Che carattere hanno gli Alani?

Qual è il carattere degli Alani? Prima di prendere un cane di questa mole è bene assicurarsi di conoscere l'indole e il temperamento della razza. Ma ricordatevi sempre che il carattere non è tutto: molto dipende da come si socializza, si educa e addestra un cane. Perché in mani maldestre, anche il cane più buono del mondo può sviluppare problemi comportamentali

Chiamatelo Alano, Gran danese o Great Dane (quest’ultima la versione inglese del nome): stiamo parlando sempre di lui, una delle razze canine giganti per eccellenza. L’Alano è la razza n. 253 della FCI e fa parte dei cani molossoidi. Vista la sua imponenza, prima di prendere un cucciolo, è bene conoscere carattere, attitudini e temperamento di questa razza. Perché se è vero che un Alano può vivere in appartamento, ci va qualcuno che sappia comunque gestire i suoi possibili 90 kg di peso.

Qual è il carattere degli Alani?

Anche se l’Alano spesso è usato solo come cane da compagnia o come cane da esibizione, ecco che in realtà gli Alani sono stati usati anche come cani da guardia o da caccia. Di questo bisogna tenere conto quando se ne prende uno. Ci può essere qualche soggetto, infatti, che quando arrivano amici in visita o il postino, si ricorda di essere stato un cane da guardia.

Partiamo dall’Enci che ci fa sapere che l’Alano è un cane socievole, affettuoso e affezionato alla sua famiglia. Abbastanza riservato verso gli estranei, deve sempre essere sicuro di sé e non mostrare mai paura. Inoltre deve dimostrarsi docile, con alta resistenza alla provocazione e senza mani manifestare nessun comportamento aggressivo.

In effetti anche Mr Google, parlando del suo temperamento, utilizza termini come:

amichevole

riservato

gentile

fedele

confidente

affettuoso

Questa è la base dell’Alano, ma su questa base, poi, si innesta la selezione, la socializzazione, l’educazione e l’addestramento, variabili che possono modificare non sempre in meglio il suo carattere.

Se infatti l’Alano dovrebbe essere, almeno su carta, un cane equilibrato, tranquillo e socievole, purtroppo ecco che cani non socializzati ed educati bene, magari in mano a proprietari inesperti, possono diventare facilmente eccitabili e manifestare anche indesiderati tratti aggressivi che, in teoria, l’Alano non dovrebbe avere.

Come cane ha bisogno di tanto affetto e di stare insieme alla sua famiglia. A livello di morbosità è assai simile al Dobermann. Non è dunque un cane da tenere da solo in giardino tutto il giorno, ma necessità della compagnia della sua famiglia.

Nonostante la mole, è un perfetto cane da appartamento visto che ama poltrire ore e ore sul divano. Ha bisogno di fare esercizio fisico, ma è anche molto intelligente. Questo vuol dire che è capace di imparare rapidamente sia le buone che le cattive abitudini.

Sin da giovane ha bisogno di una mano ferma che gli impedisca di diventare eccessivamente esuberante e invadente.

Se non educato bene, può manifestare indesiderati tratti di aggressività. E visto che nessuno vuole avere a che fare con 90 kg di cane insicuro o aggressivo, soprattutto se siete alle prime armi con un Alano, chiedete aiuto a un educatore cinofilo.

A proposito: il carattere dell’Alano non varia a seconda del colore del mantello. Il carattere dell’Alano blu è esattamente uguale al carattere dell’Alano arlecchino.

Per chi è adatto un Alano?

Gli Alani non sono adatti a:

persone alle prime esperienze con i cani : troppo alto il rischio di compiere errori. Se proprio dovete prenderne uno, almeno abbiate l’onestà di chiedere supporto a un educatore cinofilo o a un veterinario comportamentalista sin da quando l’alano è cucciolo, in modo da evitare di compiere quegli errori che poi conducono a problemi comportamentali o a comportamenti indesiderati.

: troppo alto il rischio di compiere errori. Se proprio dovete prenderne uno, almeno abbiate l’onestà di chiedere supporto a un educatore cinofilo o a un veterinario comportamentalista sin da quando l’alano è cucciolo, in modo da evitare di compiere quegli errori che poi conducono a problemi comportamentali o a comportamenti indesiderati. famiglie con bambini piccoli: solo per un discorso di mole

anziani: anche qui è un problema di mole. Quando si prende un cane di grossa taglia bisogna anche considerare chi lo dovrà caricare e scaricare dalla macchina. E in caso di persone anziane o persone con problemi osteoarticolari è bene optare per qualcosa di più leggero e maneggevole

persone con auto piccole: se avete una Smart, non prendete l’Alano. Dove lo carichereste quando dovete portarlo in giro o dal veterinario?

persone che trascorrono troppe ore fuori casa: è un cane che ha bisogno di stare parecchio a contatto con la sua famiglia, troppe ore di solitudine ne rovinerebbero il carattere

Ricordatevi sempre, poi, quando andate a prendere un Alano in allevamento di chiedere:

il documento di applicazione di microchip già firmato e pronto per il passaggio di proprietà

il Pedigree , unico documento che sancisce che quel cane è veramente un Alano

, unico documento che sancisce che quel cane è veramente un Alano esenzione dei genitori da malattie come la displasia dell’anca, la displasia del gomito o la cardiomiopatia dilatativa

il carattere dei genitori per valutare che la selezione sia stata fatta non solo per quanto riguarda l’aspetto e la salute del cane, ma anche per quanto concerne il carattere

Fonti: