presenta uno o più di questi sintomi, è ora di farlo visitare da un veterinario:

vomito, diarrea, stipsi

dispnea, tosse, scolo nasale, scolo oculare

scialorrea, difficoltà e dolore quando mangia

dermatite, alopecia, prurito

polidipsia, poliuria, polifagia

difficoltà a urinare

ittero

zoppia, difficoltà a deambulare

paresi o paralisi delle zampe

nistagmo, ma occhio che i Siamesi hanno uno strabismo congenito e alcuni presentano nistagmo fisiologico, tremori, convulsioni

dimagrimento, eccessivo aumento di peso

Per quanto riguarda l’alimentazione del Siamese, salvo esemplari allergici o intolleranti, la dieta è uguale a quella degli altri gatti. In caso di alimentazione commerciale, tipo crocchette, è bene prediligere alimenti non eccessivamente ricchi di carboidrati.

Ricordiamoci che il gatto è pur sempre un carnivoro, quindi la carne dovrebbe essere il primo ingrediente delle sue crocchette, non il secondo o il terzo. Per le scatolette, controllate se si tratta di alimenti completi o complementari, per questi ultimi bisogna aggiungere i nutrienti mancanti.

Se si opta per un’alimentazione casalinga, per evitare carenze vitaminiche, chiedi consiglio al tuo veterinario o a un nutrizionista veterinario.

Malattie genetiche del Siamese

Ci sono diverse malattie genetiche, congenite ed ereditarie che possono colpire i nostri Siamesi:

amiloidosi : malattia a trasmissione ereditaria nella quale si ha la produzione di amiloide, una sostanza che va a depositarsi negli organi interni sostituendone il tessuto funzionale e causando insufficienza anche multiorgano. Spesso la deposizione di sostanza amiloide avviene a livello di fegato o di rene, causando insufficienza epatica o insufficienza renale in gatti di età compresa fra 1 e 5 anni. Non esiste terapia per questa patologia, la malattia è progressiva e la prognosi infausta. Occhio che esiste anche una forma di amiloidosi acquisita a seguito di infezioni o gravi processi infiammatori da altre patologie

atrofia progressiva della retina : altra malattia ereditaria su base recessiva, questo vuol dire che entrambi i genitori devono essere o malati o portatori di un gene malato, motivo per cui è bene testare i Siamesi con l'apposito test genetico prima di farli accoppiare. Causa progressiva perdita della vista e cecità. Anche in questo caso non esiste terapia

displasia dell'anca : sì, anche i Siamesi come i Maine Coon, i Norvegesi delle Foreste e i cani possono sviluppare displasia dell'anca. Causa nel micio difficoltà a saltare, ad arrampicarsi, a stare in piedi sulle zampe posteriori, dolore e zoppia

cardiomiopatia ipertrofica: anche nel Siamese esiste una forma congenita di cardiomiopatia ipertrofica. Questa alterazione cardiaca prova un ispessimento della parete muscolare del cuore con riduzione di volume della camera cardiaca che causa insufficienza cardiaca e tromboembolismo. Purtroppo spesso la malattia si presenta in maniera asintomatica, senza soffi cardiaci evidenti o aritmie, soprattutto ritmo di galoppo: in questo caso si parla di miocardiopatia occulta ed è molto pericolosa in quanto può provocare morte improvvisa nel gatto senza alcun sintomo premonitore prima. Per questo motivo, prima di mettere in anestesia un Siamese, sarebbe bene effettuare una visita cardiologica per escludere la presenza di queste forme di cardiomiopatia occulta che possono causare problemi anche mortali

Malattie con predisposizione di razza del Siamese

Fra le altre predisposizioni di razza segnalate nel Siamese abbiamo:

Malattie cardiache

Cardiomiopatia ipertrofica

Cardiomiopatia dilatativa

Fibroelastosi endocardica

Dotto arterioso pervio

Malattie cutanee

Demodicosi

Allergia alimentare

Lupus eritematoso sistemico

Alopecia delle orecchie dei gatti

Epidermolisi delle giunzioni mucocutanee

Ipotricosi congenita

Vitiligine

Leucotrichia perioculare

Alopecia psicogena

Patologie oculari

Atrofia progressiva della retina

Coloboma

Strabismo e nistagmo congenito

Sequestri corneali

Glaucoma

Cataratta congenita

Malattie ormonali

Iperparatiroidismo primario

Insulinoma

Malattie gastroenteriche

Palastoschisi

Megaesofago congenito idiopatico

Disfunzione pilorica

Shunt portosistemico congenito

Patologie ematologiche

Emofilia B

Porfiria ereditaria

Malattie muscoloscheletriche

Displasia dell’anca

Mucopolisaccaridosi VI

Malattie neurologiche

Malattia vestibolare congenita

Epilessia

Idrocefalo

Gangliosidosi GM1 (malattia da accumulo lisosomiale)

Lipofuscinosi (malattia da accumulo lisosomiale)

Sfingomielinosi (malattia da accumulo lisosomiale)

Sindrome da iperestesia

Myasthenia gravis congenita

Tumori

Mastocitoma

Neoplasie delle paratiroidi

Insulinoma

Lipoma

Tumore delle cellule basali

Tumori nasali

Adenocarcinoma intestinale

Neoplasie mammarie

Altre malattie del Siamese

Ci sono poi tante altre malattie che possono colpire i gatti di qualsiasi razza e che anche il Siamese può manifestare: forme di granuloma eosinifilico, allergie cutanee, atopia, allergie alimentari, FIV/FeLV, FIP, Toxoplasmosi, emobartonellosi, pancreatite acuta o cronica, IBD, triadite, insufficienza renale.

Tutte queste malattie non hanno preferenze di razza, ma si sviluppano indipendentemente da essa. Non sono esenti neanche dallo sviluppo di tumori, fra cui ricordiamo linfomi, mastocitomi sia cutanei che viscerali, sarcomi, melanomi, carcinomi.

Una malattia che si vede con una certa frequenza nel Siamese è l’asma felina. Questa forma di bronchite allergica ha come sintomi tosse e dispnea. Viene scatenata anche da fumo di sigaretta, deodoranti ambientali, spray o polvere. Se avete un Siamese che tossisce, la prima cosa da fare è contattare il veterinario.

In attesa della visita, poi, comincia a evitare di fumare in casa, elimina qualsiasi deodorante ambientale, non usare detergenti per la casa troppo profumati e usa profumi, lacche e prodotti per la cura della persona avendo cura di areare bene i locali.

