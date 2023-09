Gusci vongole, dove si buttano?

Le rimanenze di cibo si gettano nel bidone dell'umido, ma in caso di gusci di vongole il discorso cambia. Il materiale di cui sono composti è infatti non adeguato per i processi di riciclaggio dell'organico e per i macchinari ad esso dedicati. Al contrario, li dovremo conferire in modo differente, in modo che la raccolta differenziata suggerita dal nostro comune sia rispettata.

Si tratta di residui di alimenti, ma sono diversi rispetto alle bucce di verdura e frutta: per questo i gusci delle vongole ci fanno porre la domanda sul conferimento esatto. Di solito gli scarti dei cibi finiscono nel bidone della raccolta organica. Ma in questo caso sapere dove di buttano non è scontato e cambia le nostre prospettive.

Il sacco dell’umido, come accennato, non è quello giusto per il conferimento, in quanto il materiale di cui sono composti i gusci dei mitili non è adatto ai processi di raccolta della discarica. Di solito i macchinari che servono a macinare e compostare i rifiuti non sono predisposti per questo genere di scarti.

Si tratta infatti di aggregati minerali a base di carbonato di calcio, un materiale che accomuna le valve di cozze e vongole, che di solito non è ritenuto adatto al compostaggio. Il che fa aleggiare i dubbi sulla corretta raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti, che troviamo spesso nelle nostre cucine, ma non sappiamo per certo dove buttare.

Le spaghettate allo scoglio ci fanno portare il mare in tavola, lo sappiamo, ma poi arriva il momento di eliminare le rimanenze e smistare i gusci nel modo corretto. Se il nostro comune di residenza non fornisce indicazioni diverse, il bidone di raccolta è solo uno, come vedremo, ma con anche qualche soluzione di riciclo alternativa.

Gusci delle vongole, dove si buttano

Il conferimento dei gusci delle vongole e degli altri mitili è preciso: si lavano via i residui di unto e cibo e li si getta nel bidone grigio della raccolta indifferenziata. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, l’umido non è il sacco giusto per questo genere di scarti, in quanto i gusci non sono ritenuti rifiuti biodegradabili.

Ma alcuni comuni di residenza potrebbero ammettere questo tipo di smaltimento, un segno che i macchinari per i processi di triturazione e compostaggio garantiscono lo scioglimento degli elementi minerali. Il dubbio può essere sciolto dando un occhio al sito di riferimento della propria città per sapere come eliminarli senza errori.

Se poi volessimo qualche idea per non gettare ma riciclare, le conchiglie dei molluschi sono anche bellissime se vogliamo fare dei lavoretti marini. Le possiamo infatti dipingere e adoperare per farne dei monili a tema marino, o anche decorare le cornici di foto o specchi, come usarle per abbellire le copertine di fotolibri e album delle vacanze.

Va anche ricordato che il carbonato di calcio di cui sono composti i gusci delle vongole, può aiutarci nel giardinaggio domestico. Se infatti trituriamo questi scarti e li aggiungiamo al normale compost, lo renderemo più efficiente per dare forza al terreno e alle piante alloggiate.

Il carbonato di calcio è un ottimo fertilizzante, ma funge anche da correttivo per i terreni troppo acidi, che non potrebbero accogliere certi tipi di piante. Se il pH del suolo del giardino è acido, l’addizione di calcio è una strategia efficace per alcalinizzarlo. Gli arbusti saranno felici e noi avremo riciclato un rifiuto in modo semplice e furbo.

