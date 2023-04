Barrette proteiche fatte in casa e 5 ricette da provare

Le barrette proteiche sono comode per fare uno spuntino veloce e nutriente, ma saranno la scelta migliore per la tua salute? Molte delle barrette che trovi al supermercato contengono troppi zuccheri, conservanti, additivi, aromi e altre sostanze delle quali potremmo fare a meno. Che ne dici di preparare le barrette con le tue mani in meno di 20 minuti?

Le barrette proteiche rappresentano un espediente comodo e veloce per consumare un pasto energetico, sia in casa che, soprattutto, quando ci troviamo fuori casa. Non a caso, in ogni parte del mondo questo snack è uno dei più consumati da sportivi e non: tutti possono portare una barretta proteica in borsa e consumarla in pausa pranzo, fra un pasto e l’altro o durante il tragitto in metro.

Eppure, non è sempre tutto oro quel che luccica. Sebbene si tratti senz’altro di uno spuntino comodo da portare in viaggio, la barretta che acquisti al supermercato potrebbe non essere la scelta più adatta per la tua salute. Per capire il perché, bisognerebbe vedere come vengono fatte le barrette proteiche.

È vero, si tratta di snack proteici, indicati per chi vuol fare il pieno di proteine, ma quali ingredienti contengono? Le barrette del supermercato sono spesso ricche di zuccheri, dolcificanti, conservanti, aromi, edulcoranti e tante altre sostanze delle quali potremmo o dovremmo fare tranquillamente a meno.

Una barretta proteica del supermercato potrebbe essere comoda e veloce da consumare di tanto in tanto, ma probabilmente non rappresenta la scelta più saggia dal punto di vista nutrizionale. Non sarebbe meglio scegliere delle barrette fatte in casa?

In fin dei conti, il procedimento per farle è facilissimo. In più, saprai con esattezza cosa contengono le tue barrette. In questo articolo impareremo a preparare degli ottimi snack proteici fatti in casa per dimagrire o, semplicemente, per concederci un boccone di bontà.

Diamo un’occhiata a 5 ricette, tante varianti e qualche consiglio per scegliere le barrette più adatte.

Barrette proteiche fatte in casa: 5 ricette facili e veloci

Spesso, le barrette che acquisti al supermercato contengono ingredienti poco allettanti. Se ti piace sapere esattamente cosa mangi, la miglior soluzione è quella di preparare delle barrette proteiche in casa, utilizzando pochi ingredienti, come frutta secca, avena, datteri, miele e olio di cocco.

Diamo un’occhiata a 5 ricette facili e buonissime.

Barrette proteiche fatte in casa con albumi, arancia e cacao

La prima ricetta che vedremo, comprende un mix di ingredienti proteici, come l’albume d’uovo, le proteine del latte e i fiocchi d’avena. Vediamo come unire questi 3 ingredienti per preparare delle ottime barrette homemade.

Ingredienti

Fiocchi d’avena: 200 gr

Albume d’uovo: 120 gr

Cacao in polvere: 40 gr

Scorza di mezza arancia grattugiata bio o 25 gr di arancia candita tagliata a pezzetti

Miele o altro dolcificante a piacere: 100 gr

Proteine del latte: 100 gr.

Procedimento

La preparazione di queste barrette è estremamente semplice.

In una ciotola versa tutti gli ingredienti, mescolali usando un cucchiaio o le mani.

Quindi, versa il composto in una teglia foderata con carta da forno, appiattisci in modo da formare uno strato uniforme.

Inforna a 180 gradi per circa 10-15 minuti.

Dopodiché, lascia raffreddare il composto e taglia le tue barrette.

Barrette proteiche fatte in casa con cioccolato

Se alle barrette all’arancia, preferisci di gran lunga quelle al cioccolato, di seguito puoi trovare una versione più golosa della ricetta. Quella che stiamo per preparare è una ricetta delle barrette proteiche fatte in casa senza cottura, ottima per chi non ha la minima intenzione di accendere il forno.

Questo impasto, peraltro, si presta benissimo anche per la preparazione delle classiche energy balls.

