Verdure autunnali: elenco ed idee per mangiarle

Zucca e carote possono essere trasformate in contorni, purè o torte. Cavoli e cavolfiori si prestano ad essere gratinati o a diventare zuppe e polpette. Le barbabietole sono ottime in insalate o zuppe fredde I funghi sono perfetti nei primi piatti a base di pasta o nei risotti. Il sedano rapa merita molta più attenzione: si può cuocere al forno o farne delle cotolette. Parola d'ordine: sperimentare!

Fonte immagine: Pixabay

Quali ortaggi si trovano in autunno? Che verdure ci sono in novembre? Se ve lo state chiedendo, sappiate che anche durante tale stagione la natura ci regala una varietà di alimenti deliziosi e nutrienti che possono arricchire la nostra dieta in modo sano ed appagante. Ma di quali si tratta? E come cucinarli? Di seguito trovate un elenco delle verdure autunnali ed una serie di sfiziose idee per mangiarle. Prendete nota.

Fonte: Pixabay

Verdure autunnali: elenco

In un elenco delle verdure autunnali che si rispetti, non possono mancare:

Zucca : autentica regina dell’autunno, ricca di vitamina A, vitamina C e potassio, versatile in quanto può essere utilizzata in tantissime preparazioni e ottima anche per chi è a dieta.

: autentica regina dell’autunno, ricca di vitamina A, vitamina C e potassio, versatile in quanto può essere utilizzata in tantissime preparazioni e ottima anche per chi è a dieta. Cavoli e cavolfiori . Appartiene a tali categorie una nutrita serie di ortaggi. Tutti accomunati dagli interessanti valori nutrizionali e benefici per la salute (in particolare quelli anti cancro). Il cavolo riccio, il cavolo nero, la verza, il cappuccio nelle sue diverse varianti di colore. Ed ancora il cavolfiore.

. Appartiene a tali categorie una nutrita serie di ortaggi. Tutti accomunati dagli interessanti valori nutrizionali e benefici per la salute (in particolare quelli anti cancro). Il cavolo riccio, il cavolo nero, la verza, il cappuccio nelle sue diverse varianti di colore. Ed ancora il cavolfiore. Carote . Le carote sono disponibili tutto l’anno ma sono particolarmente dolci e saporite in autunno. Povere di calorie, se inserite nell’alimentazione apportano interessanti quantità di antiossidanti, vitamine e fibre.

. Le carote sono disponibili tutto l’anno ma sono particolarmente dolci e saporite in autunno. Povere di calorie, se inserite nell’alimentazione apportano interessanti quantità di antiossidanti, vitamine e fibre. Patate . Sono un alimento comfort per eccellenza. In realtà sono reperibili sul mercato tutto l’anno, e per questo rientrano in questo elenco. Tra le virtù di tali ortaggi il fatto di favorire il buon funzionamento dell’intestino e del metabolismo.

. Sono un alimento comfort per eccellenza. In realtà sono reperibili sul mercato tutto l’anno, e per questo rientrano in questo elenco. Tra le virtù di tali ortaggi il fatto di favorire il buon funzionamento dell’intestino e del metabolismo. Barbabietole : questi ortaggi colorano l’autunno con le loro tipiche tonalità, il loro periodo di raccolta è compreso tra agosto e febbraio. Oltre ad essere una fonte di ferro, vantano qualità depurative, rinfrescanti e remineralizzanti.

: questi ortaggi colorano l’autunno con le loro tipiche tonalità, il loro periodo di raccolta è compreso tra agosto e febbraio. Oltre ad essere una fonte di ferro, vantano qualità depurative, rinfrescanti e remineralizzanti. Broccoli . Ricchi di vitamina C, fibra e antiossidanti, contengono molecole dall’azione antitumorale, favoriscono una buona coagulabilità del sangue e il buon funzionamento del metabolismo.

