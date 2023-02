Biscotti al miele: 8 ricette per un pieno di energia

I biscotti al miele costituiscono un dolce da non sottovalutare. Realizzati con ingredienti comuni, possono essere arricchiti con spezie, frutta secca e altre aggiunte. Sono morbidi o croccanti a seconda della ricetta e possono essere serviti come merenda o essere tuffati nel latte a colazione. Il miele regala loro un sapore unico e dolce, come un profumo inconfondibile. Ecco 8 diverse ricette per prepararli: gustateli in accompagnamento ad una tazza di tè.

Fonte immagine: Pexels

I biscotti al miele sono dolcetti realizzati con pochi e comuni ingredienti tra i quali spicca, naturalmente, il prodotto che le api ci regalano. Ottimi a colazione, a merenda, come coccola in qualsiasi momento della giornata, si possono gustare come snack o come dessert.

Non esiste, come è facile dedurre, una sola ricetta dei biscotti al miele. Di seguito vi riportiamo le varianti più comuni per soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Ma, prima, un breve cenno a quelle che sono le proprietà ed i benefici dell’alimento.

Miele, proprietà e benefici

Il miele è un alimento – si presenta come una sostanza zuccherina e viscosa – prodotto dalle api a partire dal nettare dei fiori o dalla melata.

Tra le sue principali caratteristiche e proprietà si annoverano la dolcezza, dovuta al contenuto di zuccheri come fruttosio e saccarosio, che lo rendono una valida alternativa allo zucchero, ma anche il contenuto di enzimi, aminoacidi, minerali quali calcio, ferro, potassio, magnesio, fosforo e vitamine B1, B2, B6, C, acido folico.

L’alimento vanta inoltre un comprovato effetto antinfiammatorio e antibatterico, che lo rende un ottimo rimedio contro la tosse, il mal di gola e contro le affezioni delle vie aeree superiori. Studi in merito hanno dimostrato come sia in grado di migliorare la concentrazione e la memoria.

È, infine, un valido alleato dell’intestino per la sua capacità di agire sulla flora batterica. Viene da sé come costituisca un alimento prezioso per il benessere, da introdurre nella propria alimentazione laddove possibile.

Biscotti al miele: 8 ricette

Come anticipato, le ricette dei biscotti al miele che vi consigliamo di provare. Senza burro o senza zucchero, dalla consistenza morbida, friabile o croccante, scegliete la più adatta ai vostri gusti e sperimentate.

Biscotti al miele morbidi

Fonte: Pixabay

Ingredienti

60 g di zucchero

2 cucchiai di olio di oliva leggero

1 uovo grande

3 cucchiai di miele

120 g di farina 00 o di farro

1/4 di cucchiaino di lievito in polvere

cannella in polvere qb

1 pizzico di sale

Preparazione

Lavorate in una ciotola lo zucchero con l’olio fino ad ottenere un composto bene amalgamato. Aggiungete l’uovo sbattuto a parte e unite anche il miele e la cannella. Per ultimi, incorporate farina, lievito e sale. Mescolate bene e conservate l’impasto in frigo per circa 1 ora. Accendete il forno a 180 °C e rivestite una teglia con della carta forno. Fate cadere sopra l’impasto a cucchiaiate assicurandovi che siano distanziate tra di loro. Fate cuocere per circa 8-10 minuti. Fate raffreddare, quindi rimuovete dal forno e gustate.

Biscotti al miele senza burro

Ingredienti

200g di farina

100g di zucchero

100g di miele

2 uova

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Unite il miele e mescolate bene. Aggiungete la farina, il lievito e il sale e mescolate ancora qualche istante per ottenere un impasto liscio. Create delle palline con l’impasto e trasferitele su una teglia foderata con carta da forno. Fate cuocere i biscotti in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti o finché non sono dorati. Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare su una gratella prima di conservarli.

Biscotti al miele friabili

Fonte: Pixabay

Ingredienti

500 g farina 00

7 gr di lievito per dolci

150 g zucchero

2 uova medie

2 cucchiai di latte

100 g burro freddo a pezzi

70 g di miele

1 pizzico di sale

Preparazione

Versate lo zucchero, il latte, il miele, il burro morbido a pezzi ed il sale in una ciotola. Unite gradualmente la farina ed impastate sul piano di lavoro fino ad ottenere un panetto liscio e sodo. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e fatelo riposare 30 minuti in frigo. Preriscaldate il forno a 180° C e stendete l’impasto su un piano infarinato con il mattarello. Ritagliatelo con le apposite formine e trasferite i biscotti su una teglia coperta da un foglio di carta forno. Fate cuocere per 15 minuti o fino a quando i biscotti risultano dorati.