Ingredienti

Farina o fiocchi d’avena: 125 gr

Proteine del latte: 125 gr

Miele o dolcificante a piacere: 100 gr

80 grammi di cioccolato, puoi usare quello avanzato delle uova di Pasqua

Acqua q.b.

Un pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola versa le proteine in polvere e la farina di avena, mescola e aggiungi il miele.

e la farina di avena, mescola e aggiungi il miele. Continuando a mescolare, versa a poco a poco dell’acqua a temperatura ambiente, fin quando non avrai ottenuto un composto morbido ma compatto.

Crea la forma delle barrette e posizionale su una teglia foderata con carta da forno.

Sciogli il cioccolato a bagnomaria e versalo sulle barrette.

Metti il tutto in freezer per un paio di ore in modo da far raffreddare per bene.

Barrette proteiche fatte in casa con frutta secca e datteri

I datteri sono un ingrediente immancabile in cucina, perfetti per la preparazione di molte ricette, a cominciare da quella delle barrette proteiche.

Ingredienti

Fiocchi d’avena: 200 gr

Semi e frutta secca tritati grossolanamente: 130 gr

tritati grossolanamente: 130 gr Datteri denocciolati: 150 gr

Uvetta: 50 gr

Burro di arachidi: 50 grammi

Olio di cocco: 50 grammi

Un pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola unisci fiocchi d’avena, frutta secca tritata e il pizzico di sale. Mescola per bene amalgamando il tutto.

Con un mixer, frulla i datteri e aggiungili al burro di arachidi e all’olio di cocco.

È ora di unire le due ciotole.

Amalgama gli ingredienti, aggiustando con altro burro di arachidi se dovesse venire un composto troppo compatto.

Quando avrai ottenuto la consistenza desiderata, versa il composto su una teglia foderata di carta da forno e schiaccia in modo da formare una superficie uniforme e ben livellata.

È ora di infornare: metti la teglia in forno per 15-20 minuti a 180 gradi.

Sforna e taglia il composto in modo da formare le barrette. Quando saranno ben raffreddate, separale e conservale in un luogo fresco e asciutto.

Barrette proteiche fatte in casa con burro di arachidi e miele

Il burro di arachidi è l’alimento degli sportivi per eccellenza, che si abbina benissimo con il cacao, i fiocchi d’avena e con gli altri ingredienti che useremo per questa preparazione.

Ingredienti

Burro di arachidi: 180 gr

Fiocchi d’avena: 70 gr

Miele: 250 gr

Cacao in polvere: 50 gr

Latte in polvere: 65 gr

Crusca: 20 gr

Semi e frutta secca tritata grossolanamente: 90 gr

Datteri denocciolati: 25 gr.

Procedimento

Fai sciogliere il burro di arachidi e il miele in una padella, con fiamma bassa.

Quando avrai ottenuto un composto ben omogeneo, sposta la padella dal fuoco e aggiungi il cacao e il latte in polvere.

Mescola per bene, quindi aggiungi gli ingredienti secchi, lavorando l’impasto con le mani.

Sistema il composto in una teglia foderata con carta da forno, in modo da ottenere una superficie compatta dello spessore di circa 1 cm.

Inforna a 160-180° e lascia cuocere per circa 10 minuti.

Quando la superficie sarà ben dorata, sforna e lascia raffreddare leggermente. Quindi, affetta le tue barrette energetiche.

Barrette proteiche fatte in casa con le banane

E per finire, portiamo una manciata di frutta fresca in cucina. Questa volta prepareremo delle buonissime barrette con banane e noci. Vediamo quali sono gli altri ingredienti e come prepararle.

Ingredienti

2 banane mature

Burro d’arachidi: mezza tazza

Miele: 2 tazzine

Olio di cocco: 3 cucchiai

Fiocchi di avena: 100 gr

Scaglie di cioccolato fondente: 50 gr

Noci e frutta secca a piacere tagliata a pezzettini: 20 gr.

Procedimento

Schiaccia le banane usando una forchetta, versale in una ciotola e aggiungi il burro di arachidi, il miele e l’olio di cocco.

Aggiungi fiocchi d’avena, il cioccolato, la frutta secca e un pizzico di sale.

Mescola per bene tutti gli ingredienti in modo da ottenere un composto omogeneo.

Versa il tutto in una teglia rivestita con carta da forno, livellando la superficie come abbiamo visto nelle precedenti ricette.

Inforna in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti.

Sforna e lascia raffreddare completamente prima di tagliare le tue barrette fatte in casa.

Consigli, conservazione e varianti

Come sostituire gli ingredienti delle barrette proteiche? Probabilmente hai letto una ricetta e ti è piaciuta, ma c’è forse un ingrediente che proprio non ti attira. Il bello degli snack e delle ricette casalinghe è proprio questo: puoi sostituire gli ingredienti come più ti piace, purché abbiano la stessa consistenza e un sapore simile.

Ad esempio, potresti preparare delle barrette proteiche light, eliminando il cioccolato dalla ricetta, oppure puoi renderle più gustose aggiungendo la tua frutta secca preferita o dei mirtilli disidratati.

O ancora, puoi preparare delle barrette vegane, usando burro di mandorle e un dolcificante a scelta, o puoi renderle più profumate e invitanti, con una semplice spolverata di cannella.

Se le barrette non sono proprio il tuo genere, poi, puoi sempre utilizzare lo stesso identico impasto per creare delle “energy ball o “sfere energetiche”, se preferisci.

Se, invece, non hai nessuna voglia di aggiungere siero di latte o proteine in polvere alle tue preparazioni, ti consigliamo di optare per altri ingredienti proteici, come frutta secca, semi di canapa, di girasole, di lino, burro di mandorle o altra frutta secca, o cereali come quinoa e amaranto soffiati.

Conservazione

Dopo la preparazione, puoi conservare le barrette fatte in casa per una settimana a temperatura ambiente, preferibilmente in un contenitore in vetro con chiusura ermetica. In alternativa, se lo preferisci, puoi sempre conservarle in frigo.

Ma le barrette del supermercato fanno male?

Probabilmente avrai sentito dire che le barrette proteiche fanno male alla salute: ma perché? E soprattutto, di quali barrette stiamo parlando? Come anticipato in apertura, spesso le barrette del supermercato contengono ingredienti non esattamente graditi e sani.

Sarà capitato anche a te, ad esempio, di addentare una barretta acquistata alla cassa del supermercato, ma di non riuscire a moderne un secondo boccone per via della sua eccessiva dolcezza. Ecco: la quantità di zuccheri presenti nelle barrette è spesso uno dei principali problemi che riguardano questi alimenti. Le barrette, inoltre, contengono ingredienti come conservanti e additivi.

Sia ben chiaro: non tutte le barrette energetiche e proteiche rientrano nella categoria dei cibi malsani e ipercalorici. Molti marchi propongono barrette a base di ingredienti naturali, come frutta secca, datteri o quinoa.

In alcuni casi, però, le barrette potrebbero tranquillamente essere esposte negli scaffali dedicati a dolciumi e caramelle, piuttosto che in quelli dedicati agli alimenti genuini e nutrienti.

I rischi per la salute

Sappiamo che tali prodotti possono rappresentare un’importante fonte di calorie, oltre che di zuccheri, ma questo può aumentare il rischio di sviluppare:

Diabete

Obesità

Malattie cardiovascolari.

In più, non sempre è salutare assumere proteine extra attraverso snack, yogurt o bevande. La maggior parte di noi, infatti, assume già tutte le proteine di cui il corpo ha bisogno attraverso l’alimentazione quotidiana: un surplus di questo nutriente può causare danni ai reni e al fegato, può persino aumentare il rischio di malattia coronarica e di alcuni tipi di cancro.

Tirando le somme, anche quando si parla di barrette proteiche la chiave sta nella moderazione. Se non ti va di preparare delle barrette fatte in casa, scegli dei prodotti sani, con ingredienti davvero genuini e con pochi zuccheri.

