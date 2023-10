Come fare l’olio di noce in casa

Per preparare l'olio di noce fatto in casa, sgusciate le noci e frullatele fino ad ottenere una purea cremosa. Trasferitela in un sacchetto di mussola, strizzate per separare la parte liquida e trasferitela in un contenitore di vetro scuro per proteggerla dalla luce. L'olio di noce può essere utilizzato in cucina come condimento e nel campo della cosmetica per la salute (anche di pelle e capelli) grazie ai suoi acidi grassi essenziali e omega-3.

Tra i prodotti naturali, l’olio di noce rappresenta una grande risorsa: è apprezzato per il suo sapore unico e per i benefici che comporta, sia in ambito cosmetico che in quello della salute. Rappresenta un’alternativa all’olio d’oliva grazie al suo gusto versatile e ai numerosi usi in cucina che prevede. Forse non tutti lo sanno ma, oltre che acquistarlo, è possibile fare l’olio di noce in casa, e di seguito vi spieghiamo come.

Cos’è l’olio di noce?

L’olio di noce è, come è facile intuire, l’olio estratto dalle noci che, così come tutta la frutta secca, sono ricche di grassi. Oltre a costituire una prelibatezza in cucina, è un olio particolarmente sano in quanto tale tipologia di frutta è fonte di omega-3, vitamine liposolubili, vitamina E e vitamina K che, durante l’estrazione, non vengono minimamente perse. Grazie a tali caratteristiche nutrizionali, l’olio di noci svolge alcune preziose funzioni, come la protezione del cuore e la riduzione dell’infiammazione.

Come fare l’olio di noce in casa

Per ottenere l’olio in casa bisogna innanzitutto procurarsi delle noci nella quantità desiderata, purché sane, prive di imperfezioni e in ottimo stato; un frullatore ad alta potenza; una garza o un sacchetto di mussola; un contenitore di vetro scuro per conservare l’olio in modo ottimale.

Iniziate sgusciando le noci e rimuovendo accuratamente il guscio esterno. Iniziate a tritarle in un frullatore abbastanza potente. Non frullatele per troppo tempo alla volta per evitare che l’olio si separi troppo in fretta. Procedete a più riprese e con piccole quantità per non sovraccaricare il robot. Continuate a frullare fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Trasferite la purea ottenuta su della garza posta sopra ad un contenitore o direttamente all’interno di un sacchetto di mussola: stringetelo sopra una ciotola in modo che l’olio scoli naturalmente al suo interno. Non abbiate fretta: si tratta di un’operazione che richiedete tempo, quindi siate pazienti. Una volta terminato lo step precedente, versate quanto ottenuto in un contenitore di vetro scuro, che proteggerà al meglio l’olio dalla luce, quindi sigillatelo bene.

Quante noci ci vogliono per fare un litro di olio?

A questo punto, la domanda potrebbe sorgere spontanea: quante noci ci vogliono per fare un litro di olio? Il numero esatto naturalmente può variare in funzione della grandezza delle noci e del loro contenuto in olio. In generale, servono da 3 a 5 chili.

A cosa serve l’olio di noce?

I suoi usi sono tanti ed abbracciano diversi ambiti. In cucina, si presta come condimento ideale per insalate, verdure grigliate e piatti a base di pesce. A questi regala un sapore diverso dal solito, profondo. Può essere impiegato al posto dell’olio di oliva per realizzare il pesto di noci.

Oltre ai suoi usi culinari, tale ingrediente è noto per i suoi benefici per la salute. Può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna e a mantenere nella norma i livelli di zucchero nel sangue. Studi condotti in merito hanno stabilito come sia un buon rimedio naturale antiipertrigliceridemico. Per questo, promuove la salute del cuore. Dal punto di vista cosmetico, infine, migliora quella di pelle e capelli. In riferimento a questi ultimi, ne favorisce la ricrescita oltre a svolgere azione sebo-regolatrice.

In conclusione, l’olio di noce fatto in casa è una chicca che può essere facilmente preparata con le proprie mani. Con strumenti piuttosto comuni e giusto un po’ di pazienza, è possibile godere del suo ricco sapore e dei suoi benefici per la salute e la cura dei capelli.

