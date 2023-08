Prova questi 5 rimedi della nonna per profumare la casa

Ne hai abbastanza dei deodoranti per ambienti inquinanti e dall’odore francamente troppo chimico? Per profumare la casa, esistono decine di rimedi della nonna efficaci, economici e soprattutto ecologici. Dalle bucce di agrumi ai chiodi di garofano, puoi provare un deodorante naturale diverso ogni giorno.

Fonte immagine: Pixabay

Se di recente ti è capitato di acquistare un deodorante per ambienti del supermercato, probabilmente anche tu avrai notato che questi prodotti tendono ed emanare un odore fin troppo intenso, tutt’altro che naturale o anche solo lontanamente rilassante. Il nostro naso merita decisamente di più, non credi? E allora, che ne dici di adottare alcuni rimedi della nonna per profumare la casa senza utilizzare bombolette o profumatori costosi, inquinanti e neanche così piacevoli da annusare?

Per capire come profumare la nostra casa in modo naturale, chiederemo consiglio alle nostre nonne. Quali rimedi utilizzavano loro per avere una casa sempre profumatissima?

Il primo profumo che mi viene in mente – ammetto la mia golosità – è quello di biscotti appena sfornati e, più in generale, di dolci di ogni genere. La casa di mia nonna profumava meravigliosamente di cannella e torte, ma non solo.

Quando ero bambina, uno dei profumatori per ambienti di Madre Natura erano le scorzette di agrumi: mandarini, arance, limoni, venivano utilizzati a 360 gradi, senza sprechi. Di solito si usava poggiare le bucce degli agrumi sul termosifone o vicino a una fonte di calore, e in men che non si dica la casa profumava “di buono”.

Oggi ho deciso di mettermi alla ricerca di altri rimedi per profumare la casa in modo naturale, soluzioni immancabilmente ispirate alle nostre nonne, che di “profumo di casa” erano e sono delle vere esperte.

5 rimedi della nonna per profumare la casa

Fonte: Pixabay

Mandarini, arance, limoni e biscotti non sono i soli ingredienti per far profumare la nostra casa. Ne esistono molti altri.

Probabilmente in questo momento starai pensando a candele e incensi. Beh, si, sei sulla buona strada, ma ricorda che non sempre questi prodotti sono del tutto naturali e benefici per la salute.

Se intendi usare le candele per profumare casa, quindi, fai in modo di scegliere quelle biologiche, naturali o ancor meglio, fatte in casa. Nel frattempo, dai un’occhiata anche alle tante altre soluzioni per profumare la casa “fai da te”.

Oli essenziali

Da vera amante degli oli essenziali, il primo consiglio che voglio darti è quello di profumare la tua casa con l’olio essenziale che più ti piace. Ad esempio, di solito utilizzo la lavanda per preparare un semplice ma efficace profumatore per ambienti.

Se hai un diffusore di essenze, ti basterà versare qualche goccia di olio essenziale al suo interno e lasciare che il profumo si diffonda in tutta la casa. In alternativa, puoi versare l’olio essenziale su delle normalissime pigne, e utilizzarle poi come profumata decorazione per la casa.

Quali oli essenziali scegliere per profumare la casa?

Ma quali fragranze scegliere? Oltre alla lavanda, in grado di infondere un senso di serenità e quiete, altri oli essenziali adatti sono quelli di agrumi, l’olio essenziale di pompelmo, menta piperita e cannella.

Rimedi della nonna per profumare la casa: le bucce di agrumi

Se ti chiedi come profumare la casa velocemente ispirandoci ai metodi delle nostre nonne, le bucce di agrumi, come dicevo, potrebbero essere la soluzione ideale. Ti basterà disporre le bucce di arance e mandarini o limoni sul termosifone, e attendere che il calore faccia il resto.

Per creare un’atmosfera invernale o persino natalizia, prova ad aggiungere anche qualche stecca di cannella al mix.

Chiodi di garofano

Se vuoi sapere come profumare la casa a lungo, prova a sfruttare i benefici dei chiodi di garofano. Ti basterà versarne una manciata in un pentolino con dell’acqua e far bollire. Dopodiché, lascia raffreddare.

La tua cucina dovrebbe già essere inondata di un buon profumo speziato. Per diffonderlo in tutta la casa, quando si sarò raffreddato versa il liquido in un flacone spray, e utilizzalo come deodorante naturale per ambienti.

Profumare casa con la menta

Per profumare casa in modo naturale, potremmo utilizzare anche erbe e piante dall’odore intenso e piacevole. Qualche esempio? Menta, salvia, alloro e lavanda potrebbero essere gli ingredienti perfetti per creare dei sacchetti profumati da posizionare in punti strategici della tua casa, iniziando con armadi e scarpiere.

Profumare casa con limone e rosmarino

Per far profumare determinate superfici, come un divano o un tappeto, affidati invece a un mix di bicarbonato, rosmarino e olio essenziale (di limone, menta, tea tree oil o quello che più ti piace).

Mescola i 3 ingredienti in modo da formare una polvere profumata, applicala sulla superficie da trattare, lascia agire per 20-30 minuti, quindi aspira il tutto usando un aspirapolvere e annusa!

Non solo rimedi della nonna: come avere una casa sempre profumata?

Fonte: Pixabay

Quelli che abbiamo proposto sono alcuni dei migliori rimedi della nonna per profumare la casa. Ti ricordiamo, però, che esistono anche tante altre soluzioni efficaci. Ad esempio, potresti realizzare un profumato pot-pourri fai da te, oppure potresti far tostare alcuni chicchi di caffè in modo che sprigionino il loro energizzante profumo.

Questo trucchetto sarà utilissimo per eliminare odori sgradevoli dalla casa.

In alternativa, puoi profumare casa con l’alloro; ti basterà appenderne alcune foglie secche in cucina per profumare l’intera stanza.

Naturalmente, per far si che la tua casa profumi sempre, è importante averne cura. Apri le finestre tutti i giorni per un paio d’ore in modo da “far cambiare l’aria”, e mantieni gli ambienti ben puliti. Vedrai che la tua casa profumerà senza sforzo e senza spendere un soldo!