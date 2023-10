4 ricette per creare un balsamo per capelli fai da te

Ami produrre rimedi di bellezza con le tue mani mescolando ingredienti sani e genuini? Allora le ricette del balsamo per capelli fai da te fanno davvero al caso tuo! Per rendere i capelli più morbidi e districabili, possiamo utilizzare ingredienti come miele, olio, avocado e qualche olio essenziale!

Fonte immagine: Pixabay

Cari e care amanti dell’autoproduzione, oggi vogliamo cimentarci in un progetto beauty tutto nuovo e profumato: vogliamo creare un balsamo per capelli fai da te naturale, in grado di rendere morbida la nostra chioma, senza spendere un centesimo, o quasi.

Probabilmente lo saprai già, ma per chi non lo sapesse, bisogna ricordare che il balsamo rappresenta uno step molto importante nella beauty routine dei nostri capelli.

Non solo aiuta a districare i nodi e prevenirne la formazione (il che è ottimo per chi ha capelli crespi, ricci e particolarmente indisciplinati), ma aiuta anche a mantenere i capelli idratati, morbidi e lucenti.

Ogni settimana, però, sentiamo parlare di questo o di quel prodotto che è stato ritirato dal mercato per la presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute, ed ecco che sorge spontanea una domanda: cosa potremmo usare al posto del balsamo del supermercato?

Insomma, esisteranno degli ingredienti naturali in grado di ammorbidire e districare i capelli, giusto?

Certo che si!

Esistono decine di rimedi per ammorbidire i capelli in modo naturale, ed oggi vogliamo mostrartene qualcuno davvero efficace e profumato, una coccola per la tua chioma.

Prima, però, ricordiamo perché è tanto importante applicare il balsamo sui capelli.

Perché usare il balsamo?

Due delle ragioni per usare il balsamo le abbiamo già viste: aiuta a districare i capelli e li rende più morbidi e setosi. Ma che altro? Insomma, quanto è importante il balsamo?

Se applicato ad ogni lavaggio, questo particolare prodotto è in grado di:

Eliminare l’effetto crespo

Migliorare la salute dei capelli, specialmente se sono secchi e danneggiati

Rendere gestibili anche i capelli più ribelli

Avere capelli più lucidi e setosi.

Insomma, che i tuoi capelli siano ricci, lisci, mossi, tinti o naturali poco importa: un balsamo di buona qualità che contenga ingredienti sani può davvero fare la differenza.

E dunque, scopriamo cosa usare al posto del balsamo del supermercato per i nostri capelli.

Come fare un balsamo per capelli fai da te? 4 ricette da provare

Fonte: Pixabay

Sappiamo adesso che applicare il balsamo può eliminare l’effetto crespo e migliorare la bellezza e la salute dei capelli.

A questo punto, non rimane che scoprire come si fa il balsamo per capelli in casa, utilizzando ingredienti comuni come il miele, l’olio di oliva, l’aloe vera e altri rimedi efficaci e 100% naturali.

Balsamo fai da te al miele e olio di oliva

Per idratare i capelli secchi e crespi, puoi affidarti a un balsamo fai da te con miele e olio di oliva. Per chi si stesse chiedendo che cosa fa l’olio d’oliva ai capelli, beh, devi sapere che questo ingrediente non solo aiuta ad ammorbidire la chioma, ma nutre i capelli in profondità, rendendoli anche più lucenti.

In più, potrebbe anche prevenire la forfora, un vantaggio non da poco, non trovi?

Ingredienti

Miele: 2 cucchiai

Olio di oliva: 4 cucchiai

Procedimento

Versa entrambi gli ingredienti in una ciotola e mescola per bene finché non avrai ottenuto un composto ben omogeneo. Quindi, applicalo sui capelli umidi, concentrandoti maggiormente sulle lunghezze.

Lascia in posa per circa 30 minuti, dopodiché lava i capelli e procedi con il normale styling. Noterai subito la differenza.

Balsamo naturale per capelli con aceto di mele

Forse avrai già sentito dire che l’aceto di mele rende i capelli lucenti, ma sapevi che può anche aiutarti a districarli più facilmente?

Ingredienti

Aceto di mele: 1 cucchiaio

Acqua: un bicchiere.

Procedimento

Mescola l’acqua e l’aceto in un bicchiere, quindi, dopo aver lavato i capelli, applica il composto sulla chioma in modo uniforme e lascia agire per 30 minuti.

Infine, procedi con il normale risciacquo con acqua fredda. Se lo desideri puoi anche applicare questo balsamo fatto in casa senza il risciacquo finale.

Balsamo districante fai da te all’olio di cocco

L’olio di cocco è forse uno dei rimedi naturali più amati quando si parla di cura del corpo e dei capelli. E a proposito, sapevi che questo olio denso può regalarti una chioma più forte e bella?

Ingredienti

Olio di cocco liquido: 3 cucchiai

Un asciugamani tiepido.

Procedimento

Scalda l’olio di cocco sfregandolo fra le mani, quindi applicalo sulle lunghezze e avvolgi i capelli con un asciugamani caldo. Lascia agire per 30-45 minuti, risciacqua e lava i capelli con acqua tiepida.

Fonte: Pixabay

Balsamo naturale per capelli ricci all’aloe vera

Se hai capelli secchi, questo balsamo farà al caso tuo. Oltre all’aloe vera, dal potere idratante e nutriente, utilizzeremo anche l’avocado e il miele, per un’idratazione e un nutrimento extra.

Ingredienti

Un cucchiaio di gel di aloe vera

Un cucchiaio di polpa di avocado maturo (se non hai il frutto in casa, andrà bene anche l’olio di avocado)

Miele: 2 cucchiai

Olio d’oliva: un cucchiaio.

Procedimento

Come sempre, ti basterà mescolare tutti gli ingredienti in modo da ottenere un composto uniforme. Quindi, applica il tutto sui capelli bagnati e lascia in posa per circa 30 minuti. Quando suonerà il timer, lava i capelli ed effettua l’ultimo risciacquo con acqua fredda.

Abbiamo imparato a fare il balsamo fai da te con pochi ingredienti sani e genuini. Se lo desideri, potresti aggiungere anche qualche ingrediente extra alle ricette di base, come degli oli essenziali utili per i capelli, ad esempio quello di rosmarino, di menta o lavanda, per trasformare il balsamo in una vera Spa per i tuoi capelli.

E già che siamo in vena di produzioni homemade, scopri anche come fare uno shampoo naturale in casa per capelli secchi o grassi.