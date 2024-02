I cartoni animati per spiegare ai bambini l’Agenda 2030

Come spiegare ai bambini l'Agenda 2030? Per illustrare i 17 punti e obiettivi di sviluppo sostenibile, possiamo sfruttare uno dei mezzi di intrattenimento più coinvolgenti per grandi e piccoli: i cartoni animati.

I cartoni animati hanno la straordinaria capacità di conquistare il cuore di grandi e piccoli, e potrebbero rivelarsi dei preziosi strumenti per spiegare ai bambini quali sono gli obiettivi dell’Agenda 2030. Quando parliamo di sviluppo e di futuro sostenibile, ci riferiamo spesso alle nuove generazioni, ai bambini di oggi che daranno vita a un futuro più vicino di quanto si possa pensare.

Diciamo spesso di voler migliorare il nostro stile di vita, di voler rendere più sostenibile il nostro approccio nei confronti della natura con l’obiettivo di affidare alle generazioni che verranno un mondo migliore, più verde e accogliente.

Proprio i più piccoli, dunque, dovrebbero apprendere le migliori strategie da adottare per vivere una vita sostenibile, in completa armonia con il Pianeta che ci ospita.

Per far si che ciò accada, possiamo avvalerci di una lunga serie di materiali didattici utili per spiegare i principi dell’Agenda 2030. Ma di cosa si tratta esattamente?

Cos’è l’Agenda 2030?

Il programma “Sustainable Development Goals, SDG” (meglio noto con il nome di “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile“) consiste in una lista di obiettivi stilati nel 2015 dall’ONU e adottati dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di dar vita a una società migliore, a un mondo che sia più giusto e sostenibile sia sul piano sociale ed economico che sul piano ambientale ed ecologico.

Gli obiettivi dell’Agenda venti trenta non riguardano, infatti, solamente la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Sebbene si tratti di tematiche di enorme importanza, il documento promuove anche diversi altri obiettivi, come il miglioramento della salute della popolazione a livello globale, l’eradicazione della fame e della povertà, la promozione di una società più equa sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico e culturale.

Ma vediamo in breve quali sono i punti dell’Agenda 2030:

Come spiegare ai bambini che cos’è l’Agenda 2030?

Abbiamo a disposizione numerosi strumenti utili per spiegare ai bambini cosa si intende per sviluppo sostenibile e quali sono gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Dai giochi ai libri per bambini, dalle schede didattiche fino agli immancabili cartoni animati, possiamo servirci di moltissimi alleati per trasmettere questo importante messaggio e illustrare il programma d’azione che unisce i Paesi di tutto il mondo.

Proprio i cartoni animati rappresentano uno dei mezzi più potenti, in grado di attirare e coinvolgere gli spettatori di tutte le età. Ma quali sono i cartoni sull’Agenda 2030 da far vedere ai più piccoli?

I cartoni animati per bambini sull’Agenda 2030

Tra i cartoni animati didattici più interessanti e conosciuti spicca senz’altro il “Global Goals Kids’ Show Italia“, una serie di video animati realizzati dall’associazione ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), insieme alla Fondazione Edoardo Garrone.

La serie animata si compone di 17 puntate (una per ciascun punto dell’Agenda 2030) della durata di circa 3 minuti ciascuno, dove si illustrano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e vengono proposte iniziative e attività concrete per riuscire a rendere il nostro mondo un posto migliore, azioni che, un giorno alla volta, potranno fare una grande differenza.

I video per ragazzi sull’Agenda 2030 sono disponibili sui canali Rai Yoyo e sui siti delle associazioni coinvolte nel progetto.

Oltre ai cartoni animati sull’Agenda venti trenta di Global Goals Kids’ Show, per sensibilizzare i bambini possiamo mostrare anche i video divulgativi realizzati da Unicef in collaborazione con l’attrice Emma Watson e con l’attivista per i diritti umani Malala Yousafzai, vincitrice del Nobel per la pace a soli 17 anni.

I due video illustrano alcune strategie utili per migliorare la salute del nostro Pianeta, e rappresentano un ottimo strumento per spiegare i “Sustainable Development Goals” da raggiungere entro il 2030.

