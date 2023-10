Dieta casalinga cane: esempi di ricette e dosi consigliate

Cosa implica preparare una dieta casalinga per il cane? Non certo solo mescolare un po' di carne e pasta insieme. E non vuole neanche dire prendere una scatoletta per cani e mescolarla con del riso soffiato o dare al cane degli avanzi da tavola. Fare una dieta casalinga bilanciata per il cane implica molto di più

Quando si parla di dieta casalinga per il cane in molti si confondono. Pensano che mescolare nella ciotola del cibo un po’ di carne, di pasta e ben che vada qualche verdura corrisponda a una dieta casalinga. Non è proprio così. Una dieta del genere va bene nelle emergenze per qualche giorno, ma sul lungo periodo ha bisogno di essere bilanciata. E per farlo è necessario consultare il veterinario o un nutrizionista veterinario. Bisogna infatti bilanciare non solo proteine, carboidrati e lipidi, ma valutare anche i livelli di fibra, vitamine, minerali e acidi grassi della razione.

Dieta casalinga cane: quali ingredienti usare?

I fabbisogno nutrizionali di un cane dipendono dall’età, dalla taglia, dalle dimensioni, dalla salute, dallo stile di vita e dal particolare momento della sua vita (per esempio cagne in gestazione o in allattamento, cani da lavoro, cani in allenamento possono avere fabbisogni nutrizionali modificati).

Molti veterinari sconsigliano di fare una dieta casalinga per il cane quando ha meno di un anno di età in quanto è difficile bilanciare il giusto quantitativo di calcio e fosforo necessario per una dieta in un cucciolo. Se proprio la si vuole fare, bisogna per forza contattare un veterinario nutrizionista fissando un piano di appuntamenti perché man mano che il cucciolo crescerà le sue esigenze nutrizionali cambieranno.

In generale in una dieta del cane devono essere presenti:

proteine : ricche di aminoacidi essenziali e facili da digerire e assimilare. Fra le fonti proteiche ricordiamo la carne di pollo, manzo, tacchino, maiale, agnello e pesce. Per quanto riguarda le proteine vegetali, non sono sufficienti per il cane a causa della minor biodisponibilità e della minor presenza di aminoacidi essenziali

: ricche di aminoacidi essenziali e facili da digerire e assimilare. Fra le fonti proteiche ricordiamo la carne di pollo, manzo, tacchino, maiale, agnello e pesce. Per quanto riguarda le proteine vegetali, non sono sufficienti per il cane a causa della minor biodisponibilità e della minor presenza di aminoacidi essenziali carboidrati : qui rientrano zuccheri e amidi. In generale le principali fonti usate sono la pasta, il riso, la farina da polenta, la farina d’avena, la quinoa, le patate o il cous cous

: qui rientrano zuccheri e amidi. In generale le principali fonti usate sono la pasta, il riso, la farina da polenta, la farina d’avena, la quinoa, le patate o il cous cous grassi : in generale sono presenti nella carne che mangiano, ma è necessaria un’integrazione o con olio di pesce o con oli vegetali (di semi, arachidi, mais, girasole, lino o cocco)

: in generale sono presenti nella carne che mangiano, ma è necessaria un’integrazione o con olio di pesce o con oli vegetali (di semi, arachidi, mais, girasole, lino o cocco) fibre : necessarie per il funzionamento dell’intestino. Fonti di fibre per i cani sono le carote, le zucchine, il finocchio, il sedano, la zucca, il riso integrale o anche i semi di lino

: necessarie per il funzionamento dell’intestino. Fonti di fibre per i cani sono le carote, le zucchine, il finocchio, il sedano, la zucca, il riso integrale o anche i semi di lino vitamine : le vitamine sono essenziali per il cane. La vitamina A la si può trovare in carote e zucche, le vitamine del gruppo B nel fegato, nei cereali integrati o nelle verdure a foglia verde, la vitamina C in frutta e verdura, la vitamina D nel fegato, nel pesce e nel manzo, la vitamina E nelle verdure a foglia verde, nel fegato, nella crusca e negli oli vegetali, la vitamina K in pesce, verdure a foglia verde e pesce e la colina nel fegato, nel pesce, nelle uova e nella carne

: le vitamine sono essenziali per il cane. La vitamina A la si può trovare in carote e zucche, le vitamine del gruppo B nel fegato, nei cereali integrati o nelle verdure a foglia verde, la vitamina C in frutta e verdura, la vitamina D nel fegato, nel pesce e nel manzo, la vitamina E nelle verdure a foglia verde, nel fegato, nella crusca e negli oli vegetali, la vitamina K in pesce, verdure a foglia verde e pesce e la colina nel fegato, nel pesce, nelle uova e nella carne minerali : altrettanto fondamentali sono calcio, magnesio, zolfo, ferro, iodio, zinco, selenio e rame

: altrettanto fondamentali sono calcio, magnesio, zolfo, ferro, iodio, zinco, selenio e rame acqua: sempre fresca a disposizione

Capirete bene che bilanciare tutto ciò non è semplice. Bisogna considerare i fabbisogni nutrizionali del singolo cane in quel momento per capire come unire tutti gli ingredienti di cui il cane necessita. Inoltre molto spesso il veterinario nutrizionista, oltre a bilanciare la razione, provvederà a prescrivere anche degli integratori per fornire al cane quei nutrienti di cui la sua dieta necessita.

Non è certo un caso che molti studi abbiano dimostrato come le diete casalinghe siano spesso carenti di acidi grassi, vitamine e minerali, conducendo a pericolose carenze (o eccessi talvolta) sul lungo periodo.

Esempi di dieta casalinga per il cane

Un esempio di dieta casalinga per un cane di 10 kg prevede di mescolare insieme 300 grammi di carne di manzo o di pollo, 100 grammi di cous cous, 100 grammi di verdure (fra carote, zucchine o finocchi), aggiungendo al tutto dell’olio di semi di girasole (o di lino o cocco se il cane necessita di maggiore integrazione per la cute). Inoltre bisognerebbe aggiungere anche un integratore per cani.

Ma questo è solo un esempio. Questo perché, a meno di particolari allergie alimentari o intolleranze, ecco che per variare la dieta sarà possibile a volte cambiare la carne di pollo o manzo con quella di agnello o pesce, aggiungendo alla razione un paio di volte a settimana della ricotta o dei fiocchi di latte e delle uova (il bianco sempre cotto, il rosso anche un po’ più crudo).

Quindi se ho un cane di 5 kg, di 10 kg, di 15 kg, di 17 kg, di 20 kg o di 25 kg basta fare una proporzione con le dosi? Assolutamente no. Questo perché nel computo bisogna considerare che un cane di piccola, media e grossa taglia ha fabbisogno nutrizionali diversi che vanno tenuti in considerazione.

Una ricetta per cani deve contenere:

proteine: per un 40-50% (per alcuni anche il 60%). La carne scelta non deve essere troppo magra perché serve a fornire anche i grassi di cui il cane ha bisogno. La carne di manzo, se di buona qualità, può essere somministrata cruda, anche se è sempre preferibile darle una sbollentata. La carne di pollame, di pesce o maiale deve essere rigorosamente cotta. Le uova possono essere date un paio di volte a settimana, con il tuorlo crudo e l’albume cotto. Come formaggi si possono dare ricotta, yogurt o fiocchi di latte. Come olio si può usare l’olio di pesce o anche olio di arachidi, di semi, di mais, di girasole, di lino o di cocco

si può usare l’olio di pesce o anche olio di arachidi, di semi, di mais, di girasole, di lino o di cocco carboidrati: per un 20-40% (i valori più alti si riferiscono a cani che fanno tanta attività sportiva o cagne in allattamento). Rientrano in questa categoria i cereali, la pasta, il riso (meglio evitare il riso soffiato), il cous cous o la farina di mais

verdure: può essere data per il 10-20% della razione del pasto. Come verdure si possono dare carote, zucchine, finocchio, sedano, zucca o fagiolini

frutta: con parsimonia

Quali sono le dosi per la dieta casalinga dei cani?

Anche per le dosi in una dieta casalinga per il cane si trovano indicazioni diverse. Indicazioni generiche come il 2-4% del peso del cane o di 30-40 grammi per chilo di peso al giorno sono di massima perché per una dieta bilanciata bisogna tenere conto anche di altri fattori.

Per esempio per un cane adulto servono 12-20 grammi di proteine per ogni kg di peso al giorno. Tuttavia la cifra sale a 30 grammi per chilo nei cuccioli o nelle femmine in gravidanza o allattamento, scendendo a 8-12 grammi per chilo di peso negli anziani. C’è chi poi sostiene che bisognerebbe dare la medesima quantità di carboidrati della carne. Per altri bisognerebbe dare una percentuale leggermente maggiore di proteine rispetto ai carboidrati.

Anche per le verdure l’indicazione di 10-20 grammi per kg di peso al giorno dipende dallo stato di salute del cane. Soggetti obesi magari necessitano di dosi maggiori.

Fonti: