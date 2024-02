Parchi nazionali italiani: quali sono e dove trovarli

L'Italia è un Paese che trabocca di biodiversità e natura. Qui puoi trovare aree protette, ecosistemi intatti da tutelare e preservare per le future generazioni. Ma quali sono e dove si trovano i più bei Parchi nazionali italiani?

Quali e quanti sono i parchi nazionali italiani, e dove si trovano? L’Italia è un Paese traboccante di meraviglie naturali d’ogni genere. La biodiversità animale e vegetale che caratterizza lo Stivale suscita sempre ammirazione, sia dentro che fuori dai confini nazionali.

Non a caso, sono 3 milioni gli ettari di territorio protetti nel nostro Paese, e 871 le aree naturali tutelate a livello statale. Ma sai quanti sono effettivamente i parchi nazionali in Italia?

In questo articolo faremo un viaggio alla scoperta dei parchi italiani più belli: dal Gran Paradiso fino al parco di Pantelleria, vediamo quali sono le aree protette più importanti in Italia.

Parco nazionale: definizione e caratteristiche

Prima di vedere quali sono i principali parchi nazionali italiani, bisognerà capire cosa si intende per “parco nazionale”.

Con questo termine si indica un’area (che può essere terrestre, marina, fluviale o lacustre) che merita l’intervento dello Stato affinché possa mantenersi intatta, per il bene delle generazioni presenti e di quelle future.

Si tratta di aree che contengono uno o più ecosistemi rimasti intatti. Rientrano nella definizione di “parco nazionale”, però, anche gli ecosistemi parzialmente alterati dalle attività umane, al cui interno vi siano delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche o biologiche di notevole importanza dal punto di vista educativo, naturalistico, scientifico, culturale o anche estetico e ricreativo.

Quali e quanti sono i parchi nazionali italiani?

Ora che conosciamo la definizione di Parco Nazionale, rispondiamo alla nostra domanda: quanti e quali sono i parchi nazionali italiani più importanti?

Nel nostro Paese si contano 24 Parchi Nazionali, che coprono poco meno del 5% del territorio.

Buona parte di queste oasi verdi si trova in Toscana, nel Lazio, in Abruzzo, in Calabria e in Sardegna.

La lista dei parchi nazionali italiani

Vediamo insieme quali sono:

I primati dei Parchi nazionali italiani

Da Nord a Sud, sono numerosissime le aree naturali protette nel nostro Paese. Per chi si stesse chiedendo qual è il parco più bello d’Italia, beh, la risposta è senz’altro molto soggettiva, ma sembra che molti turisti (nostrani e stranieri) apprezzino soprattutto il Parco Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d’Aosta, un’area protetta che trabocca di biodiversità. Peraltro, proprio il Gran Paradiso è anche il più antico Parco Nazionale italiano, fondato nel lontano 1922.

Se, invece, vuoi sapere qual è il più grande parco nazionale del nostro Paese in assoluto, questo primato spetta di diritto al Parco nazionale dello Stelvio. Pensa che questo luogo copre un territorio di ben 24 Comuni e 4 Province! Più a sud, invece, troviamo il più “giovane” parco dello Stivale, il Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria. La regione, caratterizzata da una densa macchia mediterranea, è stata istituita area protetta solo nel 2016.

Sul sito ufficiale del Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) puoi trovare la lista e la mappa dei parchi nazionali italiani, insieme ai siti ufficiali di ciascuno di essi. Non ti rimane che scegliere la meta per la tua prossima vacanza in mezzo al verde!

