La data in cui cade la Pasqua è calcolata in base al calendario lunare. La festività ricorre la prima domenica dopo la prima Luna piena a seguito dell'equinozio di primavera. Questo sistema di calcolo, è stato stabilito nel corso del Concilio di Nicea del 325 d.C. e, in base ad esso, la data della festa può variare ogni anno nell'arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile.

Non manca tantissimo a Pasqua 2024, che quest’anno (per chi si chieda che giorno è) cadrà – seppur per un pelo – nel mese di marzo. Già, perché a differenza di Natale, quella che rientra tra le festività più importanti nel calendario cristiano, e che viene celebrata in tantissimi paesi del mondo per commemorare la risurrezione di Gesù Cristo, non si festeggia sempre lo stesso giorno. Esiste un calcolo da fare per determinarne la data. In questo articolo vi spieghiamo quale, e rispondiamo ad alcune delle più comuni domande in merito. Come “perché il giorno di Pasqua cambia sempre” e “perché la Pasqua si calcola con la luna”.

Che giorno è Pasqua

Come si fa a calcolare la data della Pasqua? Questa viene stabilita sulla base di un calcolo fatto a partire dal calendario lunare e dall’equinozio di primavera.

Equinozio di primavera

L’equinozio di primavera è il momento – durante l’anno – nel quale il Sole attraversa il piano dell’equatore terrestre, portando il giorno e la notte a essere approssimativamente della stessa durata in tutta la Terra. Si verifica intorno al 20 o 21 marzo nell’emisfero settentrionale, e al 22 o 23 settembre nell’emisfero meridionale. L’equinozio di primavera segna l’inizio di questa stagione nel primo, e l’inizio dell’autunno nel secondo.

Calendario lunare

Il calendario lunare, che è un tipo di calendario utilizzato storicamente presso diverse popolazioni, è un sistema di datazione che si basa sul ciclo delle fasi lunari. Vi si ricorreva per regolamentare le attività agricole, religiose e culturali in quanto, come noto, le fasi lunari influenzano il clima, le maree ed altri aspetti della vita quotidiana. In questo calendario, il tempo è diviso in mesi lunari, i cui inizi sono determinati dalle fasi della Luna, come la Luna nuova e la Luna piena. Ogni mese sinodico dura approssimativamente 29,5 giorni. Il perché del legame tra la festa ed il calendario lunare risiede nel fatto che la Pasqua cristiana deriva da quella ebraica, la cosiddetta Pèsach (o Pesah) che, più che la risurrezione di Gesù, commemora la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù e l’esodo dall’Egitto verso la Terra Promessa.

Perché la Pasqua viene sempre di domenica?

Tutt’oggi, gli ebrei celebrano la Pasqua il quattordicesimo giorno del mese nissàn (il settimo mese del calendario ebraico compreso nel periodo tra marzo e aprile). Fino al II secolo, i cristiani ritenevano che quel giorno corrispondesse al giorno della morte di Gesù (così come riportato da san Giovanni Evangelista). Successivamente, a seguito del concilio di Nicea che avvenne nel 325 d.c., venne stabilito che la data della Pasqua dovesse cadere la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. E da allora così è.

Come si calcola la Pasqua

Bene, volendo fare un esempio pratico, la festività cade la domenica successiva al primo plenilunio che si verifica dopo l’equinozio di primavera, che generalmente avviene il 20 o il 21 marzo. Però, per comodità, la chiesa lo fa coincidere con il 21. La Pasqua, di conseguenza, potrà cadere nell’arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. C’è un modo per definire la Pasqua che ricade nella prima parte di tale periodo, ovvero Pasqua bassa (è tale quando si festeggia entro il 2 aprile). Nel caso in cui cada tra il 3 ed il 13 aprile viene definita media. Alta è invece quando rientra tra il 14 e il 25.

Mettiamo caso che la luna piena coincida con il 21 marzo (equinozio di primavera), e che questo cada di sabato. In questo specifico caso la festività cadrà il giorno successivo. Ma nel caso in cui il plenilunio avvenga il giorno precedente all’equinozio di primavera, allora bisognerà aspettare che si verifichi il successivo, 29 giorni dopo. In questo caso saremmo arrivati al 18 aprile. Qualora si tratti di una domenica, si dovrà attendere ancora una settimana, ovvero la domenica successiva. Così, il giorno di Pasqua sarebbe il 25 aprile.

In che giorno cadrà Pasqua nel 2024?

Appurato come si determina il giorno di Pasqua, non resta che rispondere all’ultima domanda, ovvero in che giorno cadrà nel 2024? Bene, detto come il complesso sistema di calcolo assicura che la festività non cada mai prima del 22 marzo o dopo il 25 aprile, quella di quest’anno è prevista per il 31 marzo. Cadendo entro il 2 aprile, sarà una Pasqua bassa.

Vi lasciamo con una curiosità. Sapete in che anno è stata la Pasqua più alta? Si è verificata nel 1886 e nel 1943, quando è caduta il 25 aprile. Per la prossima dovremo attendere il 2038.



