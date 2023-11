Castagnaccio light: ricetta per chi è a dieta

Il castagnaccio toscano è un dolce per sua natura abbastanza calorico ma, se siete a dieta o desiderate mantenervi in forma, potete ricorrere ad alcuni escamotage per renderlo più leggero. Ad esempio, potete sostituire lo zucchero con un dolcificante a piacere, oppure potete tranquillamente ometterlo aggiungendo, però, l'uvetta sultanina.

Fonte immagine: iStock

La ricetta del castagnaccio light, dolce tradizionale toscano ricavato dalla farina di castagne, può tornare utile a chi sia a dieta e voglia portare in tavola la versione meno calorica di questa preparazione tipica del periodo autunnale. Il castagnaccio, infatti, nonostante ricetta di origine povera, contiene per sua natura una quantità considerevole di calorie e grassi. In questo articolo vi suggeriamo di provare una variante più leggera per potervelo concedere senza troppi sensi di colpa e vi forniamo più di un escamotage per renderlo delizioso anche senza zucchero.

Cos’è il castagnaccio

Il castagnaccio è, come anticipato, una specialità tradizionale della cucina toscana: si tratta di un dolce rustico a base di farina di castagne, acqua, olio d’oliva e aromi come il rosmarino. Generalmente si utilizzano l’uvetta e i pinoli per completarlo: la prima regala dolcezza, i secondi una piacevole croccantezza. Il composto viene cotto in forno fino ad ottenere una crosticina esterna croccante (la superficie a fine cottura appare “crepata”) ed un cuore morbido e umido. La sua consistenza è unica e il sapore è caratteristico e piacevolmente rustico grazie al mix degli ingredienti utilizzati.

Fonte: iStock

La ricetta del castagnaccio light

La ricetta tradizionale del castagnaccio non prevede molti ingredienti. Si realizza senza uova, senza burro e anche lo zucchero, che è previsto, è veramente poco. Tuttavia, volendo diminuire l’apporto calorico, quest’ultimo si può omettere (sfruttando il sapore dolciastro della farina di castagne e l’uvetta che, quando c’è, tende a regalare una nota dolce ad ogni morso) o sostituire con un dolcificante. Ecco come preparare un castagnaccio light più leggero, ideale per chi è a dieta.

Ingredienti

250 g farina di castagne

750 g uvetta ammorbidita

2 cucchiai di pinoli

700 ml acqua

1 pizzico di sale

Preparazione

Versate in una ciotola piuttosto capiente la farina di castagne setacciata e aggiungete metà dose di acqua. Coprite la ciotola e fate riposare l’impasto per 3-4 ore. Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto e mescolate con una frusta unendo a filo l’acqua rimasta. Unite l’uvetta precedentemente ammollata nell’acqua e strizzata e il sale. Trasferite in una teglia tonda dai bordi bassi rivestita da carta da forno e cospargete la superficie con dei pinoli. Trasferite la teglia in forno preriscaldato a 200°C e fate cuocere per circa mezz’ora. Sfornate, fate intiepidire e gustate.

Questo castagnaccio light mantiene il sapore tradizionale dell’originale, ma il numero di calorie è ridotto in virtù dell’assenza dello zucchero. Nel caso in cui non riusciate a farne a meno, usate del dolcificante come la stevia o l’eritritolo al suo posto. Oppure, potreste sempre servirlo con un filo di miele fatto cadere sopra sul momento.

Quante calorie ha il castagnaccio?

A chi si chieda quante calorie hanno 100 grammi di castagnaccio, rispondiamo che ammontano tra 240 e 260. Viene da sé che, nel caso della versione light, possano arrivare a 170-200 per 100 grammi. Le calorie del dolce provengono principalmente dalla farina di castagne, un alimento sano e da consumare senza problemi, seppur con moderazione dalla la sua composizione nutrizionale.

La farina di castagne è ricca di vitamine, facilmente digeribile (quando cotta) e contiene 343 calorie per 100 grammi. Ma non è particolarmente indicata per chi soffre di diabete o per chi è obeso o fortemente in sovrappeso.

FONTI: