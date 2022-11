Marmellata senza zucchero: 8 ricette con la frutta autunnale

Marmellata senza zucchero, leggi quanto si conserva, e se è pericolosa. Tutto quello che c'è da sapere con 8 ricette da preparare con la frutta autunnale.

Fonte immagine: Pexels

La ricetta della marmellata senza zucchero, quale che sia il frutto con la quale si realizza, è una preparazione sana e povera di zuccheri che ben si abbina ad un’alimentazione salutare e variegata. La differenza rispetto ad una classica marmellata è l’assenza totale di zucchero o la sua sostituzione con un dolcificante naturale.

Per questo, la sua conservazione è più breve, ma questo non vuol dire che non la si possa preparare e gustare nel giro di una o due settimane o pochi mesi, laddove previsto.

Inoltre, le marmellate senza zucchero sono ideali per diabetici e per chi abbia bisogno di limitare il consumo di zuccheri. Quale è la marmellata senza zucchero? E cosa vuol dire marmellata senza zuccheri aggiunti?

Capiamo meglio.

Fonte: Pexels

Marmellata senza zucchero

Quale è la marmellata senza zucchero? La preparazione di marmellate e gelatine a ridotto contenuto di zucchero o “senza zucchero” è quella che si prepara ricorrendo a dolcificanti e ad addensanti alternativi. Se vi chiedete come addensare la marmellata senza zucchero, la pectina, naturalmente presente tra gli altri nella buccia della mela, è un’ottima alleata naturale.

Ma anche i semi di chia, che troverete all’interno di una delle ricette che seguono. Inoltre, esistono in commercio dei prodotti che permettono di ottenerne di gustose, ad esempio ricorrendo alla marmellata con Fruttapec senza zucchero.

Se una cosa è certa è che le calorie della marmellata senza zucchero sono di molto minori rispetto a quelle contenute nella classica. E che, se siete in cerca di una marmellata senza zucchero per lo svezzamento dei vostri bimbi, sotto ne trovate diverse adatte allo scopo.

Perché si mette lo zucchero per fare la marmellata?

Lo zucchero ha un ruolo fondamentale nella preparazione delle marmellate. Oltre ad addolcire e ad aiutare l’addensamento di tali composti, è indispensabile nella prevenzione del deterioramento. In poche parole, aumenta la durata della conservazione. Nei fatti riduce l’umidità all’interno della marmellata che rappresenta terreno fertile per la crescita microbica.

Per questo motivo, diminuendo o eliminando lo zucchero, le marmellate durano molto meno. E vanno generalmente conservate in frigo in questo lasso di tempo. Inoltre, marmellate e gelatine a ridotto contenuto di zucchero potrebbero richiedere una più lunga cottura a bagnomaria per uccidere i microrganismi potenziale causa del deterioramento del prodotto.

Quanto dura la marmellata senza zucchero

Non è possibile fornire una data unica per tutte le marmellate senza zucchero in quanto ognuna viene realizzata con ingredienti e dosi diverse. Tuttavia, se la marmellata con lo zucchero dura circa 1 anno, quella senza si conserva al massimo 4 mesi con le dovute eccezioni. Può anche durare un paio di settimane.

La marmellata senza zucchero è pericolosa?

Veniamo ad una delle domande più gettonate. La marmellata senza zucchero è pericolosa? Generalmente non lo è ma, come abbiamo detto, prevede dei precisi accorgimenti affinché risulti sicura e non potenzialmente rischiosa per la nostra salute.

Il primo consiste nel processo di sterilizzazione dei vasetti, che devono bollire in acqua bollente per non meno di 10 minuti, o che possono essere sterilizzati anche in forno o nel microonde. Ciò scongiura la formazione del botulino. Il secondo è poi la scadenza del prodotto, che a differenza di quanto accade con le marmellate tradizionali, è come abbiamo detto molto più breve.

Cosa vuol dire marmellata senza zuccheri aggiunti?

Secondo quanto previsto dal Regolamento Claim 1924/2006 CE, la frase “senza zuccheri aggiunti” “è ammessa solo se il prodotto non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti.

Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri deve figurare sull’etichetta l’indicazione “Contiene in natura zuccheri”. Gli zuccheri aggiunti sono infatti non solo il saccarosio, il comune zucchero semolato, ma anche il succo di mela o quello d’uva, lo sciroppo di riso o il malto di mais.

Marmellata senza zucchero: 8 ricette

Eccoci al clou di questo articolo, le ricette delle marmellate senza zucchero con la frutta autunnale. Dalle mele alle pere, dai kiwi ai cachi, una serie di proposte da provare in questa stagione.

Marmellata senza zucchero all’arancia

Ingredienti

1 kg di arance biologiche

succo di 1 limone

480 ml di acqua

240 g di eritritolo

Preparazione

Lavate perfettamente le arance e rimuovete la parte superiore del peduncolo e quella inferiore. Tagliatele quindi in quarti ed eliminate i semi all’interno. Tagliatele adesso a pezzetti piccoli e trasferitele in una casseruola insieme al succo di limone e all’acqua. Accendete la fiamma, portate a bollore, quindi fate cuocere i tutto per circa 2 ore con il coperchio chiuso e a fuoco lento. Unite l’eritritolo, alzate la fiamma e fate addensare mescolando regolarmente. Travasate la marmellata di arance senza zucchero nei vasetti e conservare in frigorifero una volta completamente freddo.

Marmellata di mele senza zucchero

Fonte: Pexels

Ingredienti

600 g di mele

1 limone

30 g di stevia

100 ml di sidro

2 cucchiaini di gelatina in polvere

Preparazione

Sbucciate le mele e tagliatele a metà. Eliminate i semi. Sbucciate il limone, eliminate i semi anche da questo e unitelo, in un frullatore, alle mele. Aggiungete tutti gli altri ingredienti e frullate per qualche istante. Adesso trasferite in una pentola dal fondo spesso e fate cuocere il composto per circa 30-40 minuti, o fino a quando la marmellata di mele senza zucchero si sarà addensata. Versatela ancora calda nei vasetti sterilizzati, capovolgeteli e fateli raffreddare così per 24 ore.

Marmellata di pere senza zucchero

Ingredienti

2 kg di pere mature

1 limone

½ cucchiaino di cannella macinata

1 chiodo di garofano

Preparazione

Sbucciate le pere, tagliatele a metà e privatele dei semi. Tagliatele a pezzetti e aggiungete il succo di limone appena spremuto per non farle annerire. Versatele in una casseruola con il fondo spesso e accendete la fiamma mantenendola media. Fate cuocere aggiungendo cannella e chiodo di garofano. Man mano che le pere iniziano a sprigionare il loro succo, iniziate a mescolare fino a quando si saranno addensate. Ci vorrà circa un’ora o poco più. Versatela mentre è ancora calda nei vasetti sterilizzati, quindi chiudeteli e capovolgeteli.

Marmellata senza zucchero di cachi

Fonte: Pexels

Ingredienti

6 cachi maturi

2 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaino di semi di chia macinati

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione

Sbucciate con cura i cachi e tritatene la polpa con un coltello. Mettetela in una casseruola insieme al succo di limone e portate a bollore su fiamma media. Aiutandovi con una forchetta schiacciate man mano la polpa. Fate cuocere per 10-15 minuti. Aggiungete a questo punto i semi di chia macinati e l’estratto di vaniglia. Mescolate per circa 3 minuti, quindi allontanate dalla fiamma frullate in un frullatore fino ad ottenere un composto omogeneo. Trasferitelo nei vasetti di vetro sterilizzati e avvitate i tappi. Fate raffreddare a testa in giù. Quindi conservate in frigorifero per non più di 2 settimane.

Marmellata di castagne senza zucchero

Ingredienti

1 kg di castagne

400 ml di succo di mela

Cannella in polvere

Preparazione

Lessate le castagne, passatele nel passaverdure e trasferitele in una casseruola. Versate il succo di mele e fate cuocere per circa 30 minuti, o fino a quando non si addensa. Aggiungete la cannella, mescolate e proseguite fino ad ottenere una marmellata densa quanto basta. Trasferitela nei vasetti di vetro e conservatela per circa una settimana in frigo.

Marmellata di melone bianco senza zucchero

Ingredienti

500 gr di melone bianco già pulito

250 g di eritritolo zucchero

Succo di 1 limone

Preparazione

Tagliate il melone a pezzetti e trasferitelo in una pentola. Unite l’eritritolo ed il suco di limone. Mescolate e trasferite su fiamma media. Una volta ammorbidito, frullate il melone con un frullatore ad immersione più o meno grossolanamente. Fate cuocere per circa 30-40 minuti, o fino a quando la marmellata si sarà addensata. Versate nei vasetti di vetro sterilizzati, avvitate i tappi e capovolgete i barattoli. Fate raffreddare a testa in giù.

Marmellata di kiwi senza zucchero

Fonte: Pexels

Ingredienti

3-4 kiwi maturi

Dolcificante naturale

Succo di limone

Preparazione

Sbucciate i kiwi e tagliateli a cubetti. Trasferiteli in una casseruola e unite il dolcificante e il succo di limone. Adesso accendete la fiamma e mantenendola bassa fate cuocere per circa 1 ora o più, fino a quando il composto si presenta denso. Frullate a piacere la marmellata e rimettetela sul fuoco per 10 minuti. Una volta pronta, fatela raffreddare e conservatela in frigo per 3-4 giorni.

Marmellata senza zucchero Bimby

Ingredienti

350 g di polpa di pera matura

350 g di polpa di mele mature

110 g di succo di pera

15 g di sciroppo d’agave

1 cucchiaino di cannella o vaniglia

Preparazione