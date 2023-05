Sudorazione eccessiva viso e testa: 5 rimedi naturali

Come combattere la sudorazione eccessiva di viso e testa con alcuni rimedi naturali. Il tè nero e l'aceto di mele possono ridurla grazie alle loro proprietà astringenti; il bicarbonato di sodio per via di quelle assorbenti e antibatteriche delle quali è dotato. Ma non sottovalutate l'utilizzo dei giusti prodotti per la pelle: anche questi possono influire significativamente peggiorando o migliorarndo la situazione.

La sudorazione eccessiva del viso e della testa – in assenza di rimedi naturali e non – può essere un problema scomodo e imbarazzante. Per questo, in molti sono alla ricerca di soluzioni per tenerla a bada. Naturalmente, in alcuni casi può essere sintomo di una patologia sottostante che andrebbe approfondita. Per questo, è sempre consigliabile consultare un medico o uno specialista per ottenere una diagnosi accurata ed un trattamento appropriato in base alla propria situazione specifica. Se avete appurato che non sia collegata ad altro, invece, potete ricorrere ad uno dei seguenti rimedi contro l’eccessiva sudorazione che colpisce tali parti del corpo.

Sudorazione eccessiva viso e testa: rimedi naturali

Piuttosto che chiedersi come fermare il sudore in faccia o come smettere di sudare in testa – sarebbe impossibile – ciò che possiamo fare è analizzare come ridurre la sudorazione in modo naturale. Ebbene, esistono alcuni rimedi che, se non risolvere, possono quantomeno migliorare questo disagio.

Amamelide

L’amamelide è una pianta appartenente alla famiglia delle Hamamelidaceae. È conosciuta per le sue proprietà astringenti, antitraspiranti e lenitive. L’estratto di amamelide viene spesso utilizzato in prodotti per la cura della pelle, come lozioni e creme, per trattare irritazioni cutanee, acne, bruciature e altre condizioni infiammatorie della pelle. In questo caso aiuta ad asciugare la pelle e chiudere i pori per prevenire la sudorazione. Imbevetela nella sua formulazione liquida su un batuffolo di cotone ed applicatela sulle zone sudate.

Aceto di mele

L’aceto di mele è spesso considerato un rimedio naturale per contrastare il sudore eccessivo. Si ritiene che le sue proprietà astringenti e antibatteriche possano contribuire a ridurre la sudorazione. Potete diluirlo con acqua in parti uguali ed applicarlo sulle aree interessate utilizzando un batuffolo di cotone. Lasciatelo agire per alcuni minuti e poi risciacquate. Naturalmente, trattandosi di un rimedio della nonna contro il sudore, la sua efficacia – oltre a non essere supportata da evidenze scientifiche – può variare da persona a persona

Bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente versatile e viene diffusamente sfruttato anche per trattare una serie di problemi della pelle. Contro il sudore, nello specifico, funziona come un antitraspirante naturale assorbendolo e riducendo il cattivo odore. Mescolatelo con poca acqua per creare una pasta densa. Applicatela delicatamente sulla zona interessata e risciacquate dopo 15 minuti. Potete arricchire la pasta con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale.

Tè nero

Il tè nero si caratterizza per le proprietà astringenti e antitraspiranti. Viene da sé la sua utilità nel combattere l’eccessiva sudorazione (di testa e viso ma non solo). Versate 1 o 2 bustine di tè nero in acqua bollente. Lasciate raffreddare ed applicate sulle aree interessate usando un batuffolo di cotone.

Prodotti per la pelle

Alcuni prodotti per la cura della pelle e cosmetici possono ostruire i pori ed aumentare la sudorazione. Per combatterla, si suggerisce di optare per prodotti non comedogeni e leggeri. Prodotti per la cura della pelle senza oli aggiunti o ingredienti pesanti, formulazioni troppo ricche o corpose. Prediligete sieri e gel. E non dimenticate di tenere in borsa una cipria minerale in polvere che assorba l’eccesso di sudore e tamponi la situazione grazie alla ri-applicazione durante il giorno.

Da cosa dipende l’eccessiva sudorazione

Responsabili della sudorazione sono le ghiandole eccrine e apocrine. Esistono alcuni fattori che possono stimolarle. Cause dell’eccessiva sudorazione possono includere – oltre il calore ambientale – lo stress, l’ansia, l’attività fisica intensa, la menopausa (con le sue “vampate di calore”), la gravidanza con i suoi sbalzi ormonali, alcune condizioni mediche come l’iperidrosi, problemi ormonali o effetti collaterali di farmaci.

