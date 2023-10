Sali da bagno fai da te: 3 modi per prepararli

Preparare i sali da bagno fai da te è davvero semplicissimo. Mescolando pochi ingredienti, come sale, oli essenziali ed erbe profumate, puoi realizzare i tuoi sali preferiti, per immergerti in un bagno di relax e benessere ogni volta che vuoi.

Fonte immagine: Pixabay

Da alcuni anni a questa parte, complici i nostri ritmi frenetici, molti di noi non riescono ad immaginare di immergersi in una vasca e rilassarsi per 20 o 30 minuti un paio di volte a settimana. Eppure, i sali da bagno continuano ad esercitare un certo fascino, soprattutto se si tratta di sali fai da te, preparati con le nostre mani. La buona notizia è che anche chi non ha in casa una vasca da bagno può dedicare un momento di relax al proprio corpo, magari utilizzando dei sali da bagno per preparare un rigenerante pediluvio.

Ma a proposito, ti va di scoprire come si creano i sali da bagno? In questo articolo ci immergeremo (è proprio il caso di dirlo) in un piccolo viaggio alla scoperta dei benefici dei sali da bagno, e vedremo come prepararli in modo semplice, utilizzando erbe aromatiche, bicarbonato e qualche olio essenziale.

Prima, però, vediamo perché tutti dovremmo concederci un attimo di relax con dei profumati sali da bagno, di tanto in tanto.

Sali da bagno: a cosa fanno bene?

Fonte: Pixabay

A cosa fanno bene i sali da bagno? La risposta a questa domanda dipende molto dagli ingredienti che compongono i nostri sali. Ad esempio, potresti immergerti in una vasca con sali profumati alla lavanda, e immediatamente sentiresti sciogliersi ogni tensione e stress che aggroviglia la tua mente.

Oppure, potresti scegliere dei sali da bagno energizzanti agli agrumi, alla menta o all’eucalipto, per iniziare la giornata con lo sprint giusto.

Qualunque sia la tua scelta, un bagno caldo e profumato può senz’altro aiutarti a rilassare i muscoli, concedendoti quell’attimo di relax di cui hai tanto bisogno.

Fisicamente parlando, i sali da bagno potrebbero anche riattivare la circolazione, alleviare la tensione, ridurre lo stress, eliminare le tossine e magari aiutarci ad avere una pelle più morbida e idratata.

Come usare i sali da bagno senza vasca?

Come dicevamo, se non hai a disposizione una vasca da bagno (ormai sono sempre più rare nelle nostre case), puoi sempre concederti un caldo e rilassante pediluvio con dei sali preparati proprio con le tue mani.

Se lo desideri, potresti anche usare i sali da bagno nella doccia, versandone una manciata sul fondo e lasciandoti avvolgere dal loro rigenerante profumo.

3 ricette per preparare i sali da bagno fai da te

Fonte: Pixabay

E a questo punto, non rimane che metterci all’opera. Per queste 3 ricette utilizzeremo del sale grosso integrale, sale Epsom, dell’Himalaya o del bicarbonato. Potresti sfruttare anche le proprietà benefiche del sale del Mar Morto, ma in assenza di questi ingredienti andrà benissimo anche il sale grosso da cucina.

Vediamo ora come si fanno i sali da bagno profumati.

Sali da bagno con sale grosso

Per questa prima ricetta utilizzeremo del sale marino grosso e grezzo, oli essenziali e glicerina. Se lo desideri, puoi aggiungere alla ricetta qualche goccia di colorante per alimenti, per rendere più briosi i tuoi sali.

Ingredienti

Sale Marino grezzo: 5 bicchieri

Glicerina liquida: un cucchiaio

Olio essenziale preferito: 8 gocce.

Procedimento

Per preparare questi sali, ti basterà versare il sale marino in una ciotola di vetro e unire il colorante alimentare. Mescola per bene in modo che i due ingredienti si uniformino, quindi aggiungi la glicerina. Continua a mescolare e lascia riposare per un intero giorno, in modo che i sali si asciughino per bene.

Una volta asciutti, potrai arricchire i tuoi sali con l’olio essenziale che preferisci. Mescola nuovamente e versa il tutto in una bustina di plastica con chiusura ermetica. Lascia riposare per alcuni giorni, in modo che i sali assorbano il profumo, dopodiché potrai usarli quando avverti il bisogno di un momento di benessere.

Sali da bagno fai da te con erbe aromatiche

La seconda ricetta è molto simile alla prima, ma in aggiunta utilizzeremo anche dei fiori profumati ed erbe aromatiche.

Dopo aver preparato i sali seguendo il procedimento della prima ricetta, aggiungi nella bustina anche qualche fiore di lavanda o delle erbette aromatiche energizzanti, ad esempio rosmarino, qualche fogliolina di menta, salvia, petali di rosa e gli aromi che più risvegliano i tuoi sensi.

Sali da bagno fai da te con bicarbonato

Infine, prepariamo dei sali utilizzando uno dei rimedi naturali più famosi e impiegati al mondo, il bicarbonato di sodio.

Ingredienti

Bicarbonato di sodio: 2 cucchiai

Sale Epsom: 2 bicchieri

Olio essenziale a scelta: 6-8 gocce

Se lo desideri, anche stavolta potrai aggiungere qualche goccia di colorante per alimenti.

Procedimento

In una ciotola versa il sale e il bicarbonato. Mescola per bene, lascia riposare per un giorno, dopodiché aggiungi il tuo olio essenziale preferito. Mescola, mescola, mescola, e lascia riposare i sali per alcune ore. Quando saranno ben asciutti, trasferiscili in un vasetto per pulito e utilizzali quando vuoi concederti un bagno di relax.