Come togliere le macchie di sangue in modo naturale

Esistono dei metodi per togliere le macchie di sangue in modo naturale, senza ricorrere a prodotti chimici inquinanti e spesso costosi? Certo che si! Sale da cucina, bicarbonato, aceto bianco e altri rimedi naturali ti aiuteranno ad avere vestiti senza macchia, e senza paura!

Fonte immagine: iStock

Sapone di Marsiglia, bicarbonato, ma anche aceto bianco e sale: esistono diversi metodi e ingredienti per togliere delle macchie di sangue in modo naturale, economico e soprattutto eco-friendly!

Sia che si tratti di macchie di sangue dovute a un ciclo molto abbondante, sia che si tratti delle classiche macchioline causate da tagli e taglietti (come quelle provocate dalla lametta), la principale regola da tenere a mente è una e semplice: agire in fretta, prima che la macchia si asciughi o si fissi.

Beh, in realtà questa regoletta vale per ogni tipo di macchia, da quelle di frutta alle macchie di caffè, ma vale ancor di più quando ci troviamo alle prese con delle fastidiose macchie di sangue. Se “vecchie” o secche, queste diventano più difficili da rimuovere, ragion per cui è sempre meglio agire il prima possibile, mettendo il tessuto in ammollo nell’acqua fredda (bada bene, non calda, perché potrebbe far fissare e indurire la macchia).

Dopodiché, per sbarazzarti efficacemente di quell’antiestetico alone rossastro-giallognolo, potresti mettere in pratica una serie di rimedi anti-macchia 100% naturali ed efficaci.

Vediamo di quali si tratta.

5 rimedi per togliere le macchie di sangue modo naturale

Fonte: iStock

Se ti è già capitato di smacchiare i vestiti o, più in generale, di pulire casa usando ingredienti naturali, probabilmente avrai già una certa familiarità con alcuni dei rimedi che vedremo.

Bicarbonato, sapone di Marsiglia e aceto, infatti, non servono solo ad eliminare le macchie dai vestiti, ma possono rivelarsi preziosi alleati anche per pulire casa senza usare prodotti del supermercato spesso costosi e inquinanti.

E allora, scopriamo come togliere le macchie di sangue secco dalle lenzuola, come lavare delle mutande sporche di sangue o altri capi di ogni genere, per farli tornare come nuovi.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è uno dei rimedi più apprezzati per trattare le macchie di sangue. Per ottenere risultati impeccabili, però, bisognerà agire in modo tempestivo, sciacquare la macchia sotto l’acqua fredda, quindi mettere il tessuto in ammollo in una bacinella con acqua fredda e sapone.

In alternativa, per trattare le macchie più ostinate, potresti versare il sapone direttamente sulla parte da smacchiare, lascia agire per un paio di minuti, sciacqua, strizza e osserva la zona interessata. Se la macchia non dovesse sparire, avvia un lavaggio a freddo con sapone di Marsiglia in lavatrice.

Questo rimedio sarà l’ideale soprattutto per togliere le macchie di sangue dai tessuti colorati.

Bicarbonato contro le macchie sangue secco

Per togliere le macchie di sangue secco, potresti affidarti anche a un altro rimedio della nonna letteralmente onnipresente nelle nostre case, vale a dire il bicarbonato di sodio.

Oltre ad essere un ottimo rimedio contro l’acidità di stomaco, un ingrediente utilissimo nelle pulizie di casa e nella cura del corpo, il bicarbonato può fungere da provetto smacchiatore contro le macchie più ostinate.

In questo caso, ti basterà creare una pasta mescolando una piccola quantità di acqua e alcuni cucchiai di bicarbonato. Applica il composto sulla macchia, tampona la parte interessata e lascia agire per circa 30 minuti, quindi metti il tessuto in ammollo nell’acqua fredda per alcuni minuti. Sciacqua, strizza e ammira il risultato.

Questo rimedio sarà ottimo per togliere le macchie di sangue dalle lenzuola e altri tessuti.

Fonte: Pixabay

Aceto bianco per togliere le macchie di sangue in modo naturale

Un altro grande protagonista delle pulizie ecologiche ed economiche è senz’altro l’aceto bianco. Oltre ad essere un buon condimento per l’insalata, questo ingrediente può fare faville anche nella cura della casa.

Abbiamo già visto come usare l’aceto per pulire i pavimenti in modo naturale, adesso è il turno di magliette e pantaloni. Vediamo come eliminare delle fastidiose macchie di sangue.

Per smacchiare i tuoi vestiti, ti basterà immergere la parte macchiata in una bacinella con aceto bianco e acqua fredda. Lascia in ammollo per circa 30 minuti, dopodiché strofina la macchia per alcuni secondi e completa il tutto con un lavaggio in lavatrice.

Acqua ossigenata

Anche nota con il nome di perossido di idrogeno, l’acqua ossigenata può aiutarti a sbarazzarti di macchie e macchioline rosse dai tuoi vestiti.

Se ti stai domandando come togliere le macchie di sangue con l’acqua ossigenata, beh, non c’è niente di più facile. Ti basterà applicarne una piccola quantità direttamente sulla macchia, lasciare agire per alcuni minuti, quindi tampona il liquido in eccesso, risciacqua e lava normalmente in lavatrice.

Sale contro le macchie di sangue

Come l’aceto e il bicarbonato, anche il sale da cucina rientra nella lista dei rimedi naturali anti-macchia più noti e apprezzati al mondo. Per sfruttarne il potere smacchiante, immergi il capo in una vaschetta con acqua e circa 6 cucchiai di sale per ogni litro d’acqua.

Lascia in ammollo per circa 6 ore, quindi strofina la macchia, risciacqua e strizza l’indumento. La macchia dovrebbe sparire in un batter d’occhio!

Abbiamo visto come togliere le macchie di sangue dai tessuti colorati e bianchi. Prima di metterti all’opera, però, ti raccomandiamo di provare il prodotto in un punto nascosto, in modo da essere certi che l’ingrediente in questione sia adatto per i tuoi vestiti.