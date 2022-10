Lavoretti creativi autunno: 13 idee semplici per arredare casa

Fonte immagine: Pexels

Alcuni lavoretti creativi d’autunno possono diventare ottimi complementi d’arredo. Non ci vuole poi molto per ottenere, da semplice cartoncino o altro materiale riciclato, magari pigne o tronchi, dei centrotavola di design o foglie da usare per arredare casa scaldandola con le sfumature tipiche della stagione.

Zucche, animaletti, lanterne e oggetti vari pronti a fare la differenza sulle mensole o sul tavolo di casa. Prendete spunto e mettete in pratica le idee più adatte ai vostri gusti senza dimenticare di coinvolgere i bambini in questi lavoretti autunnali super originali.

Lavori creativi autunno: 10 idee

Se amate decorare il soggiorno o la cucina in modo che risulti in sintonia con le diverse stagioni, non potete lasciarvi scappare le idee per i lavoretti autunnali che abbiamo raccolto sotto. Si tratta di spunti interessanti, economici e originali per conferire un aspetto curato alla vostra dimora.

Alcune sono idee da mettere in pratica con i bambini, altre sono vere e proprie decorazioni per la casa pronte a fare la differenza e a non temere il confronto con quelle che paghereste a peso d’oro in un qualsiasi negozio di arredamento. Qualche idea.

Lavoretti autunno con la carta

Fonte: Pexels

Dalla semplice carta si possono ottenere delle foglie. Se vorreste esserne sommersi ma non avete intorno degli alberi, perché non farle da voi? Oltre a poter essere usate per arricchire ogni ambiente – si possono appendere alle finestre o alle pareti – possono trovare spazio in tavola o anche nelle confezioni regalo.

Una volta incartato il dono di turno e applicato un nastro, potrete incastrare all’interno una foglia decorativa. Assumerà tutto un altro valore.

Per ottenere delle foglie d’autunno con dei lavoretti creativi si può sfruttare la tecnica dell’origami:

Basta tagliare un foglio quadrato in modo da ottenere un triangolo

Piegarlo a fisarmonica

Piegarlo a metà e incollare la parte interna

Applicare alla base di ogni foglia un bastoncino di legno.

Lavoretti autunno con le foglie

Fonte: Pixabay

Tra i lavoretti creativi per l’autunno per l’infanzia c’è questo, che è super semplice in quanto non richiede particolari abilità. Basta racimolare alcune foglie, alcuni sassi e un rametto secco. Assemblateli in modi da dare vita ad una decorazione per la parete o la base per un quadretto da appendere.

Non dovrete fare altro che fissare su un cartoncino il rametto con della colla a caldo e posizionare, con la stessa tecnica, anche le foglie e le pietre. Il risultato sarà super curato.

Lavoretti autunno con cartoncino

Che ne dite di realizzare delle zucche con il cartoncino? Queste sono semplicissime, si possono creare insieme ai bambini e regalano grandi soddisfazioni. Si possono porre in casa singolarmente oppure raggruppare in pezzi da 3 – magari di diversa grandezza e di diversa dimensione – per movimentare un angolino di casa.

Possono trovare spazio anche su un vassoio da tenere al centro della tavola. Seguite le istruzioni del video tutorial per prendere ispirazione.

Lavoretti autunno con rotoli di carta igienica

I rotoli di carta igienica possono essere sfruttati per dare vita a dei petali. Ed è così che ottenere un bel mazzetto che non appassisce mai diventa un gioco da ragazzi. Racimolate qualche rotolo e tenetelo da parte man mano che raggiungete il numero che vi servirà.

Quindi, così come anche spiegato nel video tutorial sopra, aggiungendo dello scottex, dei tappi di sughero e di bottiglia, dei rametti secchi o altro, potrete dare vita ad un accessorio decorativo che non ha prezzo. Il tutto a costo pari a zero.

Lavoretti autunno con castagne

Castagna: i lavoretti creativi d’autunno per la scuola dell’infanzia che è possibile realizzare sfruttando questa materia prima sono tantissimi. Fra questi vi segnaliamo questi simpatici animaletti. I bambini ne andranno matti, e realizzarli con le loro mani – inutile dirlo – regalerà loro grandi soddisfazioni.

Procuratevi degli stuzzicadenti, degli occhietti adesivi, del cartoncino, qualche pennarello, un filo di cotone e l’immancabile colla a caldo, questa, però, maneggiatela voi, quindi date inizio al processo creativo. Sarà super divertente.

Lavoretti autunno con le pigne

Fonte: Pixabay

Che ne dite di un centrotavola fai da te con le pigne? Quello che vi proponiamo sopra è semplice in quanto prevede una base di tronco ed una pigna da applicare su un lato. Nulla vieta di arricchirlo con candele, ghiande, foglie secche e rametti vari, in modo non solo da personalizzarlo, ma anche da utilizzare del materiale riciclato che altrimenti andrebbe sprecato.

Potete anche decidere di dipingere la base o la pigna di colori tenui che si adattino al vostro arredamento.

Lavoretti autunno con pasta di sale

La pasta di sale è una grande risorsa in fatto di Diy. Farla in casa è semplice ed economico, basta mettere insieme 1 o 2 tazze di farina 00, 1 tazza di sale fino ed 1 di acqua tiepida. Una volta ottenuto un panetto sodo e modellabile si può dare vita a diversi soggetti autunnali a proprio piacimento, dalle foglie alle zucche.

Una volta essiccati, possono essere colorati e decorati con i più accurati dettagli. Sbizzarritevi pure.

Zucche di stoffa fai da te

In alternativa a quelle di carta, potreste realizzare delle zucche di stoffa fai da te. Il lavoretto è un tantino più elaborato, ma seguendo le istruzioni riportate nel video diventa alla portata di tutti. Basta procurarsi tutto il materiale necessario, anche riciclato, e seguire i singoli step. Le zucche di stoffa ottenute potranno essere usate non solo per decorare casa, ma anche come dono ad amici e parenti.

Lavoretti autunno con il feltro

Fonte: Unplash

Se avete del feltro in casa potreste pensare di realizzare degli animaletti o dei soggetti adatti ad Halloween, la festività autunnale più famosa e attesa dai bambini. Molti di noi hanno preso l’abitudine di addobbare casa in stile horror, e questo lavoretto potrebbe fare al caso vostro qualora sia anche una vostra usanza. In fondo non serve che del feltro, un’imbottitura, dell’ago e del filo. Il resto è tutta creatività.

Lavoretti autunno con la lana

L’uva di lana può rappresentare una base per diversi lavoretti autunnali. Quello che vi serve è semplicemente della lana viola e verde. Ed un pizzico di manualità. Una volta ottenuto un bel grappolo potrete scegliere di applicarlo su un copricuscino, su una coperta o all’interno di un quadro, per arredare le pareti in mood autunnale.

Lavoretti autunno con materiale riciclato

Fonte: Unplash

Con il materiale che la natura ci regala – unitamente a quello che abbiamo da riciclare in casa – possiamo realizzare una splendida ghirlanda naturale come questa. Può trovare spazio sia sulla porta di ingresso di casa che al suo interno. Magari appesa ad una parete, o poggiata sulla mensola del camino.

Il suo bello sta nel fatto che può accogliere qualsiasi oggetto, siano esse ghiande, rametti di pino, pigne.

Pot-pourri autunnale Fonte: Pexels