Come pulire i pennelli da trucco in modo naturale

I pennelli da trucco vanno lavati con una certa regolarità, almeno una volta a settimana, per rimuovere ogni residuo di make up, di sporco, di inquinamento, di sebo, ma anche di agenti patogeni come germi e batteri. Tra i rimedi naturali più efficaci ci sono il bicarbonato di sodio, l'aceto bianco e l'olio di oliva. Oppure possiamo usare il detergente per i piatti o l'acqua micellare. Esistono anche prodotti specifici che possiamo acquistare.

Fonte immagine: Pixabay

Tenere i pennelli da trucco sempre puliti e igienizzati è fondamentale, come lo è usare solo cosmetici certificati e prestare molta attenzione alle date di scadenza, in particolare dopo l’apertura dei prodotti. I rischi per la salute della nostra pelle e per la nostra bellezza sono troppi. Non ci vuole poi molto: con semplici e piccoli accorgimenti si potranno avere strumenti sempre idonei per applicare il make up. Come pulire i pennelli da trucco in modo naturale e non impiegarci troppo tempo prezioso che potremmo dedicare benissimo ad altro?

Come pulire bene i pennelli da trucco?

I pennelli da trucco si possono pulire comodamente a casa, con tanti rimedi naturali che sono sicuri ed efficaci al tempo stesso. Meglio usare, infatti, prodotti naturali, che si possono comodamente trovare in ogni casa, per poter non solo rendere puliti i nostri strumenti da make up, ma anche per igienizzarli e dire addio a germi e batteri che potrebbero compromettere la salute della nostra pelle.

Tra i rimedi naturali più utilizzati, possiamo usare il bicarbonato di sodio, uno degli ingredienti migliori per ogni tipo di pulizia. Non dovremo far altro che mescolare un po’ di bicarbonato di sodio in un contenitore pieno di acqua tiepida. Quando la polvere si è sciolta perfettamente, possiamo mettere in ammollo i nostri pennelli per il trucco. Attendiamo una mezz’oretta circa e sciacquiamo con acqua corrente fredda.

Il bicarbonato di sodio avrà eliminato non solo tutti i residui di make up, la polvere ed eventuali altre tracce di sporco. Avrà anche disinfettato le stole e il manico. Ricordiamoci di usare questo rimedio almeno una volta a settimana: non lasciamo passare troppo tempo tra una pulizia e l’altra, perché i germi si riproducono in fretta!

In alternativa sono anche molto validi come rimedio naturale l’aceto bianco o l’olio d’oliva.

Come lavare i pennelli da trucco senza rovinarli?

Qualunque sia il metodo che usiamo per pulire il pennello da trucco, se non vogliamo rovinare setole e manici dovremo prestare molta attenzione non solo ai detergenti da usare. Cerchiamo di essere anche molto cauti alla fase di asciugatura. Il modo con cui asciughiamo soprattutto la parte di plastica o di legno dell’impugnatura e delle setole ne garantirà la lunga durata..

Quando dobbiamo asciugare i pennelli da trucco, mettiamoli sempre a testa in giù, lontano da fonti di calore dirette e passando prima un panno morbido pulito per togliere l’acqua in eccesso che potrebbe creare umidità potenzialmente pericolosa. Così l’acqua non andrà a pesare sulle setole, rovinandone la forma. O non entrerà in profondità nel manico, rovinandone la presa.

Fonte: Pixabay

Che sapone usare per lavare i pennelli da trucco?

In commercio, anche online, possiamo trovare dei prodotti specifici per la pulizia dei pennelli da trucco. Si tratta di ottimi prodotti formulati appositamente per detergere e disinfettare questi strumenti per il make up. Possiamo però usare anche altri detergenti altrettanto utili:

alcool

acqua micellare

detersivo per i piatti

Ricordiamoci solo di sciacquare sempre bene con acqua corrente dopo aver utilizzato ogni tipo di detergente o di rimedio naturale, facendo asciugare con cura.