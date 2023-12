Cos’è lo sviluppo urbano sostenibile e le strategie per attuarlo

Lo sviluppo urbano sostenibile è uno dei principali obiettivi da raggiungere a livello europeo e globale nei prossimi anni. Una società sostenibile si prende cura dell'ambiente e della biodiversità, ma pone grande attenzione anche alla tutela e al supporto psico-fisico del cittadino sotto ogni aspetto, inclusi quello sociale ed economico.

Cosa si intende per “sviluppo urbano sostenibile”? Con questa espressione si fa riferimento a un processo di miglioramento delle città e dei centri abitati che mira non solo a tutelare l’ambiente, ma anche a garantire il massimo benessere psico-fisico di ciascun individuo. Per raggiungere un simile e ambizioso obiettivo, è necessario lavorare per rafforzare la coesione sociale e garantire servizi e azioni volte a favorire l’inclusione di tutti, a cominciare dalle fasce della popolazione considerate più fragili, in primis bambini, anziani e persone con disabilità.

Si tratta, insomma, di un termine che racchiude in sé svariati aspetti, sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico e ambientale.

Ma esattamente cosa rende una città “sostenibile”? In questo articolo vedremo in cosa consiste esattamente lo sviluppo urbano sostenibile e come rendere davvero sostenibili le nostre città. Prima, però, vediamo cosa si intende per “sostenibilità urbana”.

Che cos’è la sostenibilità urbana?

Quando si parla di “sostenibilità urbana” ci si riferisce essenzialmente all’adozione di strategie e interventi volti a favorire il benessere sotto molti aspetti. Si tratta di un concetto che, come dicevamo, racchiude in sé una molteplicità di obiettivi.

In primis, una società sostenibile deve poter soddisfare i bisogni attuali della popolazione, senza però compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie necessità. Ciò non riguarda solamente l’impronta ecologica e la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali, ma anche la tutela del patrimonio culturale, sociale ed economico.

Perché si registri uno sviluppo urbano pienamente sostenibile, è necessario che tutti questi fattori viaggino di pari passo, senza lasciare indietro nessun aspetto.

Quali sono i principi su cui si basa lo sviluppo sostenibile?

Quello di sviluppo urbano sostenibile è un concetto multidimensionale. Esso si basa essenzialmente su una serie di pilastri ben precisi, i cosiddetti “pilastri della sostenibilità urbana”, ovvero:

Ambientale

Sociale

Economico.

La sostenibilità urbana deve dunque tener conto dell’impatto delle nostre azioni da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. Ciò significa che bisogna tutelare la biodiversità e l’ambiente naturale, dedicando grande attenzione al benessere della comunità e all’inclusività sociale, adottando strategie volte a preservare e promuovere il benessere socio-economico a lungo termine.

Perché è importante il concetto di sviluppo sostenibile?

Riuscire a costruire realtà urbane sostenibili da un punto di vista ambientale, economico e sociale significa garantire il massimo benessere a tutti i cittadini, sia oggi che nel lungo periodo.

Come dovrebbe essere una città sostenibile ideale?

Ma come dovrebbe essere, dunque, una città sostenibile? Attraverso una serie di strategie e azioni mirate, lo sviluppo urbano sostenibile si pone l’obiettivo di dar vita a una società a misura di cittadino, una realtà volta a favorire l’inclusione sociale e il benessere socio-economico della popolazione.

Si mira quindi a garantire la presenza sul territorio di reti sociosanitarie e assistenziali volte a tutelare e migliorare il benessere delle persone.

Bisognerà altresì favorire uno sviluppo urbanistico sostenibile da un punto di vista ambientale, provvedendo ad attivare dei progetti di riqualificazione delle zone più degradate, o attraverso la realizzazione di edifici a emissioni zero, in linea con i principi dell’edilizia sostenibile.

E’ fortemente incoraggiato l’utilizzo di energie pulite e rinnovabili su larga scala, la realizzazione di piste ciclabili, spazi verdi accessibili a tutti e infrastrutture a basso impatto ambientale.

Il tutto allo scopo di migliorare la vita di ogni singolo cittadino e, al tempo stesso, di contrastare e rallentare il più possibile i cambiamenti climatici in corso, per garantire alle generazioni che verranno la possibilità di vivere una vita sicura e soddisfacente sotto ogni aspetto.

