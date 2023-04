Tiramisù senza uova: la ricetta light del dolce

Preparare il tiramisù senza uova è facilissimo, il risultato non ti farà per nulla rimpiangere la ricetta originale. Il tiramisù, infatti, è uno di quei dolci versatili, in grado di adattarsi davvero a tutti i gusti. Puoi prepararlo con il caffè o con la frutta, puoi aromatizzarlo con il liquore o aggiungere scagliette di cioccolato. E puoi anche prepararlo senza uova, con la sicurezza di portare in tavola un dolce buonissimo.

Fonte immagine: Pixabay

Forse non sarà una gran sorpresa, ma sapevi che, con o senza uova, il tiramisù rappresenta il dolce italiano più famoso al mondo? Questo dessert ha conquistato il palato di persone di ogni età e di ogni Paese. È impossibile descrivere la perfetta armonia di sapori che contraddistingue il tiramisù: persino chi non va matto per il caffè potrebbe scoprire di avere un debole per questo dolce morbido e facile da preparare.

Nella sua ricetta tradizionale, il tiramisù prevede una lista di ingredienti ben precisi, cioè mascarpone, uova, zucchero, caffè e savoiardi.

Come avrai avuto modo di constatare, però, partendo dalla ricetta classica hanno preso vita numerose varianti del tiramisù, come quello alla fragola, il tiramisù al cocco o all’ananas, quello vegano, quello con pezzetti di cioccolato e, naturalmente, anche il tiramisù senza uova.

Tu quale di queste versioni alternative hai già assaggiato? Se non hai ancora provato quello senza uova, abbiamo qui pronta una ricetta facile per te.

La ricetta del tiramisù senza uova

Fonte: Pixabay

Se ti stai domandando perché mai bisognerebbe eliminare le uova dal tiramisù, devi sapere che questo ingrediente non va d’accordo con le donne in dolce attesa, in quanto le uova dovrebbero essere aggiunte a crudo durante la preparazione, ingrediente sconsigliato per chi è in gravidanza.

Inoltre, questa versione del dolce, elimina un noto allergene e potrebbe essere l’ideale per chi è intollerante alle uova.

E per finire, beh, potresti voler preparare un tiramisù senza uova per questione di praticità, per velocizzare la ricetta, o semplicemente perché in casa hai tutti gli ingredienti tranne le uova, o anche solo per alleggerire il dessert, eliminando una fonte di grassi e calorie.

Dopo aver visto 3 ottime ragioni per preparare il tiramisù senza uova, non ci rimane che metterci all’opera.

Tiramisù panna e mascarpone senza uova: la ricetta

Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e la ricetta da seguire, passo per passo.

Ingredienti

Mascarpone: 250 g

Panna fresca liquida: 150 gr

Caffè con la moka: 2 tazze

Savoiardi: 300 gr

Cacao amaro in polvere

Zucchero: 60 gr.

Procedimento

Per prima cosa, prepariamo il caffè che servirà per la bagna. Nel frattempo, monta la panna e aggiungi lo zucchero. Quando la panna sarà montata, aggiungi gradualmente il mascarpone, mescolando per bene in modo da ottenere una consistenza liscia e omogenea.

Bene, crema per il tiramisù pronta. Versane uno strato sul fondo di una teglia, quindi bagna rapidamente i savoiardi nel caffè e posizionali nella teglia in modo da creare il primo strato. Procedi allo stesso modo con il resto della crema al mascarpone e gli altri savoiardi, finché non avrai raggiunto il bordo della teglia.

Di volta in volta, puoi spolverizzare del cacao amaro fra uno strato e l’altro. Bisognerà terminare con uno strato di crema ben livellato, sul quale potrai spolverizzare del cacao amaro al momento di servire il dolce.

A questo punto, ti basterà lasciar riposare il tiramisù in frigo per almeno un paio di ore.

Consigli utili

Quella che abbiamo visto è una ricetta del tiramisù senza uova con 250 gr di mascarpone. Se desideri preparare il dolce con 500 gr di mascarpone o con diverse quantità, ti basterà semplicemente aggiustare le dosi e utilizzare una teglia più capiente.

Inoltre, se lo desideri puoi anche aromatizzare il dolce aggiungendo del Marsala o un liquore adatto, oppure puoi aggiungere delle scagliette di cioccolato bianco fra i vari strati.

Quanto costa fare un tiramisù senza uova?

Lista della spesa alla mano, il costo del tiramisù fatto in casa è davvero irrisorio. Una confezione di mascarpone da 500 grammi costa meno di 4 euro, una di panna costa poco più di 1 euro, mentre un pacco di savoiardi da 400 grammi ha un costo di circa 2 euro.

Per quanto riguarda il caffè, il costo dipende dalla varietà, ma il prezzo di un paio di tazzine preparate con la moka è davvero bassissimo. Facendo qualche calcolo, con meno di 10 euro potrai assaporare un dessert buonissimo, ma anche economico.

