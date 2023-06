7 usi dell’olio di cocco che non ti aspetti

L'olio di cocco ha molti usi che forse non ci aspettiamo, che esulano dalla parte alimentare, ma che invece coinvolgono piccoli rituali di bellezza. Se abbiamo problemi di forfora, questo rimedio naturale ci può aiutare a risolverli. Ma anche se abbiamo bisogno di rinfrescare l'alito ed eliminare i batteri dal cavo orale, l'olio di cocco è un grande alleato a cui non rinunciare.

Gli usi migliori dell’olio di cocco forse sono quelli che non ci aspettiamo: tutti sanno che questo ingrediente è ottimo in cucina per ricette dolci e salate. Ma nel campo di salute e bellezza può rivelarsi un grande alleato. Il merito va al suo potere idratante, ma anche antibatterico e antimicotico, che lo rendono amico di certi rituali beauty quotidiani.

Di fatto, avere un vasetto di olio di cocco biologico in dispensa è sempre una buona idea, sia per le già citate ricette, sia per venire incontro ad esigenze di pelle e capelli. Ma non solo, visto che questo rimedio naturale ci aiuta anche in campo dell’igiene orale, come vedremo di seguito.

Olio di cocco: i benefici

L’olio di cocco è un olio commestibile estratto dalla polpa delle noci di cocco maturate e raccolte dalla palma da cocco, un membro della famiglia delle Arecaceae. Le noci di cocco, nonostante il loro nome, tecnicamente non sono noci ma drupe, ossia frutti con un solo seme.

Da qui si estrae appunto la polpa e l’olio, che vanta benefici antiossidanti ed emollienti, grazie al contenuto di polifenoli e vitamina E. L’olio di cocco è composto soprattutto da acidi grassi a catena media, di cui il 50% è acido laurico, a cui sono riconosciute proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antimicotiche.

Di solito, chi ha problemi cutanei, anche in caso di eczemi e psoriasi, trova sollievo nell’uso topico di questo olio per il trattamento della pelle. Le virtù antinfiammatorie ed idratanti di questo rimedio naturale, si sono dimostrate un valido aiuto per lenire gli stati di arrossamento, irritazione e prurito legati a questi disturbi.

Ma l’acido laurico, che abbiamo visto essere presente nell’olio di cocco, è anche ottimo per la protezione dei capelli e della pelle, a cui dona salute e nutrimento.

I 7 usi inattesi dell’olio di cocco

L’olio di cocco è una panacea che aiuta a risolvere sia problemi in cucina, sia in ambito di salute e bellezza, ma a volte non sappiamo quali. Lo abbiamo detto, ha un ottimo potere idratante e molti lo adoperano per lenire la cute secca. Ma ci sono impieghi di questo rimedio naturale che forse non ci aspettiamo e che, invece, dovremmo conoscere.

Per la salute della bocca – Il metodo dell’oil pulling, che in medicina ayurvedica è molto conosciuto e apprezzato, ha olio di cocco e di sesamo alla base del trattamento. Si sciacqua la bocca al mattino per almeno dieci minuti con uno di questi oli dal potere antibatterico e poi si sputa in un fazzoletto. In un secondo momento si procede al lavaggio dei denti come di consueto, per avere una bocca fresca e in salute, che il solo dentifricio e spazzolino non possono garantire. Per eliminare il trucco waterproof – Lo sappiamo, il trucco waterproof è un molto tignoso quando si tratta di lavarlo via. Ma un metodo naturale per asportarlo senza fatica è di adoperare l’olio di cocco. Lo si versa su un batuffolo di cotone e lo si passa su occhi e viso con movimenti circolari. Il makeup resistente all’acqua non regge all’azione di questo olio. Il passaggio successivo è di usare il normale latte detergente per eliminare le tracce residue. Per la salute dei capelli – Gli impacchi a base di olio di cocco possono aiutare un cuoio capelluto afflitto dal problema della forfora. Ma anche in caso di chioma crespa o fusto opaco, ci possiamo affidare a questo rimedio. Il potere idratante e nutriente di questo olio aiuta anche nello styling di capelli ricci, dando forma e lucentezza. Per pulire i pennelli da trucco – Il trucco sul nostro viso, come detto, si può asportare con un panno di cotone e dell’olio di cocco. Ma è anche ottimo per la pulizia dei pennelli da makeup, senza adoperare sgrassatori chimici. Ci basta passare questo olio sulle setole e strofinare con le dita per qualche istante. Il trucco inizierà a staccarsi e a liberare i pennelli dalla sporcizia. Li laveremo dopo con un sapone neutro per eliminare gli ultimi residui. Per le cuticole delle unghie – In realtà, l’olio di cocco è un grande amico delle unghie, non solo della pelle che le circonda. In caso di cuticole, un massaggio locale aiuta a rendere la zona più morbida. Ma se vogliamo che anche le unghie ne traggano giovamento, diventando più forti e luminose, massaggiamolo anche sulle dita. Per la salute dei piedi – Il potere antimicotico dell’olio di cocco si è anche dimostrato un aiuto per combattere il piede dell’atleta, in combinazione però con le normali terapie. Si rivela anche ottimo in caso di talloni screpolati. Per i polpastrelli di Fido – Le zampe dei nostri animali, specie quelle di Fido, si possono a volte seccare e screpolare. L’olio di cocco è un rimedio naturale che può fungere da emolliente ed idratante locale. È una coccola senza effetti collaterali, anche in caso di leccate, da spalmare con massaggio sui polpastrelli aridi.

