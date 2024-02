Viaggi di Pasqua: 4 mete eco sostenibili da vedere in 5 giorni

Ti domandi dove andare per le vacanze di Pasqua? In vista del weekend lungo, potresti concederti una vacanza eco-sostenibile tra natura, arte e tradizione. Dalla Spagna alla Sicilia, sono tante le destinazioni green perfette per celebrare la Pasqua in modo alternativo.

Mancano pochissime settimane alle vacanze pasquali. Quest’anno, infatti, la Pasqua cadrà il 31 Marzo, e in vista dell’attesissimo “weekend lungo” non vediamo l’ora di visitare alcune delle mete più suggestive d’Europa e organizzare viaggi di Pasqua eco sostenibili. In questa speciale occasione, abbiamo dunque pensato di raccogliere alcune idee per dar vita al perfetto itinerario di viaggio (rigorosamente eco-friendly, è chiaro).

Oltre alle più famose e gettonate città europee, durante le vacanze pasquali meritano senz’altro una capatina anche alcune delle più belle città e Paesi d’Italia.

Ma bando agli indugi, abbiamo una vacanza da organizzare! Vediamo quali sono le destinazioni eco sostenibili più belle per il nostro viaggio di Pasqua.

Viaggi di Pasqua: le mete eco sostenibili più belle da visitare

Dal momento che avremo a disposizione circa 5 giorni di vacanza (giorno più giorno meno), abbiamo deciso di selezionare delle mete che non ci costringano a trascorrere metà parte del viaggio in aereo, in auto o in treno.

Se poi hai a disposizione qualche giorno in più, potresti optare per una meta distante, come il Costa Rica, l’Islanda e altre delle mete di viaggio eco-friendly e sostenibili.

In caso contrario, non c’è nessun problema. Dalla Sicilia alla Francia, passando per la Spagna e la Sardegna, l’Europa ha da offrire alcune località semplicemente straordinarie. Vediamo quali sono le destinazioni ideali da visitare in questo periodo dell’anno.

Vacanza di Pasqua in Spagna

Tra le mete europee da visitare a Pasqua spicca senz’altro la Spagna, con le sue città come Gijón e Girona, destinazioni ricche di natura, cultura, storia e arte.

Oltre a immergerti nella bellezza di alcuni dei più famosi Parchi naturali e delle più belle opere artistiche, in Spagna potrai partecipare anche alle celebrazioni della “Semana Santa”.

Da Valencia a Siviglia, passando per Malaga e Granada, potrai prendere parte ad alcuni dei riti ed eventi più spettacolari, che non mancheranno di conquistarti.

Fonte: iStock

Viaggi di Pasqua eco sostenibili sul lago di Garda

Torniamo tra i confini nazionali, e scopriamo alcune delle mete più suggestive e sostenibili dove trascorrere le vacanze di Pasqua.

Una tra tutte è il Lago di Garda, dove potrai rilassarti tra itinerari eno-gastronimici, passeggiate tra giardini e vigneti, splendidi paesaggi, giri in barca e tesori culturali e naturalistici mozzafiato.

Pasqua eco-friendly tra i paesaggi della Sardegna

Dal Lago di Garda ci spostiamo in un’altra meta sostenibile per le vacanze pasquali, vale a dire la Sardegna. Tra parchi nazionali (la Regione accoglie i parchi dell’Asinara, il Parco nazionale arcipelago della Maddalena e quello del golfo di Orosei e del Gennargentu) e la ricchissima biodiversità, questa Regione è la meta ideale dove trascorrere un weekend lungo in mezzo al verde.

Peraltro, proprio in Sardegna potrai assistere ad alcuni degli eventi più suggestivi in vista della Pasqua, come i riti della Settimana Santa di Iglesias o la celebre Settimana Santa di Castelsardo.

Pasqua in Sicilia, tra tradizione e natura

Per finire, la Sicilia rappresenta senz’altro la meta ideale dove trascorrere la tua vacanza sostenibile durante il weekend di Pasqua.

Oltre a visitare alcune delle aree naturali più belle (in questo periodo dell’anno potresti vedere da vicino gli uccelli migratori della riserva di Vendicari), potrai immergerti nel fascino dei festeggiamenti pasquali.

A Palermo, ad esempio, durante la giornata del Venerdì Santo si terranno processioni, rievocazioni e celebrazioni per le strade del centro storico.