. Ricchi di vitamina C, fibra e antiossidanti, contengono molecole dall’azione antitumorale, favoriscono una buona coagulabilità del sangue e il buon funzionamento del metabolismo. Funghi . I loro valori nutrizionali variano in base alla specie, ma se una cosa è certa, è che tali alimenti vantano numerose proprietà. Tra queste rientrano il benessere intestinale per via del loro contenuto di fibre e il contenuto di proteine dall’elevato valore biologico.

. I loro valori nutrizionali variano in base alla specie, ma se una cosa è certa, è che tali alimenti vantano numerose proprietà. Tra queste rientrano il benessere intestinale per via del loro contenuto di fibre e il contenuto di proteine dall’elevato valore biologico. Sedano Rapa . E’ un ortaggio spesso trascurato ma versatile. Così come il sedano, spicca per le proprietà diuretiche, antinfiammatorie e disintossicanti. Inoltre, aumenta il senso di sazietà e a ridurre colesterolo e trigliceridi nel sangue.

. E’ un ortaggio spesso trascurato ma versatile. Così come il sedano, spicca per le proprietà diuretiche, antinfiammatorie e disintossicanti. Inoltre, aumenta il senso di sazietà e a ridurre colesterolo e trigliceridi nel sangue. Radicchio . E’ una verdura amarognola e croccante che trova ampio spazio in tavola nelle stagioni fredde. E’ ricco di acqua e fibre, povero di sodio e annovera, tra le proprie, virtù depurative e diuretiche. Aumenta inoltre il senso di sazietà, qualità utile per chi stia cercando di perdere peso.

. E’ una verdura amarognola e croccante che trova ampio spazio in tavola nelle stagioni fredde. E’ ricco di acqua e fibre, povero di sodio e annovera, tra le proprie, virtù depurative e diuretiche. Aumenta inoltre il senso di sazietà, qualità utile per chi stia cercando di perdere peso. Spinaci. Sono di stagione nel periodo compreso tra settembre e maggio. Favoriscono la regolarità intestinale, sono un’ottima fonte di ferro e rafforzano le difese immunitarie.

Fonte: Pixabay

Verdure autunnali: ricette e idee

Se le zucche possono essere trasformate in zuppe cremose (provate la vellutata light), contorni croccanti (come la zucca al forno gratinata) purè o torte profumate, sono altrettanto ottime grigliate, arrostite o usate come ripieno per ravioli. Cavoli e cavolfiori possono essere gratinati o trasformati in corroboranti sformati e minestre. O in ricette creative ed accattivanti come la pizza vegana e le polpette. Provate a preparare una deliziosa insalata di cavolo con mela, noci e un condimento a base di senape.

Le carote possono diventare insalate croccanti o contorni caramellati. Potete gustarle crude come snack o usarle in zuppe, stufati e piatti al forno. Preparate delle carote al forno con miele e timo per un contorno super aromatico. Le barbabietole possono essere cotte e servite in insalate o zuppe fredde. I funghi possono arricchire risotti o piatti a base di pasta. Il sedano rapa può essere utilizzato in stufati o purè. Sbucciatelo, tagliatelo a dadini e utilizzatelo per realizzare zuppe o per dare vita ad una deliziosa crema profumata alla noce moscata. Le cipolle possono essere caramellate o trasformate in saporite marmellate. Il radicchio si può cuocere al forno o usare come base per dei risi e risotti niente male. Provatelo in un’insalata con noci, gorgonzola e una vinaigrette al miele.

Gli spinaci si prestano a insalate (provateli con formaggio di capra, noci e lamponi), a contorni o al ripieno della pasta fresca e delle torte salate. Le patate, ancora, possono essere usate per preparare purè cremosi, contorni al forno con rosmarino e aglio o semplicemente delle croccanti chips. I broccoli sono buoni in tutte le salse: fate una semplice cottura a vapore e conditeli con olio d’oliva e succo di limone. Oppure aggiungeteli a una pasta con aglio, olio, peperoncino e acciughe sottolio per un piatto piccante e saporito. Infine, provateli in ricette alternative come il farro ai broccoletti e olive piccanti.