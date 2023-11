Perché i cani ululano?

Perché i cani ululano? L'ululato del cane può avere significati diversi, ma non dimentichiamoci mai che comunque il cane discende dal lupo, per cui ha ereditato la maggior parte dei suoi comportamenti naturali. Ululare è una forma di comunicazione verbale, anche se è vero che ci sono cani che ululano di più e cani che ululano di meno

Perché i cani ululano? Perché sono canini e perché discendono dai lupi. Alcuni dei comportamenti ancestrali del lupo sono rimasti anche nel cane, anzi, ululare fa parte del normale etogramma del cane. Per il cane è un comportamento perfettamente normale quello di ululare. Il fatto che a volte non rinforziamo accidentalmente questo atteggiamento e il cane cominci a ululare un po’ troppo, è un problema del tutto nostro. Bisogna però dire che ci sono alcuni cani che ululano più degli altri, alcuni anche molto a lungo e con tonalità decisamente più intense.

Fondamentalmente i lupi ululavano nelle foreste in modo da segnalare agli altri membri del branco la loro posizione e per tenere alla larga eventuali intrusi dal loro territorio. E i cani fanno più o meno lo stesso.

Perché i cani ululano: alcune cause

Questi sono alcuni dei motivi per cui i cani ululano:

: a volte ci sono cani che ululano dal dolore quando sono feriti cane che ulula quando trova qualcosa di suo gradimento: sempre retaggio del lupo che ulula quando ormai ha catturato la preda. Il cane potrebbe farlo per segnalare che ha scoperto qualcosa di interessante per lui

A proposito: in alcune culture e antiche superstizioni sostengono che il cane che ulula porti male. Anzi: che presagisse la morte. Questo perché da sempre i cani sono considerati i migliori amici dell’uomo. Inoltre, nelle antiche culture, si pensava che i cani potessero prevedere la morte. Da qui la credenza secondo la quale i cani ululassero per avvisare i loro umani che la morte era vicina.

Cosa fare quando il cane ulula?

Cosa fare quando il cane ulula? In teoria nulla: è un suo comportamento naturale. Così come noi a volte urliamo e gridiamo, loro ululano. Se si prende un cane bisogna mettere in conto il fatto che ululare è per lui un comportamento assolutamente naturale.

Se però il cane ulula troppo perché, accidentalmente, abbiamo rinforzato questo suo atteggiamento (magari prestandogli attenzione quando ululava, anche solo dicendogli “Smettila di ululare”), ecco che in attesa di contattare un veterinario comportamentalista per valutare come procedere, potete iniziare a:

non dare attenzioni al cane quando ulula , quindi evitate di continuare a urlargli di “smetterla” (anche perché è come cercare di far smettere qualcuno di gridare, gridandogli a nostra volta contro)

, quindi evitate di continuare a urlargli di “smetterla” (anche perché è come cercare di far smettere qualcuno di gridare, gridandogli a nostra volta contro) fare un rumore improvviso, senza farsi vedere, in modo da attirare l’attenzione del cane e farlo smettere di ululare in quanto si è distratto. A quel punto farlo venire verso di noi, fargli fare il Seduto e dargli un premio, in modo che capisca che viene premiato con attenzioni non quando ulula, ma quando non lo fa