Biscotti al miele croccanti

Ingredienti

1 tazza di burro a temperatura ambiente

1/2 tazza di miele

1 uovo medio

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di sale

2 tazze e 1/2 di farina 00

Preparazione

Lavorate il burro morbido con il miele. Unite l’uovo e la vaniglia e mescolate ancora. Aggiungete la farina e il sale poco per volta. Ottenuto un composto denso, impastate con le mani e, una volta omogeneo, dividetelo in due parti ed avvolgetele nella pellicola trasparente. Trasferite in frigo per 30 minuti (o anche tutta la notte). Stendete l’impasto ad uno spessore piuttosto sottile e, con le formine preferite, ottenete i biscotti. Fateli cuocere su una teglia foderata con carta forno per 12-14 minuti in forno preriscaldato a 175 °C. Una volta che i bordi iniziano a dorarsi sono pronti. Prelevateli dal forno, fateli raffreddare completamente, quindi conservateli.

Biscotti al miele senza zucchero

Fonte: Pixabay

Ingredienti

1 tazza di farina di farro

1 tazza di farina 00

1 cucchiaino di lievito in polvere

1/3 di tazza di olio di semi

2 cucchiai di latte vegetale

1 uovo

3/4 tazza di miele

1 pizzico di sale

cannella qb

noci tritate (facoltative)

Preparazione

Preriscaldate il forno a 175°C. In una ciotola, mescolate insieme la farina, il lievito e il sale. In un’altra ciotola, sbattete insieme il burro, l’uovo, il miele, il latte e la cannella. Riunite i due composti nella stessa ciotola e mescolate bene fino a quando gli ingredienti non risultano ben combinati. Unite le noci tritate, se le usate, e mescolate ancora. Ottenuto un impasto sodo e liscio, prelevate delle piccole porzioni e realizzate delle palline, da adagiare su una teglia rivestita con carta da forno. Schiacciatele leggermente con una forchetta e trasferite in forno facendole cuocere per 12-15 minuti o fino a quando i bordi sono dorati. Fate raffreddare i biscotti senza zucchero al miele e noci su una gratella prima di servirli.

Biscotti al miele morbidi calabresi

Ingredienti

1 bicchiere di miele

1 bicchiere di zucchero

1 bicchiere di latte

1 cucchiaino di bicarbonato

Farina qb

Mandorle qb

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180 °C. Versate lo zucchero in una ciotola capiente. Versate il miele in un pentolino e fatelo scaldare. Fate intiepidire anche il latte, aggiungete allo zucchero insieme al miele. Mescolate brevemente, quindi aggiungete la farina, poco per volta e sempre mescolando. Ottenuta una consistenza lavorabile con le mani trasferite l’impasto su un piano infarinato e unite le mandorle intere. Create due o tre filoncini, poneteli su di una teglia foderata di carta forno e infornate i biscotti al miele calabresi, o mostaccioli, facendoli cuocere per 30 minuti circa, fino a quando risultano dorati.

Biscotti al miele siciliani

Fonte: Pexels

Noti come rami di miele o, più diffusamente, ramette, i biscotti al miele siciliani si caratterizzano per la forma inconfondibile alla quale si deve probabilmente il loro nome, e per il gusto unico.

Ingredienti

250 gr di farina 00

200 gr di miele

Scorza di mezza arancia grattugiata

Preparazione

Per prima cosa fate sciogliere il miele ma senza fargli prendere il bollore. Aggiungete quindi la farina setacciata e la scorza di arancia grattugiata e mescolate bene lontano dal fuoco. Dovrete ottenere una pasta morbida. Lasciate riposare l’impasto ottenuto per una notte intera al fresco. Il giorno seguente riprendete l’impasto, lavoratelo brevemente, quindi stendetelo ad uno spessore di 2 cm e ritagliatelo ottenendo tante foglie o, in alternativa, tanti rotolini da modellare e unire a tre a tre. Trasferite i rametti su una teglia con carta forno e fate cuocere i biscotti al miele siciliani in forno statico a 180 °C per circa 10 minuti.

Biscotti al miele e limone

Fonte: Pixabay

Ingredienti

110 ml di olio

50 g di miele

50 g di zucchero

Scorza di 1 limone

1/2 cucchiaio di succo di limone

scorza grattugiata di limone

1 tuorlo

250 g di farina

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di semi di sesamo, facoltativi

Preparazione

Versate l’olio in una ciotola. Unite il miele e lo zucchero e lavorate fino ad amalgamarli bene. Aggiungete la scorza, il succo di limone e il tuorlo e lavorate bene e, se li usate, anche i semi di sesamo. Addizionate per ultima la farina setacciata e mescolate fino a quando l’impasto comincia a staccarsi dalle pareti della ciotola. Date all’impasto la forma di una palla e avvolgetela con la pellicola trasparente. Trasferite in frigo per un paio d’ore. Riprendete l’impasto, preriscaldate il forno a 180ºC e stendete il composto ritagliandolo poi con le formine. Ponete su una teglia rivestita di carta forno e fate cuocere per circa 13-15 minuti.

