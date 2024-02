Agenda 2030 obiettivo 4: garantire l’educazione

L'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 è volto a garantire un'educazione e un'istruzione di qualità, fattore imprescindibile per poter migliorare la vita delle persone e raggiungere il traguardo dello sviluppo sostenibile. Diversi i target interessati: accesso per tutti all'istruzione di ogni ordine e grado, qualità dell'educazione, eliminazione della disparità di genere e monitoraggio delle strutture scolastiche

L’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 è chiaro: per arrivare a uno sviluppo sostenibile e migliorare la vita delle persone è necessario fornire un’istruzione di qualità. Questo perché l’istruzione e l’educazione di qualità e inclusiva sono la base per arrivare ai traguardi che ci si è prefissati con il programma firmaot nel 2015 dai paesi facenti parte dell’ONU. In realtà, nel corso del tempo, sè già arrivati a risultati assai importanti per quanto riguarda l’aumento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento delle iscrizioni nelle scuole, con particolare riferimento a ragazze e donne.

Inoltre anche il livello di alfabetizzazione è migliorato, ma siamo ben distanti dagli obiettivi che ci si è prefissati.

Educazione e istruzione nel mondo, qual è la situazione attuale?

Se è vero che a livello mondiale ormai abbiamo raggiunto una sorta di uguaglianza fra bambine e bambini per quanto riguarda l’istruzione primaria, è anche vero che pochissimi paesi sono riusciti a raggiungere il medesimo risultato negli altri ordini educativi.

Effettivamente l’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%. Tuttavia questo dato significa anche che 57 milioni di bambini ancora non vanno a scuola. E più della metà di questi bambini non iscritti a scuola la troviamo nell’Africa subsahariana.

Secondo i calcoli fatti, il 50% dei bambini in età idonea per frequentare una scuola primaria, ma che non va a scuola, vive in una zona del mondo afflitta dalle guerre. Inoltre, in tutto il mondo, sono 103 milioni i giovani che non hanno una capacità di base nella lettura e nella scrittura. E di questi, più del 60% sono donne.

Cosa si intende con educazione e istruzione?

Con il termine di istruzione si intende l’opera compiuta per istruire tramite l’insegnamento o anche il frutto di questa attività. Detto in altro modo, è l’imparare una serie di nozioni relativa a una materia, a un’arta, a un esercizio o a una certa attività. Di solito l’accezione è in ambito scolastico.

Quando si parla di educazione, invece, si intende quell’attività che vuole contribuire allo sviluppo e alla formazione delle conoscenze di un individuo. Talvolta questo termine è usato in maniera complementare a “istruzione”, anche se in realtà ha un’accezione un po’ più ampia.

Agenda 2030 obiettivo 4: i traguardi

Questi sono i traguardi da raggiungere secondo l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030:

4.1 Entro il 2030 bisogna garantire a ogni ragazza e ogni ragazzo la libertà, l’equità e la qualità nel completamento dell’istruzione primaria e secondaria . E il tutto deve portare a risultati di apprendimento che siano concreti e adeguati

. E il tutto deve portare a risultati di apprendimento che siano concreti e adeguati 4.2 Entro il 2030 ogni ragazza e ragazzo devono avere uno sviluppo infantile di qualità . Il che vuol dire garantire anche un accesso a cure e istruzione pre scolastiche, in modo da poter accedere più facilmente alla scuola primaria

. Il che vuol dire garantire anche un accesso a cure e istruzione pre scolastiche, in modo da poter accedere più facilmente alla scuola primaria 4.3 Sempre entro il 2030 bisogna fare in modo che ogni donna e uomo possa avere accesso a un’ istruzione tecnica, professionale e terziaria (inclusa quella universitaria), che sia di qualità e vantaggiosa dal punto di vista economico

(inclusa quella universitaria), che sia di qualità e vantaggiosa dal punto di vista economico 4.4 Ancora entro il 2030 bisogna aumentare notevolmente il numero di giovani e adulti che abbiano competenze specifiche, incluse quelle tecniche e professionali, per l’occupaione, dei posti di lavori dignitosi e anche per il settore dell’imprenditoria

4.5 È necessario, sempre entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell’istruzione . Inoltre bisogna garantire un accesso equo a ogni livello d’istruzione e formazione professionale per le categorie protette, ivi incluse le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini che si trovano in situazioni di vulnerabilità

. Inoltre bisogna garantire un accesso equo a ogni livello d’istruzione e formazione professionale per le categorie protette, ivi incluse le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini che si trovano in situazioni di vulnerabilità 4.6 Entro il 2030 tutti i giovani e gran parte degli adulti, donne e uomini, dovranno avere un livello di alfabetizzazione e la capacità di calcolo

4.7 Inoltre entro il 2030 bisogna garantire a tutti le conoscenze e le competenze necessarie per muoversi verso uno sviluppo sostenibile. Il che può essere fatta anche garantendo un’educazione che insegni a seguire uno stile di vita sostenibile. L’educazione dovrà anche interessare la promozione dei diritti umani, della parità di genere, della cultura pacifica e non violenta, della cittadinanza mondiale e della valorizzazione delle diversità culturali

4.1 Bisogna anche costruire e potenziare le strutture dell’istruzione , in modo che siano maggiormente sensibili alle necessità dell’infanzia, dei disabili e della parità di genere. Gli ambienti dove apprendere dovranno essere sicuri, non violenti e sempre inclusivi

, in modo che siano maggiormente sensibili alle necessità dell’infanzia, dei disabili e della parità di genere. Gli ambienti dove apprendere dovranno essere sicuri, non violenti e sempre inclusivi 4.b Entro il 2020 bisogna aumentare il numero di borse di studio nei paesi in via di sviluppo, in modo da garantire un maggior accesso all’istruzione superiore

nei paesi in via di sviluppo, in modo da garantire un maggior accesso all’istruzione superiore 4.c Infine bisogna aumentare entro il 2030 il numero degli insegnanti qualificati. Questo sarà possibile grazie anche alla cooperazione internazionale e con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo

Agenda 2030, i 17 obiettivi

Se siete interessati ad approfondire l’argomento dell’Agenda 2030, qui trovate tutti e 17 gli obiettivi del programma:

Fonti: