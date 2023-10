Perché il cane ha paura del temporale e come calmarlo

Cane che ha paura del temporale? I sintomi sono abbastanza chiari ed è possibile aiutarlo, ma bisogna procedere per tempo impostando un piano di desensibilizzazione insieme al proprio veterinario o a un veterinario comportamentalista. Ed è una cosa che richiederà un po' di tempo, non esiste la bacchetta magica per risolvere un problema comportamentale del genere

Prima di tutto: non tutti i cani hanno paura del temporale. La maggior parte dei cani ignora del tutto i temporali, limitandosi a sonnecchiare. Però se il cane ha paura del temporale è bene imparare a riconoscerne i sintomi in modo da provvedere a calmarlo il prima possibile. Inoltre è possibile intraprendere un percorso comportamentale per desensibilizzare il cane da questa fobia, ma è un lavoro che richiede tempo e pazienza.

Perché i cani hanno paura del temporale e sintomi

Il cane che ha paura del temporale tendenzialmente percepisce l’avvicinarsi dei tuoni molto prima di quando li sentiamo noi. Questo perché il suo udito è molto più fine del nostro. Inoltre il cane potrebbe avere paura non solo del tuono, ma anche del rumore forte del vento, del rumore della pioggia troppo intenso, della luce improvvisa dei lampi o anche degli odori forti che il vento porta con sé.

Considerate che poi i cani possono captare anche i cambiamenti nella pressione dell’aria che preannunciano l’arrivo di un temporale. Questo fa sì che entrino in allarme molto prima rispetto a quando arriva il temporale vero e proprio.

Cani che hanno paura dei temporali, poi, possono avere paura anche dei fuochi d’artificio o dei colpi di arma da fuoco. I cani possono avere paura dei temporali perché i tuoni sono troppo forti, perché non sanno come reagire ad essi o anche a causa di brutte esperienze con rumori del genere.

Puoi capire che il tuo cane ha paura dei tuoni e dei temporali se noti questi sintomi:

trema in maniera più o meno intensa

in maniera più o meno intensa cerca di nascondersi sotto i mobili o sotto il letto

diventa sempre più irrequieto e nervoso

comincia ad abbaiare senza apparente motivo

cammina su e giù, senza trovare pace

ansima

tachipnea

tachicardia

Cani anziani, magari con patologie cardiache o particolari problemi di ansia, potrebbero avere così tanta paura durante un temporale da manifestare aritmie improvvise anche potenzialmente mortali.

Come calmare il cane che ha paura del temporale?

Calmare un cane che ha paura dei temporali non è sempre semplice. Ci sono anche cani che quando sono così spaventati potrebbero mordere per la paura se non li si approccia con calma e nel modo corretto.

Quello che si può fare è:

rimanere calmi e mostrarsi tranquilli, senza alzare la voce per non creare ancora più ansia nel cane

avere l’accortezza di creare uno spazio tranquillo e sicuro dove il cane possa rifugiarsi

non cercare di trascinare il cane lontano dal suo posto sicuro

sedersi vicino a lui e leggerlo o guardare il cellulare manifestando tranquillità

far sentire la propria presenza, calmando il cane accarezzandolo , ma senza trasmettergli ansia (è vero che accarezzare il cane quando ha paura potrebbe rinforzare la fobia, ma dipende anche da come viene fatto e da cosa trasmettiamo al cane con quelle carezze)

, ma senza trasmettergli ansia (è vero che potrebbe rinforzare la fobia, ma dipende anche da come viene fatto e da cosa trasmettiamo al cane con quelle carezze) accendere la TV o la radio, in modo da coprire i rumori del temporale

parlarli in maniera tranquilla e rilassante

tirare le tende e chiudere porte e finestre

Questo è quello che potete fare nell’immediato. Perché in realtà, trattandosi di una fobia, è possibile agire tramite una terapia comportamentale. Non è sempre così matematico che funzioni, ma si deve tentare. La terapia di desensibilizzazione può essere instaurata insieme al vostro veterinario o a un veterinario comportamentalista e consiste nell’insegnare al cane a non aver più paura del rumore dei tuoni.

E i farmaci direte voi? Beh, non sono la panacea per tutti i mali. Esistono dei farmaci che però non eliminano la paura, ma mascherano i sintomi. Se non si agisce lavorando sulla paura, la fobia rimarrà lì dove è. I farmaci al massimo possono rendere il cane più recettivo alla terapia comportamentale.

Questo tipo di terapia ovviamente richiede diverso tempo. Questo è importante sottolinearlo perché la medesima terapia viene messa in atto nei confronti dei cani che hanno paura dei fuochi d’artificio o dei botti di Capodanno. Tuttavia, volendoci del tempo, non si può pretendere che il 31 dicembre il veterinario riesca a risolvere magicamente un problema di fobia di questo tipo che magari va avanti da anno. Avete tutto il tempo necessario durante l’anno per pensare di contattare un veterinario comportamentalista, non aspettate sempre l’ultimo minuto pretendendo che altri risolvano tutti i vostri problemi in un battito di ciblia.

