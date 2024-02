Educazione civica e sostenibilità sono connesse: essere cittadini responsabili e attivi vuol dire anche essere pienamente consapevoli dei cambiamenti climatici, dell'importanza della conservazione delle risorse naturali, della necessità del riciclo dei rifiuti, della protezione della biodiversità e dei doveri che si hanno nell'uso dell'energia. In modo da poter adottare comportamenti coscienziosi che contribuiscano a preservare l'ambiente e a promuovere un futuro sostenibile per tutti.

La studiamo a scuola fin da bambini, spesso con poco interesse, ma l’educazione civica, ed in particolare i suoi argomenti relativi alla sostenibilità, dovrebbero essere interiorizzati fin dalla tenera età. In virtù del legame tra cittadinanza e ambiente. Perché sì, se in fatto di sostenibilità un ruolo prezioso spetta alle istituzioni, anche i cittadini, ognuno nel proprio piccolo, sono tenuti a mettere in atto determinati accorgimenti nella vita quotidiana che, insieme, possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Educazione civica, cos’è

E’ un ramo dell’istruzione che si concentra sull’insegnamento di conoscenze, competenze e valori legati alla cittadinanza e alla vita civica. L’insegnamento è stato introdotto con la legge n.92 del 20 agosto 2019, ed ha come obiettivo quello di “Formare cittadini responsabili e attivi promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Include, tra le altre nozioni, i concetti relativi ai diritti e ai doveri dei cittadini, alla struttura e al funzionamento del governo, alla partecipazione politica, all’etica civica, alla multiculturalità e alla diversità.

Fonte: Pexels

Il legame tra cittadinanza e ambiente

Il legame tra cittadinanza e ambiente è profondo: essere cittadini implica una grande responsabilità nei confronti dell’ambiente in cui si vive. Le azioni dell’uomo, di fatto, lo influenzano. E viceversa. Pensiamo a comportamenti quali il consumo responsabile, la riduzione dei rifiuti, la tutela delle risorse naturali, l’utilizzo di trasporti ecologici, la partecipazione attiva alla protezione dell’ambiente: si tratta di attività che hanno un impatto diretto sulla salute del pianeta e sul benessere delle comunità.

Allo stesso tempo, la qualità dell’ambiente influisce sulla qualità della vita dei cittadini. Un ambiente sano fornisce aria pulita, acqua potabile, alimenti sicuri e spazi verdi per momenti ricreativi. Ne deriva il miglioramento del benessere fisico e mentale della popolazione. Essere cittadini responsabili, quindi, comporta un impegno costante nei confronti della salvaguardia dell’ambiente, nell’ottica di preservare e migliorare la sostenibilità del nostro ecosistema per le generazioni presenti e future.

Educazione civica, argomenti legati alla sostenibilità

Quello che riguarda la sostenibilità – lo abbiamo appena visto – è un dovere condiviso e un impegno morale per preservare il nostro pianeta: è un atto di responsabilità che coinvolge tutti. Per questo, educare i cittadini, fin da giovanissimi, a comprendere la realtà ambientale è fondamentale.

Argomenti dell’educazione civica riconducibili a tale settore sono, innanzitutto, la questione dell’ambiente e del cambiamento climatico. Tema che richiede una comprensione approfondita dell’impatto delle attività umane sulla natura e sulle conseguenze globali. Questo concetto è strettamente legato alla gestione sostenibile delle risorse naturali, come acqua, terra e foreste, che sono essenziali per la nostra sopravvivenza e devono essere preservate per le generazioni future.

Passando all’argomento energia, è indispensabile comprendere i benefici delle fonti rinnovabili e la necessità di ridurre le emissioni di gas serra, argomenti che si collegano inevitabilmente al concetto di consumo responsabile, e che ci invitano a riflettere sulle nostre abitudini e sulle implicazioni ambientali e sociali che si nascondono dietro a queste. Un altro importante concetto da interiorizzare è quello relativo all’economia circolare, che punta a ridurre gli sprechi e a utilizzare le risorse in modo più efficiente attraverso il riciclo e il riutilizzo. Infine, un concetto di educazione civica strettamente connesso alla sostenibilità riguarda la partecipazione e l’attivismo ambientale, ovvero l’insieme delle azioni che vengono messe in atto per promuovere la tutela dell’ambiente, fondamentali per trasformare questa consapevolezza in azione.

FONTI: