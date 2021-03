Purè di patate senza latte e burro: ricetta vegan e light

Fonte immagine: Small portion of Mashed Potatoes via Shutterstock

Purè di patate senza latte e burro: ricetta per un contorno vegano saporito e light, privo di derivati animali.

Parliamo di: Ricette vegane

Il purè di patate senza latte e burro è una pietanza morbida, saporita, facile da realizzare e ottima per ogni stagione. Si può gustare a temperatura ambiente oppure calda, in base al periodo. È una proposta molto nutriente nonostante sia realizzata con pochissimi ingredienti, che può affascinare e soddisfare ogni commensale.

Nella tradizione il purè è un contorno che asseconda la stagionalità, ovvero la presenza delle patate, ed è anche il compagno ideale di piatti invernali e corroboranti. Prodotto della terra, spesso asseconda preparati a base di carne e pesce, ma da sempre è una ricetta che si può gustare comodamente anche in solitaria.

Malgrado il contorno d’ordinanza preveda, nella sua versione originale, la presenza di latte e derivati, è possibile realizzarne una proposta alternativa più leggera, ma sempre golosissima. Una purea vegan che possa assecondare le necessità alimentari di chi ha sposato una linea di vita etica e rispettosa, quindi una ricetta ottima per chi è intollerante al latte a i suoi derivati.

Preparare un purè vegano non vuol dire rinunciare a una pietanza morbida e cremosa, perché la purea risulta comunque molto gustosa e davvero light. Si può guarnire con aromi e spezie, ottimi alleati della salute, che ne intensificano il gusto e l’aroma.

Purè di patate senza latte e burro: ricetta vegan e light

Purè di patate light e vegano: benefici e valori nutrizionali

(Torna al menu)

Poco spesso si parla dei possibili benefici per la salute associati al purè di patate senza latte e burro. A cominciare dai valori nutrizionali di questo prezioso tubero, ricco di vitamina C, sali minerali quali potassio, fosforo, magnesio e carboidrati complessi.

Le patate rappresentano inoltre un toccasana contro l’ipertensione, il diabete e per i problemi intestinali. Controllano la fame e garantiscono un senso di sazietà. Durante i periodi di carestia la patata è stata il cibo simbolo, perché offriva nutrimento e sostanza.

Questo alimento semplice e speciale è davvero una piccola perla per la salute. La vitamina B6 presente offre un buon equilibrio contro gli sbalzi di umore, una sorta di antidepressivo naturale che regolarizza le funzioni cerebrali. Offre energia, previene l’insonnia e contrasta i radicali liberi, per questo la patata è un antitumorale importantissimo. Se coltivata in modo sano e biologico, è possibile consumarla con la buccia, vera fonte di proprietà antiossidante.

La ricetta: come si prepara il purè vegano

(Torna al menu)

Eccoci ora a una delle fasi più importanti: la preparazione. Per capire come si prepara un ottimo purè di patate senza latte e burro si parte dalla lista degli ingredienti, che dovrà tenere conto delle sostituzioni rispetto alla ricetta originale.

Ingredienti

1 chilo di patate

250 millilitri di brodo vegetale

aglio

150 millilitri di olio d’oliva

sale e pepe q.b.

noce moscata, timo, alloro, curry e erba cipollina (a scelta)

Preparazione

Preparate il brodo di verdure inserendo in una pentola capiente una patata sbucciata e tagliata a dadini, una carota pulita e affettata, un gambo di sedano tritato, mezza cipolla, una foglia di alloro quindi un cucchiaio di olio d’oliva. Fate rosolare velocemente su fuoco dolce, quindi aggiungete un litro e mezzo d’acqua e lasciate ammorbidire.

Appena l’acqua inizierà a bollire unite una manciata di sale, un pizzico di timo, uno spicchio d’aglio e, a piacere, una spolverata di curry (oppure curcuma). Il brodo sarà pronto da filtrare dopo trenta minuti. A parte lessate le patate in acqua senza privarle della buccia, ma precedentemente lavate.

Appena saranno pronte scolatele, lasciate raffreddare, eliminate la buccia e schiacciatele in una ciotola capiente. Potete utilizzare lo schiacciapatate, la forchetta oppure anche il frullatore a immersione allungando con mezzo bicchiere di brodo. Versate il composto in una padella antiaderente con l’olio d’oliva extravergine e un mestolo di brodo vegetale, amalgamate su fuoco dolce utilizzando un cucchiaio di legno.

Proseguite aggiungendo una grattugiata di noce moscata e rabboccando con il brodo fino a ottenere la consistenza desiderata, per un composto omogeneo, morbido ma non troppo liquido. Prima di servire, completate con erba cipollina fresca tritata finemente oppure del prezzemolo tritato, ottimo anche il finocchietto selvatico e l’aneto.

Purè di Patate vegano: altre varianti

(Torna al menu)

In alternativa è possibile utilizzare il latte di soia e, magari, la margarina vegetale o di soia. Ma il brodo e l’olio, insieme, possono sostituire degnamente i primi in favore di una pietanza davvero sana e leggera, che risulta molto appetibile anche per i bambini.

Inoltre il purè si può realizzare senza patate, con altre ottime e valide verdure quali zucchine, fave, piselli, fagioli, carote, ma anche la tanto amata zucca e le lenticchie. Basta non porre limiti alla fantasia, ma giocare con colori, sapori e spezie limitando l’utilizzo del sale preferendogli aromi sani e gustosi.