Tante varianti del tiramisù per tutti i gusti

Fonte: Pixabay

Light, senza mascarpone, senza panna e senza uova, o anche senza caffè: il tiramisù ha mille gusti e mille varianti, una più buona dell’altra. Oltre alla versione “egg free”, possiamo preparare anche tante altre alternative sfiziose, ottime davvero per tutti i gusti.

Vogliamo darti qualche idea per sperimentare in cucina.

Tiramisù senza uova e mascarpone

Per questa versione light, al posto del mascarpone puoi utilizzare un altro ingrediente cremoso e dalla consistenza soffice ma compatta, come uno yogurt bianco magro, abbinato a della ricotta.

Tiramisù alla frutta

Ananas, fragole, cocco, pistacchio e limone, ma anche macedonie colorate con tutti i frutti. Lo sappiamo bene: il tiramisù classico è quello a base di caffè, ma nessuno può impedirci di sperimentare con idee fuori dagli schemi. Per questa preparazione, al posto del caffè puoi utilizzare del succo di frutta per la bagna.

Questa versione è senz’altro più adatta per i bambini, buona da consumare a tutte le ore del giorno e della sera.

Tiramisù al tè matcha

Hai capito bene, anche il tè verde in polvere, meglio noto come tè matcha, può rientrare a pieno titolo nella lista degli ingredienti per fare il tiramisù. In questo caso, per la bagna potrai utilizzare semplicemente un paio di tazze di tè verde.

Tiramisù vegano

Chi segue una dieta vegana, oltre alle uova e al mascarpone vorrà evitare di usare anche la panna. Per compensare l’assenza di questi ingredienti, potremmo utilizzare del latte di cocco, mentre per quanto riguarda i savoiardi, useremo quelli vegani, disponibili in molti supermercati.

In pochi passaggi, avrai preparato un buonissimo tiramisù senza uova e senza panna, squisitamente vegan friendly.

Il tiramisù del “dopo le feste”

A Pasqua o a Natale sono avanzati panettoni, colombe e pandori? Invece di mangiarli di controvoglia per tutto il mese successivo, potresti utilizzarli per preparare un buonissimo tiramisù del “dopo feste”, più propriamente detto “pandoromisù” o “colombamisù”.

Fatta eccezione per i savoiardi, gli ingredienti per la preparazione sono gli stessi, così come i passaggi da seguire.

5 curiosità sul tiramisù

Se hai già finito di preparare il tiramisù senza uova, probabilmente non vedrai già l’ora di assaggiarlo. Eh no, non si può: bisogna aspettare almeno 2 ore, ricordi? In attesa che il tempo voli, ti faremo compagnia con qualche curiosità su questo famoso dolce.

Ad esempio, sai come si chiama l’inventore del Tiramisù? E dove è nato questo dolce? Vediamo qualche fatto storico per ingannare il tempo.

Dove è nato il Tiramisù?

Le origini di questo dolce sono incerte. Si ritiene che il tiramisù sia nato in Veneto o nel Friuli-Venezia Giulia, ma la paternità del dolce non è mai stata del tutto chiara. Una delle teorie più accreditate è quella secondo cui il tiramisù sia nato a Treviso, durante la seconda metà dell’Ottocento.

Tuttavia, c’è anche chi sostiene che il dessert sia stato creato per la prima volta a Torino o in varie altre città del Nord Italia.

La forma originale

Da sempre, siamo abituati a vedere enormi teglie rettangolari di tiramisù, quindi probabilmente anche tu avrai pensato che questa fosse la forma originale del dolce. Ci sbagliavamo di grosso. Nella sua versione classica e originale, infatti, il tiramisù veniva preparato in teglie rotonde.

Come si chiama l’inventore del Tiramisù?

Tornando alla questione della “paternità“, fermo restando che le origini del tiramisù sono oscure e avvolte da una nuvola di cacao in polvere e incertezze, si ritiene che in realtà il papà di questo dolce fosse Ado Campeol, titolare del ristorante “Alle Beccherie” di Treviso.

Pare che il tiramisù, o Tiramesù in dialetto trevigiano, sarebbe originato grazie alla creatività di Alba Campeol, la moglie di Ado, come del pasticcere del ristorante, Roberto Lolì Linguanotto.

Un dolce da competizione

Oltre ad essere uno dei dolci più gustati e apprezzati al mondo, il tiramisù è anche un dolce da competizione. A questo famoso dessert, infatti, è dedicata anche una gara, il “Tiramisù World Cup“, in cui i pasticceri si sfidano a colpi di caffè e dolcezza.

Il dolce italiano più famoso al mondo

Lo abbiamo già detto: nella classifica dei dolci italiani più famosi al mondo, il tiramisù svetta incontrastato. Non facciamo fatica a capirne il motivo. Ma sai quali sono gli altri dolci più amati al mondo? Al secondo posto di questa gustosa classifica troviamo il panettone, mentre al terzo vi sono i cannoli siciliani.

Bene, a questo punto non saranno passate le 2 ore di attesa necessarie per poter gustare una forchettata di tiramisù, ma conoscerai qualche curiosità in più da condividere quando servirai il dolce.